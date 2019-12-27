المجموعة المالية والتجاري الدولي تستحوذان على 48.1 % من تعاملات البورصة

استحوذت المجموعة المالية على 40% بينما اقتنصت التجاري الدولي 8.1% من التعاملات.

اقتنصت شركتا المجموعة المالية والتجاري الدولي للسمسرة حصة بلغت 48.1% من تنفيذات الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي، وتصدرتا قائمة أعلى 20 شركة سمسرة من حيث قيمة التداول.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتنبة الأولى ضمن قائمة العشرين الكبار بحصة قدرها 40% .

وأشار التقرير، الذي وصل “المال” نسخه منه إلى أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية احتلت المرتبة الثانية بحصة بلغت 8.1% وقيم تداولات 419.3 مليون جنيه.

وسجل باقي الشركات حصصا تراوحت ما بين : “0.8 إلى 6.4%”، وقيم تداولات بين “41 و332.3 مليون جنيه”.

يشار إلى أن قيم تداولات البورصة قد انخفضت بنحو 1.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي لتسجل 6 مليارات جنيه، عبر بيع وشراء 948 مليون ورقة مالية .

واستحوذت الأسهم على 46.45 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التدوال للسندات نحو 53.55 خلال أسبوع، وفقا لتقرير البورصة.

وتصدر قطاع البنوك قائمة التداولات بحصة قدرها 22.7% وقيم بلغت 414.8 مليون جنيه، بينما جاء في المرتبة الثانية قطاع العقارات بنسبة 15.3% وقيم قدرها 278.8 مليون جنيه.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 202 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد استحواذهم على 20.4% من التداولات.

واتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قدره 10.5 مليون جنيه بينما استحوذوا على 9.1% من تعاملات السوق.

يذكر أن مؤشرات قد تباينت خلال تداولات الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي 0.35% ليصل إلى 13884 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% إلى 529 نقطة.

بينما ذكر تقرير البورصة انخفاض مؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 1.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 700.5 مليار جنيه، مقبل 701.8 مليار جنيه استهل بها تعاملات الأسبوع.

ويشار إلى أن البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 392 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى بنسبة 1% عند 13884نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% عند 529 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 % ليصل إلى 1391 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 392 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 64 سهما من إجمالى 165 متداولا، بينما هبط 46 وبقى 55 دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 42.3 مليون جنيه و 5.1 مليون جنيه و51.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 93.3 مليون جنيه و 5.7 مليون جنيه و57 ألف جنيه على التوالى.