المجموعة المالية والتجارى الدولى يسيطران على صدارة السمسرة فى فبراير

«هيرمس» ثالثًا.. وتأثير محدود للصفقات على الترتيب«فاروس» تسعى لزيادة حصتها من تعاملات الأفراد والأجانب.. و«نعيم» تخطط لافتتاح فرع جديد «بايونيرز» تركز على تطوير مركز البحوث وتنفذ صفقات على «فيصل الإسلامى» قيمتها 300 مليون جنيه «براي

«هيرمس» ثالثًا.. وتأثير محدود للصفقات على الترتيب

«فاروس» تسعى لزيادة حصتها من تعاملات الأفراد والأجانب.. و«نعيم» تخطط لافتتاح فرع جديد

«بايونيرز» تركز على تطوير مركز البحوث وتنفذ صفقات على «فيصل الإسلامى» قيمتها 300 مليون جنيه

«برايم» تعتزم افتتاح 3 أفرع بالقاهرة والإسكندرية.. و«سيتى تريد» تصعد 39 مركزًا دفعة واحدة

أحمد علي ـ منى عبد الباري ـ مصطفى طلعت

«تغييرات طفيفة» شهدها ترتيب شركات السمسرة لشهر فبراير 2018 الماضى، إذ تحركت لعبة الكراسى الموسيقية على استحياء فى قائمة الـ10 الكبار، عبر تبادل مراكز المتصدر والوصيف وهي: «المجموعة المالية»، و«التجارى الدولى»، كما شهدت تلك القائمة دخول شركة «إتش سى» بدلًا من شركة «مباشر».

ولم يكن للصفقات دورٌ ملموس فى ترتيب شركات السمسرة لشهر فبراير الماضى، إذ بقيت فى المراكز الأولى دون تغيير، فيما كانت شركة «سيتى تريد» صاحبة القفزة الكبرى فى شهر فبراير، إذ تقدمت نحو 39 مركزًا دفعة واحدة.

اقتنصت شركة المجموعة المالية للسمسرة صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية لشهر فبراير الماضى، إذ نفذت عمليات تداول بقيمة بلغت 8.617 مليار جنيه أمّنت لها حصة سوقية قدرها %15.9، مقارنة بمركزها الثانى فى يناير 2018 الماضى، والذى حققت خلاله تداولات بقيمة 6.364 مليار جنيه، بحصة سوقية %12.5.

وسجلت «المجموعة الدولية للسمسرة» المرتبة الأولى بترتيب شركات السمسرة، منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، بقيمة تداولات 13.237 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %12.6.

وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية إلى مركز الوصافة، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 6.024 مليار جنيه بحصة سوقية %11.1، مقارنة بتصدرها الترتيب فى يناير الماضى، والذى نفذت فيه تداولات بقيمة 6.364 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %12.5.

وجاءت «التجارى الدولى» بالمركز الثانى فى ترتيب شركات السمسرة، منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، بقيمة تداولات 12.389 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %11.8.

من جهته قال كريم خضر، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بمجموعة سى آى كابيتال القابضة، إن شركته تستهدف الحصول دائمًا على مراكز الصدارة بترتيب شركات السمسرة.

وأضاف، فى تعليق مقتضب، لـ«المال»، أن قطاع السمسرة بالشركة يعمل على إضافة خدمات ومنتجات جديدة لعملاء الشركة بشكل متواصل من أجل الحفاظ على موقع الشركة فى المركز الأول، أو الثانى على أقصى تقدير.

واحتفظت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية بالمركز الثالث للشهر الثانى على التوالى، إذ نفذت عمليات تداول فى فبراير الماضى بقيمة 4.030 مليار جنيه، بحصة سوقية %7.4، مقارنة بتنفيذها تداولات بقيمة 4.009 مليار جنيه فى يناير الماضى بحصة سوقية %8.

واحتلّت «هيرمس» المركز الثالث بترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، بقيمة تداولات 8.130 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %7.7.

المركز الـ4

وجاءت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية فى المركز الرابع بترتيب شركات السمسرة لشهر فبراير 2018، بتداولات منفّذة بلغت قيمتها 3.172 مليار جنيه، بحصة سوقية %5.8، لتحتفظ بنفس المركز المحقق فى يناير الماضى، والذى سجلت خلاله تداولات بقيمة 3.914 مليار جنيه، بحصة سوقية %7.7.

وحققت «بلتون» نفس مركزها الـ4 فى ترتيب شركات السمسرة، لكن خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، بقيمة تداولات 7.086 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %6.7.

وتقدمت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، للمركز الـ5 بتنفيذها تداولات قيمتها 3.018 مليار جنيه، بحصة سوقية %5.6، مقارنة بالمركز الـ7 فى يناير الماضى، بتداولات قدرها 1.763 مليار جنيه، بحصة سوقية %3.5.

وسجلت «أرقام» المركز الـ6 فى ترييب شركات السمسرة، منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، بتداولات منفذة بلغت قيمتها 4.782 مليار جنيه، بحصة سوقية %4.5.

وتراجعت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية للمركز الـ6 فى ترتيب السمسرة لشهر فبراير 2018، إذ نفذت تداولات بقيمة 2.579 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %4.7، مقارنة بالمركز الـ5 فى يناير 2018 الماضى، والذى نفذت تداولات خلاله بقيمة 2.670 مليار جنيه، بحصة سوقية %5.2.

يُذكر أن «فاروس» جاءت فى المرتبة الخامسة بترتيب السمسرة، منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 5.249 مليار جنيه، بحصة سوقية %5.

من جهته قال سيف عطية، مدير إدارة التداول بشركة فاروس للسمسرة، إن شركته تسعى باستمرار لزيادة حصتها من تعاملات الأفراد والأجانب، وذلك منذ عام 2017 الماضى، مرورًا بالشهرين الأوائل من العام الحالى، بالإضافة إلى استمرارها فى التواجد بالمراكز الـ3 الأولى فى تلك الفئات.

وأضاف أن شركته تستهدف زيادة حصتها من تعاملات الأجانب والأفراد، وصناديق الاستثمار الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن شركته تُعد خطة توسعية على عدة مسارات، أبرزها إدارة عدد من الطروحات بالبورصة خلال 2018 ستسهم فى زيادة الحصة السوقية للشركة من سوق السمسرة.

تراجعت «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إلى المركز السابع، مقابل المركز السادس خلال يناير، بعد أن سجلت تعاملات بقيمة 2.3 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها %4.3، عبر بيع وشراء 508.2 مليون ورقة مالية.

يُشار إلى أن «بايونيرز» احتلّت المركز السابع أيضًا فى ترتيب الشركات خلال يناير وفبراير الماضيين، محققة تداولات بقيمة 4.8 مليار جنيه، وحصة سوقية %4.5، من خلال بيع 1.1 مليار ورقة مالية.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شكرته لا تهتم بتعاملات بداية العام، إذ إن التداولات لم تتضح فيه بشكل كبير، مؤكدًا أن التركيز ينصبُّ فى الوقت الحالى على خطط الترويج لطرح شركة رؤية العقارية– شركة شقيقة، ومملوكة لمجموعة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية.

وأوضح عبد القادر أن شركته نفذت تعاملات داخلية على سهم بنك فيصل الإسلامى بقيمة 300 مليون جنيه، أمّنت لها صدارة ترتيب شركات السمسرة من حيث سوق الصفقات.

وأشار إلى أن شركته مستمرة فى سياسة التوسع الجغرافى، إذ إنه من المقرر افتتاح فرع جديد للشركة فى التجمع الخامس خلال النصف الأول من العام الحالى، كما تستهدف الشركة تفعيل ديسك شهادات الإيداع وديسك المستثمرين الأجانب، مع التركيز على تنشيط مركز البحوث.

تقدمت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية إلى المركز الثامن، مقابل التاسع، بتداولات بقيمة 1.8 مليار جنيه، وحصة سوقية %3.3، عبر بيع وشراء 399.5 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن الشركة حققت المركز الثامن خلال التعاملات منذ بداية العام، بعد أن اقتنصت تداولات بقيمة 3.2 مليار جنيه، وحصة سوقية 3%، وكميات تداول قدرها 767.7 مليون ورقة مالية.

وقال طارق أباظة، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة نعيم، إن شركته بدأت التركيز على تعاملات المستثمرين الأجانب والخليج، بالتوازى مع زيادة حصة الأفراد.

وأكد أن شركته تضع رؤية إيجابية للبورصة المصرية خلال 2018، لتكون أفضل الأعوام منذ 2010، مدعومة باقتراب الطروحات الحكومية، وطرح عدد من الشركات الخاصة خلال الفترات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك خطة لافتتاح فرع جديد للشركة بإحدى مناطق القاهرة خلال النصف الأول من العام الحالى، موضحًا أن شركته اقتربت على إنهاء إعادة خطة إعادة هيكلة شركة التوفيق المالية للسمسرة– شركة تابعة– لتعود للعمل بكامل قوتها.

جدير بالذكر أن شركة التوفيق المالية، التى استحوذت عليها «النعيم» منذ سنوات، سجلت المركز 67 خلال تعاملات فبراير، مقابل المرتبة الـ77 فى ترتيب شهر يناير، بتداولات بلغت 96.7 مليون جنيه، وحصة %0.2، من خلال بيع وشراء 15.8 مليون ورقة مالية.

وقفزت «سيجما» لتداول الأوراق المالية مركزًا واحدًا خلال تعاملات فبراير، لتستقر فى المركز التاسع، مقارنة بالمركز العاشر خلال تعاملات يناير السابق له.

وبلغت تداولات «سيجما» 1.3 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها 2.5% من خلال بيع وشراء 464.9 مليون ورقة مالية.

وحققت الشركة المركز التاسع بين شركات السمسرة منذ بداية العام بقيم تداول قدرها 2.6 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.5، منفذة على 820.5 مليون ورقة مالية.

وتقدمت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية مركزين فى تعاملات فبراير، لتصل إلى المركز العاشر، مقارنة بالمركز الـ12 خلال يناير، إذ سجلت تداولات بقيمة 1.3 مليار جنيه، وحصة قدرها 2.3% من خلال بيع وشراء 183.9 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن الشركة سجلت المركز الـ11 فى التعاملات منذ بداية العام، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 2.5 مليار جنيه، وكمية تداول 348.9 مليون ورقة مالية.

وتقدمت «الجزيرة» لتداول الأوراق المالية مركزين، الشهر الماضى، لتأتى فى المرتبة الـ11، مقارنة بـالمرتبة الـ13 فى يناير، وسط حصولها على حصة سوقية 2.3%، بتداولات قيمتها 1.2 مليار جنيه.

ومنذ بداية عام 2018، وحتى نهاية فبراير جاءت «الجزيرة» فى المركز الـ12، بحصة سوقية %2.3، وقيم تداولات 2.38 مليار جنيه.

وبتراجع 4 مراكز جاءت «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق فى المرتبة الـ12، مقارنة بالثامن، الشهر الماضى، وسط تراجع جزئى فى الحصة السوقية، وقيم التداولات إلى 2.2%، و1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ2.8%، و1.4 مليار جنيه.

ومنذ بداية يناير وحتى نهاية فبراير جاءت «مباشر» فى المرتبة العاشرة، بحصة سوقية 2.5%، وقيم تداولات 2.6 مليار جنيه.

وبتراجع مركزين، مقارنة بالشهر الماضى، جاءت «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية فى المرتبة الـ13، مقارنة بالمركز الـ11 فى يناير، وسط ثبات قيم التداولات عند 1.1 مليار جنيه، وتراجع طفيف فى الحصة السوقية إلى 2.1%، مقارنة بـ%2.3.

ومنذ بداية العام جاءت «عربية» فى المركز الـ13، بحصة سوقية %2.2، وقيم تداولات 2.3 مليار جنيه.

بتقدم مركز واحد، مقارنة بالشهر الماضى، جاءت «العربى الإفريقى» فى المرتبة الـ14، بارتفاع تداولاتها إلى 818 مليون جنيه، مقابل 779 مليون جنيه، وثبات فى الحصة السوقية عند %1.5.

ومنذ مطلع 2018 وحتى نهاية فبراير جاءت «العربى الإفريقى» فى المركز الـ14، بحصة سوقية 2.2%، وقيم تداولات إجمالية %1.5.

متقدمة مركزين جاءت «برايم» لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ15، مقارنة بالـ17 فى يناير، بقيم تداولات 724 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.3، مقابل 660 مليون جنيه تداولات، ونفس الحصة السوقية.

وأرجع محمد ماهر، العضو المنتدب لـ«برايم»، تقدم شركته، الشهر الماضى، إلى تحسن تداولات السوق بشكل عام، والتى سجلت 33 مليار جنيه فى فبراير، مقابل 31 مليارًا فى يناير.

ولفت ماهر إلى أن شركته تستهدف التوسع، الفترة المقبلة، عبر تدشين فرعين بالقاهرة، وفرع آخر بالإسكندرية، لتوسيع حصتها بتعاملات المستثمرين الأفراد، لافتًا إلى أنها بصدد التقدم للحصول على الرخص الخاصة بالفروع الثلاثة قريبًا.

وعلى صعيد تعاملات الأفراد جاءت «برايم» فى المرتبة الـ13 فى شهر فبراير، بحصة سوقية %1.5، بقيم تداولات 410 ملايين جنيه.

وخلال أول شهرين من العام جاءت «برايم» فى المرتبة الـ16، بحصة سوقية %1.3، وقيم تداول 1.4 مليار جنيه.

وسجلت شركة إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت، المركز الـ16 فى ترتيب فبراير الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 702.087 مليون جنيه استحوذت من خلالها على حصة سوقية قدرها %1.3 لتتقدم مركزين عن مركزها الـ18 فى يناير الماضى، والذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 628.816 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.2.

يُذكر أن «إتش إس بى سى» جاءت فى المركز الـ17 فى ترتيب السمسرة منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 1.330 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3.

جاءت شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، فى المركز الـ،17 بقيمة تداولات 673.878 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.2، مقارنة بالمركز الـ14، بقيمة تداولات بلغت 848.144 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.7.

يُذكر أن «ثمار» جاءت فى المركز الـ15 فى ترتيب السمسرة منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 1.522 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.4.

وسجلت شركة «مترو» لإدارة الأوراق المالية، المركز الـ18 فى ترتيب شركات الوساطة المالية لشهر فبراير 2018، إذ نفذت تداولات بقيمة 601.181 مليون جنيه، بحصة سوقية 1.1%، مقارنة بالمركز الـ23 فى يناير الماضى، بتداولات قدرها 369.977 مليون جنيه، بحصة سوقية %0.7.

واحتلّت «مترو» المركز الـ21 فى ترتيب شركات الوساطة المالية منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 971.159 مليون جنيه، بحصة سوقية 0.9%.

ما زالت «شعاع» لتداول الأوراق المالية محتفظة بترتيبها الـ19 فى فبراير، بينما تراجعت تداولاتها إلى 511 مليون جنيه، مقابل 560 مليون جنيه، وحصتها السوقية إلى 0.9%، مقارنة بـ%1.1.

وخلال أول شهرين من العام الحالى جاءت «شعاع» فى المركز الـ19 أيضًا بحصة سوقية %1، وقيم تداولات مليار جنيه.

بتقدم 39 مركزًا دفعة واحدة جاءت «سيتى تريد» فى المرتبة الـ20، مقارنة بالمركز الـ59 فى يناير، وسط قفزة بقيم التداولات إلى 460 مليون جنيه، مقارنة بـ146 مليون جنيه، والحصة السوقية إلى %0.8، مقارنة بـ%0.3.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية فبراير جاءت «سيتى تريد» فى المرتبة الـ،29 بحصة سوقية 0.6%، وقيم تداولات 606 ملايين جنيه.