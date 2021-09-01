بورصة وشركات

«المجموعة المالية» و«الأهلي فاروس» يُهيمنان على 63% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال 8 شهور

الأولى تحصد 40.8%
أسماء السيد 8:24 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 8:24 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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هيمنت شركة “المجموعة المالية ” وشركة “الأهلي فاروس” على 63% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال فترة الـ8 شهور الأولى من العام الجاري .

ووفقًا للبيانات فقد جاءت “المجموعة المالية” في الصدارة بحصة سوقية 40.8% وبقيمة تداول 34.7 مليار جنيه، وحلت “الأهلي فاروس” وصيفًا بحصة سوقية 18.7 مليار جنيه .

ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركات “التجاري الدولي” بحصة سوقية 14.9% ثم “أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 7.7% ثم “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 5.6% .

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تجدر الإشارة إلي أن “المجموعة المالية” كانت قد هيمنت على صدارة تعاملات السمسرة في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام أيضًا بحصة سوقية 12.1% وبقيمة تداول سجلت 72.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 414.7 ألف عملية .

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

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وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 11143 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.03% عند مستوى 2943 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96 % مسجلًا 3946 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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