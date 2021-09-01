«المجموعة المالية» و«الأهلي فاروس» يُهيمنان على 63% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال 8 شهور

هيمنت شركة “المجموعة المالية ” وشركة “الأهلي فاروس” على 63% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال فترة الـ8 شهور الأولى من العام الجاري .

ووفقًا للبيانات فقد جاءت “المجموعة المالية” في الصدارة بحصة سوقية 40.8% وبقيمة تداول 34.7 مليار جنيه، وحلت “الأهلي فاروس” وصيفًا بحصة سوقية 18.7 مليار جنيه .

ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركات “التجاري الدولي” بحصة سوقية 14.9% ثم “أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 7.7% ثم “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 5.6% .

تجدر الإشارة إلي أن “المجموعة المالية” كانت قد هيمنت على صدارة تعاملات السمسرة في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام أيضًا بحصة سوقية 12.1% وبقيمة تداول سجلت 72.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 414.7 ألف عملية .

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 11143 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.03% عند مستوى 2943 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96 % مسجلًا 3946 نقطة.