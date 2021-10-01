بورصة وشركات

«المجموعة المالية» و«الأهلي فاروس» تُهيمنان على 56.4% من تنفيذات الصفقات بسوق خارج المقصورة خلال 9 شهور

الأولى تحتل الصدارة بحصة 35%
أسماء السيد 5:40 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 5:40 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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هيمنت شركتا “المجموعة المالية” و”الأهلي فاروس” على 56.4% من تنفيذات الصفقات بسوق خارج المقصورة خلال الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي.

وجاءت “المجموعة المالية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 35% وبقيمة تداولات بلغت 44.8 مليار جنيه، بعدد 636 مليون ورقة مالية .

فيما جاءت “الأهلي فاروس” وصيفًا بحصة سوقية 21.4% وبقيمة تداول 27.4 مليار جنيه، بعدد 438.8 مليون ورقة مالية .

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وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعيا خلال تعاملات الربع الثالث من 2021، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 17.2% إلى 2722 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.67% إلى 3671 نقطة.

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وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 5.39%، ما يعادل 36 مليار جنيه ليصل إلى 703.3 مليار جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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