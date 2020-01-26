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المجموعة المالية هيرميس مستشار مالى لصفقة «عوده مصر»

بنك أبوظبى ينتظر الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى لبدء إجراءات الفحص النافى للجهالة
المال - خاص 9:23 ص, الأحد, 26 يناير 20 9:23 ص, الأحد, 26 يناير 20

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أكدت مصادر مصرفية أن مجموعة عوده اللبنانية قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشاراً مالياً لها فى صفقة بيع بنك عوده مصر، ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية.

وكان بنك أبوظبى الأول الإماراتى، قد أعلن الخميس الماضى عن بدء مفاوضات حصرية مع مجموعة عوده للنظر فى إمكانية الاستحواذ على البنك و هيرميس مستشار مالي للصفقة ، وأوضح فى بيان لسوق الأوراق المالية بأبوظبى أن هناك فريق عمل خاص ينظر فى عملية الاستحواذ.

وأشارت المصادر إلى أن بنك أبوظبى ينتظر الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى لبدء إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وأضافت أن بنك أبوظبى وقع اتفاقية مع المجموعة اللبنانية على حصرية الفحص النافى لبنك عوده مصر، ما يؤكد عدم وجود منافسة فعلية من بنوك أخرى على الصفقة.

كانت «المال» قد كشفت فى 13 يناير الجارى عن تلقى المجموعة اللبنانية عروضًا من مجموعات مصرفية للاستحواذ على البنك، تزامنًا مع احتدام الأزمة الاقتصادية فى لبنان إثر التظاهرات الأخيرة.

وربطت المصادر بين اهتمام بنك أبوظبى بالشراء وبين تعيينه قيادات تنفيذية كانت تعمل سابقاً فى عوده مصر ولديها خبرات ومعرفة جيدة بالملاءة المالية الجيدة، وقدرات البنك اللبنانى على النمو فى مصر.

وكانت المجموعة الأم لبنك عوده قد وجهت رسالة لموظفيها فى مصر تضمنت أنها كانت تتلقى بانتظام عروضا من المتطلعين لشراء أصولها الخارجية، ولم يكن التصرف فى تلك الأصول وارداً ضمن استراتيجيتها.

وتابعت: على مدى سنوات كان الأداء الاستثنائى لبنك عوده فى مصر، وقدرته على الاستمرار فى تحقيق النمو وتصاعد الرؤية الايجابية للسوق المصرية، يضع المصرف فى محط اهتمامات المستثمرين.

وأشارت المجموعة إلى أنه مع اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية فى لبنان، وما تبعها من متطلبات تنظيمية فرضها المصرف المركزى اللبنانى، تحتم عليها أن تضطر لدراسة جميع الخيارات الاستراتيجية المتاحة، بما فى ذلك بيع أحد أصولها الخارجية بقيمة مجزية.

إيمان القاضى وشريف عمر:

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بقلم المال - خاص

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