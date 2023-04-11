المجموعة المالية «هيرميس» تعلن إتمام التخارج من سوق عمان

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام عملية التخارج من تواجدها المباشر في عمان.

وذلك في إطار عملية تخارج المجموعة المالية هيرميس من ثلاثة أسواق بهدف تعظيم العائد للمساهمين ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

وأكد المجموعة المالية هيرميس القابضة التزامها بتقديم خدماتها لقاعدة عملائها من المؤسسات، بالسوق العماني،.

والتي تشمل تقديم خدمات التداول بشكل غير مباشر، والتغطية البحثية، إضافة إلى تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك عبر مراكز الشركة الإقليمية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس، سبق واعلنت عن عزمها التخارج 3 أسواق وذلك في إطار تعزير القدرة في الوقت الراهن على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشارت المجموعة المالية هيرميس إلي أن مفاوضات التخارج من سوقي باكستان والأردن لازالت في المرحلة الأولية، حيث تلقت عرض غير ملزم للتخارج من الأردن، وعرض مبدئي في باكستان.

وأشارت هيرميس إلي أن عملية التخارج من السوقين لن يكون لهما تأثيرا كبيرا علي ايراداتها، حيث أن نسبة مساهمة الشركتين مجتمعين في الإيرادات التشغيلية خلال عام 2021، وخلال التسعة أشهر الأولي من 2022، بلغت اقل من 1%.

بينما جاءت مساهمتها في قطاع السمسرة بنسبة 2% السوق الباكستاني ، و3% للأردني.

وأكدت المجموعة المالية هيرميس استمرار تقييم الآداء التشغيلي للعمليات المختلفة خلال 2023، والذي قد يؤدي إلي اتخاذ تدابير أخري تهدف لرفع الكفاءة.

كما أكدت هيرميس إنه من غير المتوقع التخارج من أسواق أخري خلال 2023، بخلاف السوق الثالث – السابق ذكره.