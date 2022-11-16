المجموعة المالية هيرميس تضاعف إيراداتها إلى 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2022.

وكشفت نتائج هيرميس ارتفاع إيرادتها إلى 2.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 95% بفضل الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، ومصحوبًا بإضافة إيرادات” aiBANK” على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022.

من ناحية أخرى، ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لمختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء استثنائي خلال الربع الثالث من عام 2022 بفضل قوة وتنوع نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات التي خيمت على المشهد الاقتصادي العالمي.

هيرميس : تجاوزنا تحديات عالمية غير مسبوقة

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة

ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا عن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهي الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرًا.

فعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، أكد عوض أن المجموعة نجحت في مواصلة تقديم خدماتها الاستشارية التي تضاهي المعايير العالمية فضلًا عن باقة الخدمات الابتكارية المتنوعة التي تقدمها، وهو ما أثمر عن إتمام 8 صفقات تنوعت ما بين الدمج والاستحواذ وترتيب وإصدار الدين وأسواق الأسهم، ومن بينها اثنتان من كبرى صفقات الاستحواذ العابرة للحدود.

كما نجح قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) في ترسيخ مكانته الرائدة في السوق المصرية عبر تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية، وذلك بفضل قدرته على إبرام اتفاقيات الشراكة عالية القيمة والاستحواذ وضخ استثمارات في شركات جديدة.

فقد تمكن القطاع من تنمية باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها والاستفادة من مميزات الترابط والتكامل بين أصوله التابعة، وذلك على خلفية قيام شركة “تنميه” بالاستحواذ على شركة “فاتورة” واستحواذ شركة “ڤاليو” على شركة “باي ناس”

وأشار عوض إلى أن إضافة نتائج “aiBANK” إلى القوائم المالية للشركة ساهم في تعزيز أداء المجموعة المالية هيرميس القابضة بفضل النمو المتزايد في إيرادات البنك خلال الفترات المالية المتتابعة.

وارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 716 مليون جنيه، بينما تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 5% ليصل إلى 337 مليون جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع الضرائب وحقوق الأقلية الناتجة عن إضافة إيرادات “aiBANK” على القوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 108% لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى إضافة المصروفات التشغيلية لـ” aiBANK” وزيادة المصروفات التشغيلية الخاصة بأنشطة كل من قطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI) على خلفية زيادة الضغوط التضخمية وتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال نفس الفترة.

ارتفاع إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 60% إلى 1.1 مليار جنيه

على صعيد أداء أنشطة بنك الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2022 حقق نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل سنوي 60% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك بفضل النمو القوي لمختلف أنشطة القطاع.

فقد ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 42% لتبلغ 597 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك على خلفية الأداء القوي الذي حققه كل قطاع.

وارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 96% لتصل إلى 209 مليون جنيه، على خلفية الصفقات الكبيرة التي نفذتها المجموعة، حيث تمكن القطاع من إتمام 8 صفقات خلال تلك الفترة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار.

وتضمنت هذه الصفقات استحواذ شركة «موانئ أبو ظبي» على حصة في شركتين مصريتين تعملان في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ والتخزين، وهي أولى استثمارات الشركة الإماراتية في السوق المصرية، بالإضافة إلى صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) على حصة أقلية ضخمة في شركة «بي تك»، أكبر سلسلة متخصصة في تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في السوق المصرية، وغيرها من الصفقات.

نمو قطاع الوساطة المالية إلى 388 مليون جنيه

كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 24% لتصل إلى 388 مليون جنيه على خلفية الإيرادات القوية التي حققها القطاع من الصفقات التي نفذها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2022.

من ناحية أخرى، شهدت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) نمو سنوي بمعدل 31% لتسجل 130 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بفضل نمو أتعاب الإدارة التي ساهمت في ارتفاع إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 40% لتسجل 97 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، فضلًا عن ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 12% لتصل إلى 33 مليون جنيه.

ورغم تراجع صافي الدخل من الفوائد، إلا أن إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال شهدت نموًا ملحوظًا بأكثر من الضعف لتسجل 363 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مدفوعة بالأرباح المحققة من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية والخسائر غير المحققة على الاستثمارات خلال تلك الفترة.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بمعدل سنوي 29% لتسجل 664 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مدفوعًا بالنمو القوي لشركة “ڤاليو” المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، بالإضافة إلى أنشطة التأجير والتخصيم تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.

ارتفاع إيرادات ڤاليو للتمويل متناهي الصغر بنسبة 57%

فقد ارتفعت إيرادات شركة “ڤاليو” بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 153 مليون جنيه واحتلت المرتبة الثانية في السوق المصرية من حيث الحصة السوقية بنسبة بلغت 29.3% وذلك بنهاية أغسطس 2022.

وشهدت أنشطة التأجير التمويلي نمو بمعدل سنوي 125% لتصل إلى 110 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مدفوعةً بتحقيق صافي دخل من عملية التوريق بلغ 64 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وبنهاية أغسطس من عام 2022، احتلت أنشطة التأجير التمويلي المرتبة الثالثة في السوق المصرية من حيث الحصة السوقية بحصة بلغت 10.5%، بينما بلغت الحصة السوقية لأنشطة التخصيم 15.7% لتحتل بذلك المرتبة الثانية في السوق.

من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات “aiBANK” إلى 580 مليون جنيه وهو نمو بمعدل 3% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بارتفاع الدخل من الفائدة بفضل نمو القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 11% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 21 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022.

وارتفع معدل القروض إلى ودائع العملاء ليصل إلى 46% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 44% خلال الربع الثاني من نفس العام، غير أن صافي الربح بعد خصم الضرائب تراجع إلى 113 مليون جنيه مقابل 149 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى تراجع صافي الدخل من الاستثمارات في الشركات الشقيقة وإيرادات الأنشطة الأخرى خلال الربع الثالث من عام 2022.

كريم عوض : هيرميس تستطيع تحقيق نتائج أعلى خلال الربع الأخير

وفي الختام، صرح “عوض” بأن النتائج المالية الجيدة التي حققتها المجموعة خلال الفترة الماضية تعكس قدرتها على تحقيق أهدافها خلال الربع الأخير من عام 2022.

وقد ساهمت عملية الاستحواذ على” aiBANK” في دفع طموحاتنا في أن نصبح مركزًا قويًا للخدمات المالية في السوق المصرية، ومن ناحية أخرى، نجح قطاع التمويل غير المصرفي التابع للشركة في أن يتحول إلى منصة متكاملة لتقديم الخدمات المالية، ومساعدة الأفراد والشركات في مختلف مراحل نموهم.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يواصل بنك الاستثمار تعظيم الاستفادة من السجل الحافل بالإنجازات الذي حققه بمختلف قطاعاته التابعة في ترسيخ مكانتنا الرائدة باعتبارنا الشريك المفضل لتقديم مختلف الخدمات الاستشارية.

وأكد “عوض” أن الدعائم الثلاث السابقة التي يرتكز عليها نموذج أعمال المجموعة سوف تساهم في تعزيز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها مختلف الأنشطة والقطاعات التي نعمل بها، غير أن المرونة والالتزام المتواصل من فريق العمل الذي يضم مجموعة من أكفأ الخبرات والمواهب في مواصلة تعزيز أداء المجموعة المالية هيرميس، وترسيخ مكانتنا الرائدة كمؤسسة متخصصة في تقديم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات المالية بالأسواق التي تعمل بها المجموعة.