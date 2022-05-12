المجموعة المالية هيرميس القابضة تعلن عن اتفاق استثماري مع أمازون

أعلنت، اليوم الخميس، شركة شركة ڨاليو للتمويل الاستهلاكي (“شركة ڨاليو”)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن توقيع اتفاق تجاري واستثماري مع شركة أمازون (Amazon) العالمية.

وقالت “ڨاليو”، في بيان صحفي وصل “المال”، ان (“الاتفاق التجاري”) يتضمن تقديم التمويل الاستهلاكي من شركة ڨاليو كوسيلة دفع على موقع amazon.eg .

وذكرت “ڨاليو”، ان بنود الاتفاق التجاري تشير إلى قيام شركة ڨاليو بإتاحة بعض ادوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع amazon.eg بحيث يكون لهم خيار تقسيم اجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.

اتفاق استثماري

وفي سياق متصل واتصالا بتوقيع الاتفاق التجاري، وقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركة أمازون (Amazon) اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement) أو ما يسمى بـ (“اتفاق صفقة الاستثمار”).

ووفقا لذلك، اتفقت شركة أمازون (Amazon) على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 مليون دولار صادرة عن أسهم في شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة.

على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة ڨاليو مستقبلا، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو بناء على تقييم حالي لشركة ڨاليو يبلغ 235 مليون دولار (post-money).

وقالت أن ذلك الخيار يكون قابل للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو، في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة، وذلك وفقا لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.