المجموعة المالية للسمسرة تهيمن على 31.2% من سوق صفقات خارج المقصورة في النصف الأول من 2022

هيمنت شركة “المجموعة المالية للسمسرة” على حوالي 31.2% من سوق صفقات خارج المقصورة، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2022، لتأتي في الصدارة بقيمة تداول 17.5 مليار جنيه. فيما جاءت “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” وصيفًا بحصة سوقية 12.3%، وقيمة تداول 6.9 مليار جنيه، تلتها “كايرو كابيتال” بحصة سوقية 9.6%، وقيمة تداول 5.4 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن شركة التجاري الدولي كانت قد تصدرت شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة، خلال ستة الأشهر الأولى من العام الحالي، بحصة سوقية بلغت 19%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14.5%.

واحتلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 12.3%، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.1%، تلتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة 4.6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “بلتون وكايرو كابيتال ومباشر ونعيم وبايونيرز”، بحصص بين 2.2 و3.6%.