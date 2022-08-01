المجموعة المالية للسمسرة تهيمن على نحو 40% من تعاملات الأجانب بالبورصة في يوليو (جراف)

هيمنت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على نحو 40% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية يوليو الماضي، بقيمة تعاملات 1.885 مليار جنيه.

وجاءت التجاري الدولي للسمسرة في المركز الثاني مباشرة في تعاملات الأجانب بحصة 23.5% من التعاملات، بقيمة 1.140 مليار جنيه، ثم برايم لتداول الأوراق المالية بحصة 15.9% من التداولات بقيمة 770.69 مليون جنيه.

ورابعًا جاءت إتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة 7.1% من التعاملات، بقيمة 345 مليون جنيه، ثم أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.6%، بقيمة 319.9 مليون جنيه.