المجموعة المالية في صدارة ترتيب السمسرة خلال 11 شهر

ترتيب أول 10 شركات سمسرة من يناير الى نوفمبر 2020

تصدرت شركة “المجموعة المالية” للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المالية في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر المنقضي، اذ استحوذت على حصة سوقية 13.9% تعادل تداولات منفذة قيمتها 70.934 مليار جنيه .

فيما تواجدت شقيقتها شركة “هيرمس” للوساطة في مركز الوصافة لترتيب الشركات خلال يناير –نوفمبر 2020، منفذة تداولات بقيمة 44.416 مليار جنيه بحصة سوقية 8.1%، وظهرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في المركز الـ 3 بترتيب شركات السمسرة ، اذ نفذت تداولات بقيمة 44.416 مليار جنيه بحصة سوقية 8.1% .

وحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الـ 4 في ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2020، مستحوذة على حصة سوقية 5.7% بقيمة تداولات منفذة 31.360 مليار جنيه .

وسجلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الخامس في 2020، منفذة تداولات بقيمة 28.745 مليار جنيه بحصة سوقية 5.3%، فيما حلت “بلتون” في المركز الـ 6 بحصة سوقية 5% بتداولات منفذة قيمتها 27.167 مليار جنيه .

بينما جاءت “أرقام” في المركز الـ 7 بقيمة تداولات منفذة 18.774 مليار جنيه بحصة سوقية 3.4% خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2020، وحلت “عربية أون لاين” في المركز الـ 8 منفذة تداولات بقيمة 15.535 مليار جنيه بحصة سوقية 2.8% .

واحتلت “مباشر” المركز الـ 9 في الفترة من يناير الى نوفمبر 2020، مسجلة تداولات بقيمة 15.103 مليار جنيه بحصة سوقية 2.8%، بينما جاءت “سيجما” في المركز الـ 10، بقيمة تداولات منفذة 14.985 مليار جنيه بحصة سوقية 2.7% .