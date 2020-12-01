بورصة وشركات

المجموعة المالية في صدارة ترتيب السمسرة خلال 11 شهر

ترتيب أول 10 شركات سمسرة من يناير الى نوفمبر 2020
أحمد علي 7:28 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 7:28 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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تصدرت شركة “المجموعة المالية” للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المالية في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر المنقضي، اذ استحوذت على حصة سوقية 13.9% تعادل تداولات منفذة قيمتها 70.934 مليار جنيه .

فيما تواجدت شقيقتها شركة “هيرمس” للوساطة في مركز الوصافة لترتيب الشركات خلال يناير –نوفمبر 2020، منفذة تداولات بقيمة 44.416 مليار جنيه بحصة سوقية 8.1%، وظهرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في المركز الـ 3 بترتيب شركات السمسرة ، اذ نفذت تداولات بقيمة 44.416 مليار جنيه بحصة سوقية 8.1% .

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وحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الـ 4 في ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2020، مستحوذة على حصة سوقية 5.7% بقيمة تداولات منفذة 31.360 مليار جنيه .

وسجلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الخامس في 2020، منفذة تداولات بقيمة 28.745 مليار جنيه بحصة سوقية 5.3%، فيما حلت “بلتون” في المركز الـ 6  بحصة سوقية 5% بتداولات منفذة قيمتها 27.167 مليار جنيه .

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بينما جاءت “أرقام” في المركز الـ 7 بقيمة تداولات منفذة 18.774 مليار جنيه بحصة سوقية 3.4% خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2020، وحلت “عربية أون لاين” في المركز الـ 8 منفذة تداولات بقيمة 15.535 مليار جنيه بحصة سوقية 2.8% .

واحتلت “مباشر” المركز الـ 9 في الفترة من يناير الى نوفمبر 2020، مسجلة تداولات بقيمة 15.103 مليار جنيه بحصة سوقية 2.8%، بينما جاءت “سيجما” في المركز الـ 10، بقيمة تداولات منفذة 14.985 مليار جنيه بحصة سوقية 2.7% .

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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