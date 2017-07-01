المجموعة المالية على قمة السمسرة بنهاية النصف الأول

حافظت المجموعة المالية للسمسرة على صدارة تعاملات الشركات بنهاية النصف الأول من العام الحالى، بعد تحقيق قيم تداول قاربت 51.7 مليار جنيه، وحصة سوقية بـ14.7% مقابل تداولات بقيمة 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.

وجاءت المجموعة فى صدارة تداولات الصفقات خلال الشهور الستة الأولى من 2017 بعد أن سجلت تداولات بقيم 24.5 مليار جنيه، وحصة سوقية بـ 26.8%، كما جاءت فى وصافة تداولات داخل المقصورة بقيم عمليات 33.1 مليار جنيه وحصة سوقية بـ 11.1%، كما احتلت صدارة تعاملات المؤسسات، ووصافة التداول الإليكترونى.

وارتقت هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية مركزا واحدا لتقتنص وصافة ترتيب الشركات بنهاية النصف الأول من العام الحالى بعد أن سجلت قيم تداولات وصلت إلى 39.442 مليار جنيه، وبحصة سوقية 11.2%، وذلك مقابل احتلال المركز الثالث بنهاية النصف الأول من العام الماضى وبقيم تداول 14.7 مليار جنيه، و9% حصة سوقية.

وجاءت هيرمس فى صدارة تعاملات سوق داخل المقصورة بعد تحقيق قيم عمليات 39.272 مليار جنيه، وحصة سوقية 13.19%، كما احتلت صدارة تعاملات المستثمرين الافراد محققة تداولات بقيمة 25.5 مليار جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بـ14.2%.

وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة مركزاً واحداً لتحتل المرتبة الثالثة بين الشركات بنهاية النصف الأول من العام الحالى، بعد أن حققت قيم تداولات بـ28.672 مليار جنيه، وبحصة سوقية 8.2%، مقابل اقتناص الوصافة وبفارق ضئيل للغاية عن المتصدر خلال النصف الأول من العام الماضى.

وجاءت التجارى فى صدارة التداول الإليكترونى، بعد أن سجلت تداولات بنحو 20.9 مليار جنيه، وحصة سوقية 13.4%، كما احتلت المرتبة الثالثة فى تعاملات داخل المقصورة بقيم تداول 26 مليار جنيه، وحصة سوقية 8.7%، وهو نفس المركز الذى احتلته فى سوق الصفقات، كما جاءت فى المركز الثالث وفقاً لتعاملات المؤسسات والأفراد.

وقفزت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية 33 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الرابع بنهاية النصف الأول من 2017 بعد ان سجلت قيم تداولات بـ24.5 مليار جنيه وحصة سوقية بـ7%، مقابل احتلال المركز 37 بنهاية النصف الأول من العام الماضى.

وبشكل أساسى اعتمدت الرواد على الصفقات لاحتلال مركز متقدم، حيث اقتنصت الشركة وصافة الترتيب لتداول الصفقات مسجلة 23.055 مليار جنيه، مستحوذة على 25.23% من إجمالى التداولات، كما جاءت فى وصافة تعاملات المؤسسات بقيم 24 مليار جنيه وحصة سوقية 14%.

وبشكل مستقر حافظت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على المرتبة الخامسة بنهاية الستة شهور الأولى من العام الحالى بعد أن حققت قيم تداولات وصلت الى 14.641 مليار جنيه، وحصة سوقية بـ 4.2%، فى حين احتلت الشركة المرتبة الخامسة بنهاية النصف الأول من 2016.

واحتلت فاروس المرتبة السادسة فى تعاملات سوق الداخل بعد أن سجلت 13.5 مليار جنيه قيم تداولات و 4.5% حصة سوقية، كما جاءت فى المرمز التاسع بتعاملات الأفراد، والمركز السادس بتعاملات المؤسسات.

وجاءت فاروس فى المرتبة الخامسة بين شركات السمسرة بنهاية يونيو الماضى بعد ان سجلت قيم تداولات بنحو 1.2 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.1%.

وصعدت بلتون 3 مراكز لتنتقل من المرتبة التاسعة بنهاية النصف الاول من العام الماضى، الى المركز السادس بنهاية اول 6 شهور من العام الحالى، مستفيدة من تحقيق قيم تداولات بـ 14.2 مليار جنيه، وحصة سوقية بـ 4.1%.

وجاءت بلتون فى المرتبة 7 بتداول الصفقات بحصة سوقية 2.2% وقيم تداول 2 مليار جنيه، كما احتلت المرتبة الرابعة بتعاملات داخل المقصورة بحصة سوقية 4.7%، وجاءت فى المركز الثالث بالتداول الاليكترونى بقيم تعامل 12 مليار جنيه، وجاءت شركات إتش سى، وبايونيرز، وسيجما، ومباشر فى المراكز من السابع حتى العاشر على التوالى.