المجموعة المالية تواصل تربعها على عرش شركات السمسرة بنهاية 2019

إعداد: قسم البورصة

واصلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، تربعها على عرش شركات السمسرة ، للعام الرابع على التوالى، بعدما استفادت من أدائها المتميز فى سوق داخل وخارج المقصورة بجانب السندات، لتؤمن القمة بفارق مريح عن أقرب ملاحقيها شقيقتها الصغرى شركة «هيرميس» للوساطة، والتى صعدت مركزًا لتقتنص الوصافة.

فيما تخلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية «CIBC» عن وصافتها المحققة خلال عام 2018، لتتراجع للمركز الثالث بنهاية العام الماضى، فيما حافظت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية على المرتبة الرابعة، وانضمت شركة أرقام لقائمة الخمس الكبار، على حساب شركة فاروس.

وسيطر العشرون الكبار على %79.6 من إجمالى التداولات السنوية بسوق الأوراق المالية، فيما شهدت القائمة دخول شركة «بلوم مصر»، على حساب شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية.

واستفادت الشركات بشكل واضح من تنفيذ عمليات بسوق الصفقات، بجانب عمليات سوق داخل المقصورة، وهو ما تكرر فى توقعات معظم الشركات فى رؤيتهم لإستراتيجية العمل فى العام الجديد، بالتركيز على تعاملات الأفراد والمؤسسات، بجانب محاولات تنفيذ صفقات بخارج المقصورة.

وعن ترتيب الشركات خلال شهر ديسمبر الماضى، فقد احتلت شركة هيرميس قمة الترتيب، تلتها المجموعة المالية، فالتجارى الدولى، وبلتون وفاروس.

1- المجموعة المالية

حافظت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، على صدارة ترتيب شركات السمسرة بنهاية عام 2019، مستفيدة من زيادة قيم التداولات إلى 87.7 مليار جنيه، ضمنت لها السيطرة على حصة سوقية تقارب %19.3 من إجمالى التداولات المنفذة على مدار العام.

واستفادت المجموعة من صدارتها لتعاملات سوق الصفقات خلال عام 2019 بعدما نفذت تداولات بقيمة 39 مليار جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بنحو %36.1 كما جاءت فى صدارة تعاملات السوق الرئيسية بشقيها السندات والصفقات بقيمة عمليات 80.2 مليار جنيه، وحصة سوقية %20.6.

واحتلت المجموعة المالية صدارة سوق التداول الإلكترونى، بحصة سوقية %14.9 وقيم عمليات 34.8 مليار جنيه، واحتلت قمة تعاملات المؤسسات بقيم تداولات 84.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 35.1%، واقتنصت نفس المركز بتداولات العرب بحصة سوقية %18.9.

وخلال شهر ديسمبر الماضى، احتلت المجموعة المالية وصافة ترتيب شركات السمسرة، بعدنا نفذت تعاملات بقيمة 6.1 مليار جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بنحو 14.9%.

2- هيرميس

وصعدت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، مرتبة، لتقتنص وصافة ترتيب الشركات بنهاية عام 2019، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة وفقًا لتعاملات عام 2018، مستفيدة فى ذلك من تنفيذ تداولات بقيمة 52.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %11.6.

واحتلت هيرميس وصافة الترتيب وفقًا لتداولات الصفقات خلال العام الماضى، محققة قيم عمليات قاربت 18.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %17.5، واقتنصت قمة تعاملات الأفراد مسجلة قيم تداولات قاربت 28.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %13.4 كما احتلت قمة تعاملات المصريين بقيم عمليات 42.2 مليار جنيه، وبحصة سوقية %14.5.

وخلال تعاملات شهر ديسمبر الماضى، اقتنصت هيرميس للوساطة قمة تعاملات شركات السمسرة، بعدما نفذت قيم عمليات قاربت 7 مليارات جنيه، بحصة سوقية %17 من التعاملات المنفذة خلال الشهر.

3- التجارى الدولى للسمسرة

وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، مركزًا، لتحتل المرتبة الثالثة بنهاية العام الماضى، بعدما سجلت قيم تداولات قاربت 41.3 مليار جنيه، أهلتها للسيطرة على حصة سوقية بنحو %9.1.

واحتلت التجارى الدولى، المرتبة الثالثة وفقًا لتداولات الصفقات، بعدما نفذت عمليات بقيمة 8.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %7.9، واحتلت وصافة ترتيب الشركات بالنسبة للتداول الإلكترونى، بحصة سوقية %10.9 وبقيم تداول 25.4 مليار جنيه، كما جاءت فى نفس الترتيب فى تعاملات الأفراد بحصة سوقية %5.7 وبقيم عمليات 12.1 مليار جنيه، واحتلت نفس المرتبة فى تعاملات المصريين والمؤسسات.

وخلال شهر ديسمبر الماضى، احتلت التجارى الدولى المرتبة الثالثة، بعدما استحوذت على حصة سوقية قاربت %12.4 ونفذت قيم عمليات 5.1 مليار جنيه.

«بلتون» تحافظ على المركز الرابع وتبادل للمراتب بين «أرقام» و»فاروس»

4 – بلتون

وحافظت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، على المرتبة الرابعة، بنهاية العام الجارى، بعدما حققت قيم عمليات قاربت 22.3 مليار جنيه، وحصة سوقية %4.9.

«بلتون» تحافظ على المركز الرابع وتبادل للمراتب بين «أرقام» و»فاروس»

واحتلت بلتون المرتبة الرابعة فى تعاملات سوق الصفقات، بعدما سجلت حصة سوقية %4 وقيم تداولات 4.3 مليار جنيه، واحتلت المرتبة الثالثة فى تعاملات التداول الإلكترونى بحصة سوقية %7.6 وجاءت فى المرتبة السابعة فى تعاملات الأفراد بحصة سوقية %3.9 وقيم عمليات 848 مليون جنيه.

وخلال شهر ديسمبر الماضى، احتلت بلتون المرتبة الرابعة، بعدما نفذت عمليات بقيمة 2.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %7.3.

5- أرقام

وارتقت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، مركزًا لتحتل المركز الخامس بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بعدما سجلت قيم تداولات قاربت 20.2 مليار جنيه، ضمنت لها السيطرة على حصة سوقية بنحو 4.4%.

واحتلت أرقام المرتبة السادسة فى تعاملات الصفقات بحصة سوقية %3 وبقيم عمليات 3.2 مليار جنيه، وجاءت فى المرتبة الرابعة فى تعاملات التداول الإلكترونى بحصة سوقية %7.2 وقيم عمليات 16.8 مليار جنيه، كما جاءت فى نفس المركز بالنسبة لتعاملات المؤسسات بحصة سوقية %6.8 واحتلت المرتبة الثالثة فى تعاملات الأجانب بحصة سوقية %7.7 وبقيم تداول 9.5 مليار جنيه.

وخلال شهر ديسمبر الماضى، احتلت «أرقام» المرتبة الخامسة بين شركات السمسرة، بعدما سجلت قيم عمليات قاربت 2.1 مليار جنيه، وحصة سوقية %5.3.

6- فاروس

حصدت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية المركز السادس بين شركات السمسرة خلال عام 2019 بإجمالى تعاملات بقيمة 19.97 مليار جنيه، وبحصة سوقية %4.4 متراجعة مركزا مقارنة بعام 2018 والذى سجلت خلاله إجمالى تعاملات بقيمة 34.02 مليار وبحصة سوقية %5.7.

وحققت الشركة المركز الخامس خلال شهر ديسمبر منفردا بإجمالى تعاملات بقيمة 2.18 مليار جنيه وبحصة سوقية %5.3.

7- بايونيرز

وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بإجمالى تعاملات بقيمة 14.75 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.2%، وبذلك تكون حافظت على نفس ترتيبها عن عام 2018 والذى سجلت خلاله إجمالى تعاملات بقيمة 24.17 مليار وبحصة سوقية %4.1.

«بايونيرز» تواصل التركيز على العملاء الأفراد وتنتظر انتهاء خطة التقسيم

وخلال ديسمبر الماضى حصلت الشركة على المركز التاسع بين شركات السمسرة بإجمالى تعاملات بقيمة 871.38 مليون جنيه وبحصة سوقية %2.1.

وقال مصطفى فوزى، رئيس قطاع الوساطة بشركة بايونيرز المالية، إنها ركزت خلال العام الماضى على تداولات الأفراد بالسوق المحلية، دون تنفيذ أى عمليات لنقل الملكية بسوق الخارج، وهو ما اعتبره نجاحًا لشركته، بالتواجد ضمن العشرة الكبار دون الصفقات.

وأوضح أن الشركة ستواصل التركيز على هذه الإستراتيجية لحين الانتهاء من عملية تقسيم وإعادة هيكلة استثمارات بنك الاستثمار بايونيرز فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

8- سيجما

واحتلت المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق، بإجمالى تعاملات بقيمة 12.72 مليار جنيه، وبحصة سوقية %2.8 مقابل المركز العاشر خلال عام 2018 والذى سجلت خلاله إجمالى تعاملات بقيمة 15.97 مليار وبحصة سوقية %2.7.

جدير بالذكر أن الشركة حصلت على المركز الثانى عشر خلال شهر ديسمبر فقط، بإجمالى تعاملات 671.72 مليون جنيه وبحصة سوقية %1.6.

9- نعيم

وحافظت شركة «نعيم» لتداول على المركز التاسع خلال عامى 2019 و 2018، وسجلت خلال 2019 إجمالى تعاملات بقيمة 11.5 مليار جنيه وبحصة سوقية %2.5 مقابل تعاملات بقيمة 16.22 مليار وحصة سوقية %2.7 خلال العام السابق.

وفى شهر ديسمبر جاءت «نعيم» فى المركز الثالث عشر بإجمالى تعاملات بنحو 628.2 مليون جنيه وبحصة سوقية %1.6.

10- إتش سى

وتراجعت شركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية مركزين خلال عام 2019 لتصل إلى الترتيب العاشر بإجمالى تعاملات بـقيمة 11.43 مليار جنيه وبحصة سوقية 2.5%، مقارنة مع المركز الثامن خلال 2018 بإجمالى تعاملات 24.04 مليار وبحصة سوقية %4.

و جاء ترتيب الشركة فى المركز الثامن خلال ديسمبر بإجمالى تعاملات بقيمة 949.71 مليون جنيه وبحصة سوقية %2.3.

وقال حسن شكرى العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة «إتش سى» إنها حافظت على تواجدها ضمن قائمة العشرة الكبار فى السمسرة مستفيدة من التوسع فى قطاع الأفراد.

وأشار إلى أن سياسة الشركة فى العام الجديد تركز على التوسع الجغرافى من خلال زيادة عدد الفروع بمعدل 2 إلى 4 أفرع ليتجاوز عددها العشرة مقابل 7 فروع فى الوقت الحالي.

وأوضح أن الشركة نفذت صفقات نقل ملكية بعدة شركات منها الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة، بقيمة 720 مليون جنيه، وبنوك مصر للتقدم التكنولوجى، و»أيه أى جى» للتأمين، و»تكنو جروب الطبية».

ولفت إلى أن «إتش سى» قد أطلقت مؤخرا تطبيقها «إتش سى أون لاين» للتداول الإلكترونى لخدمة المستثمرين الأفراد والاستفادة من سهولة وسرعة تداول الأوراق المالية.

وأوضح أن البرنامج الجديد يتيح بعض الخدمات مثل الشراء بالهامش وتعاملات البيع والشراء فى ذات الجلسة وحجز الأسهم بشكل آلى وخدمة طروحات الأسهم.

11- مباشر

واحتلت شركة «مباشر» نفس ترتيب العام الماضى، لتأتى فى المركز الحادى عشر للعام الثانى، محققة تداولات بقيمة 10.4 مليار جنيه، بالاستحواذ على حصة سوقية %2.3 وذلك من خلال تنفيذ 438.7 ألف عملية منفذة على 3.5 مليار ورقة مالية.

وفيما يتعلق بالربع الأخير من العام الماضى، فقد جاءت الشركة فى المركز الثالث عشر محققة تداولات بقيمة 2.1 مليار جنيه وحصة سوقية %1.8.

وجاءت «مباشر» فى المركز الثالث بتعاملات بورصة النيل شاملة الصفقات بحصة سوقية %7 وتداولات بقيمة 73.8 مليون جنيه، والثامن بتعاملات الأفراد بحصة سوقية %3 وتداولات بقيمة 6.4 مليار.

وأظهرت البيانات أن الشركة احتلت المركز العاشر فى تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 1.6% وتداولات 3.9 مليار جنيه، والثامن فى تعاملات الأجانب بحصة سوقية %2.9 وتداولات 1.1 مليار.

12- عربية أون لاين

وأيضًا حافظت «عربية أون لاين» على ترتيب العام الماضى، بحصة سوقية %2.2 وتداولات بقيمة 9.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 430.5 ألف عملية على 3.7 مليار ورقة مالية.

وعلى صعيد الثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضى، احتلت «عربية أون لاين» الترتيب العاشر بحصة سوقية %2.1 وتداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وقال عمر الجزيرى، رئيس مجلس الإدارة بالشركة، إن 2019 كان عامًا صعبًا على شركات السمسرة تحديدًا فى ظل الأوضاع التى شهدتها البورصة المصرية.

ولفت إلى أن شركته حاولت تدعيم أدائها بتعاملات الأفراد مما ساعدها على الاستقرار على نفس ترتيب العام الماضى، موضحًا أن تعاملات الأفراد خاصة المحليين تستحوذ على %95 من إجمالى تعاملات شركته و %5 للمؤسسات.

وأشار إلى أن «عربية أون لاين» توسعت خلال 2019 بالصعيد للمرة الأولى، بافتتاح 3 فروع جُدد بسوهاج وأسيوط وقنا.

وفيما يتعلق بالعام الجديد قال «الجزيرى» إننا نأمل بأن يكون أفضل من سابقه، بظهور محركات جديدة مثل طروحات جديدة أو جذب استثمارات.

ونوه إلى أن الشركة فى حالة ترقب لوضع السوق خاصة خلال الربع الأول من العام، ومن ثم وضع الخطة الإستراتيجية التوسعية ودراسة التوسع الجغرافى أو الثبات على الوضع الحالي.

واحتلت الشركة الترتيب الـ4 فى تعاملات الأفراد العام الماضى، بحصة سوقية %4.6 وتداولات بقيمة 2.2 مليار جنيه

13- «إتش إس بى سى»

وظلت «إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت» فى نفس ترتيب العام الماضى، بحصة سوقية %1.9 وتداولات بقيمة 8.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 98.8 ألف عملية على 590 مليون ورقة مالية.

«إتش سي» تستهدف التوسع فى الـ «Retail» وافتتاح 4 فروع خلال 2020

واقتنصت الشركة المركز التاسع فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى، محققة تداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه وحصة سوقية %2.1.

وجاءت «إتش إس بى سى» فى المركز الثامن على صعيد تعاملات المؤسسات محققة حصة سوقية %3.6 وتداولات بقيمة 8.5 مليار جنيه، والخامس بتعاملات الأجانب بحصة سوقية %6.7 وتداولات بقيمة 8.2 مليار جنيه.

14- برايم

فيما صعدت «برايم» بمعدل 3 مراكز لتحتل الترتيب الرابع عشر مقارنة بالسابع عشر خلال العام الماضى، مستحوذة على حصة سوقية %1.6 وتداولات بقيمة 7 مليارات جنيه، بتنفيذ 169 ألف عملية على 1.4 مليار ورقة مالية.

«خارج المقصورة» يقود «برايم» للصعود 3 مراكز والشركة تواصل تطوير التداول الإلكترونى

وحصدت الشركة نفس الترتيب بفترة الربع عام، مستحوذة على حصة سوقية %1.4 وتداولات 1.6 مليار جنيه.

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إنها نفذت عددًا من الصفقات بسوق خارج المقصورة، لتتمكن الشركة من الصعود بمعدل 3 مراكز على الرغم من صعوبة السوق.

ولفت إلى أن شركته افتتحت فرعًا واحدًا خلال العام الماضى، بمحافظة الإسكندرية، فيما يتوقف الأمر خلال العام الجديد على أوضاع السوق.

وأكد أن إستراتيجية «برايم» ستتمركز خلال العام الجديد، حول تطوير تداولات «الأون لاين»، وجاءت «برايم» فى المركز الحادى عشر بسوق الصفقات بحصة سوقية %1.5 وتداولات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

15- شعاع

وظلت «شعاع» على ترتيب العام الماضى دون تغير، فى المركز الخامس عشر، محققة تداولات بقيمة 6.6 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.5 من خلال تنفيذ 151 ألف عملية على 1.9 مليار ورقة مالية.

أما فيما يتعلق بالربع الأخير من العام الماضى، فقد جاءت الشركة فى المركز السادس عشر، بحصة سوقية %1.2 و تداولات 1.4 مليار جنيه.

الأفراد والمؤسسات والعرب مثلث اهتمام «شعاع» وتسعى لتنشيط الخارج

وقال شريف طلعت العضو المنتدب لشركة شعاع، إن شركته ركزت خلال العام الماضى على تعاملات الأفراد والمؤسسات والعرب، بما دفعها للحفاظ على نفس المركز المحقق خلال 2018، مع انخفاض فى قيم التداول المسجلة، وهو ما برره بتراجع تداولات البورصة.

وأكد أن الشركة ستحاول تطوير الأقسام المختصة بتداولات المؤسسات لزيادة مساهمتها فى الأداء الإجمالى لـ «شعاع»، بجانب تطوير قسم تعاملات سوق خارج المقصورة، لتعزيز تداولات الصفقات، بما يساهم فى زيادة التعاملات، وصعود الشركة فى الترتيب النهائى للعام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة لن تتجه لافتتاح أى فروع فى السوق المحلية، خلال العام الجارى، وسيتم التركيز على التداول الإلكترونى، لارتفاع جدواه فى جذب مزيد من العملاء.

16 – العربى الأفريقى

تراجعت العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية مركزين على أساس سنوى عام 2019 لتستقر فى نهايته عند المرتبة السادس عشر، مقارنة بالرابع عشر نهاية العام السابق.

العربى الأفريقى تتجنب التوسع فى 2020 بسبب ضعف التعاملات

وصاحب هذا التراجع انخفاض قوى فى قيم التعاملات إلى 6.2 مليار جنيه، مقابل 11 مليار جنيه للعام السابق، وانخفضت كذلك الحصة السوقية إلى %1.4 مقابل %1.9.

وفى ديسمبر الماضى، جاءت العربى الأفريقى بالمركز العاشر بحصة سوقية %2، وقيم تداولات 807 ملايين جنيه.

وعزا ياسر المصرى، العضو المُنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية التراجع السنوى لشركته إلى صفقة سندات تم تنفيذها فى 2018 قيمتها مليارى جنيه.

وقال إن شركته نجحت فى الحفاظ على حجم أعمالها فى عام 2019، إذا ما تم استبعاد صفقة سندات العام السابق، وهو ما يعد نجاحا فى ظل الأوضاع السلبية للسوق.

ولفت إلى أن استمرار شركته فى نهج أعمالها مع عدم وضع مخططات توسعية لعام 2020 فى ظل الأوضاع التى تشهدها البورصة.

17- كايرو كابيتال

تقدمت «كايرو كابيتال» مركزا فى 2019، لتصعد للمرتبة الـ 17، وسط ثبات بالحصة السوقية عند %1.1 بينما تراجعت التعاملات، إلى 4.8 مليار جنيه، مقابل 6.7 مليار العام السابق.

كايروكابيتال: خطة توسعية بالربع الأول من العام ترتبط بتحسن السوق

وعلى صعيد ديسمبر جاءت «كايرو كابيتال» بالمركز التاسع عشر بحصة سوقية %1 فقط، وقيمة تعاملات 399.6 مليون جنيه.

وقال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لكايرو كابيتال، إن أحد أهداف العام الماضى كان البقاء بقائمة العشرين الأوائل نتيجة الأوضاع السلبية التى شهدتها السوق.

وأشار إلى أن شركته كانت تخطط لتنفيذ خطة توسعية خلال الربع الأخير من العام الحالى، تشمل التوسع فى الفروع، وزيادة رأس المال، ولكن تم إرجاؤها للربع الأول من 2020، بشرط تحسن أوضاع السوق.

وتابع : «أحجم مستثمرو الشركة عن تنفيذ الخطة التوسعية التى شمِلت زيادة رأس المال إلى 50 مليون جنيه مقابل 40 مليونا حاليا، وإضافة فرعين جديدين، بالربع الأخير من العام الماضى نتيجة الأوضاع السلبية التى مرت بها السوق، فيما نتوقع تحركات إيجابية للربع الأول من 2020 تتيح الفرصة لتنفيذ الخطة».

18- ثمار

تراجعت «ثمار» مركزين على أساس سنوى لتستقر بالمركز الثامن عشر نهاية 2019، مقارنة بـالسادس عشر نهاية 2018، وفى المقابل تراجعت التعاملات، والحصة السوقية.

وسجلت تعاملات «ثمار» فى 2019 نحو 5 مليارات جنيه، بحصة سوقية %1 فقط، مقابل 8.4 مليار فى 2018، بحصة سوقية 1.4%.

وفى ديسمبر استقرت «ثمار» فى المرتبة الخامسة والعشرين، بحصة سوقية %0.6 وقيم تعاملات 251 مليون جنيه.

19- بلوم مصر

تقدمت «بلوم مصر» لتداول الأوراق المالية 7 مراكز دفعة واحدة فى 2019، لتصعد إلى المركز التاسع عشر بنهاية العام الماضى، مقارنة مع المركز السادس والعشرين فى 2018.

«بلوم مصر» تجنى ثمار إعادة الهيكلة وتفتتح فرعًا جديدًا بالنصف الثاني

وصاحب هذا الصعود ارتفاعا فى الحصة السوقية إلى 1%، وقيم التعاملات إلى 4.4 مليار جنيه، نظير %0.7 حصة سوقية فى 2018، بقيم تداولات 3.9 مليار.

وفى ديسمبر جاءت «بلوم» بين العشرين الأوائل فى المركز السادس عشر، بحصة سوقية %1.4 بقيم تعاملات 565.5 مليون جنيه.

وأرجع محمد فتح الله العضو المنتدب فى «بلوم مصر» هذا التقدم عام 2019 إلى خطة إعادة الهيكلة الإدارية و المالية التى نفذتها الشركة فى 2018، وجنت ثمارها العام الماضي.

وتابع : «سنواصل العام الحالى السير بخطوات معتدلة، وحصاد ثمار خطة الهيكلة بما يمكننا من مواصلة الصعود للاستحواذ على مركز بين العشرة الأوائل».

وأشار إلى أن «بلوم مصر» تخطط لافتتاح فرع جديد بالنصف الثانى من 2020، فى المنصورة أو أسيوط.

20 – أسطول

تراجعت «أسطول» مركزا لتحتل المركز العشرين، مقارنة مع التاسع عشر لعام 2018، وسط ثبات حصتها السوقية، فيما تراجعت التعاملات.

وسجلت تعاملات أسطول فى 2019 ما قيمته 4.1 مليار جنيه، بحصة سوقية %0.9 مقارنة مع 5.6 مليار فى 2018، بحصة سوقية %0.9.

وفى ديسمبر جاءت «أسطول» فى المركز الثالث والعشرين، بحصة سوقية %0.9 وقيم تداولات 272.7 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال على غنام، رئيس مجلس إدارة شركة «أسطول» القابضة للاستثمارات المالية (الأم)، إن هذا التراجع الطفيف يمثل حركة إيجابية فى ظل الأوضاع السلبية التى مرت بها السوق العام الماضى، والتى وصفها بأحد السنوات التى تعد الأسوأ فى تاريخ البورصة المصرية.

وأوضح أن شركته فى المراحل النهائية لتنفيذ زيادة رأس مال قيمتها 20 مليون جنيه، لتصل إلى 50 مليونا، مقارنة مع 30 مليونا حاليا، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة بشكل نهائى مرتبط بتحسن وضع السوق.