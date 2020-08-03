بورصة وشركات

«المجموعة المالية» تهيمن على 53% من تعاملات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

جاءت شركة "التجاري الدولي" وصيفًا
أسماء السيد 10:24 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20 10:24 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20

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هيمنت المجموعة المالية على 53% من تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، لتقتنص بذلك صدارة شركات السمسرة .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد بلغت قيم تداولات المجموعة المالية للسمسرة حوالي 39 مليار جنيه، فيما تمكنت من تنفيذ 278 ألف عملية على 4.7 مليار ورقة مالية .

وجاءت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا محتلة بذلك المرتبة الثانية، بحصة سوقية بلغت 15% وتداولات بقيمة 11 مليار جنيه، ونفذت 76 ألف عملية على 889.7 مليون ورقة مالية .

يُذكر أن المجموعة للسمسرة في الأوراق المالية على عرش السمسرة خلال السبعة شهور الأولى من 2020 مستحوذة على حصة سوقية قدرها 16.6%، وقيم تداولات بلغت 48.97 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي احتلت المرتبة الثانية، بحصة سوقية 8.5%، وتداولات 25.18 مليار جنيه.

وبخلاف المجموعة سجلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث بحصة 8.1%، وتداولات 23.92 مليار جنيه، بينما جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية رابعًا بنسبة 7.3%، وقيم تعاملات بلغت 21.59 مليار جنيه.

وجاءت شركة بايونيرز في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 5.7% وقيم 16.720مليار جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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