المجموعة المالية تهيمن على صدارة السمسرة خلال نوفمبر

شريف عمراحتلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، صدارة تعاملات شركات السمسرة بسوق المال، خلال شهر نوفمبر الماضى، بعد أن سجلت قيم تداول وصلت إلى 8.4 مليار جنيه، مسيطرة على حصة سوقية بـ 14.9%.وجاءت شركة "هيرمس" للوساطة فى الأوراق المالية، فى مركز الوصيف، بعدما سيطرت على حصة سوقية بـ 9.9%

شريف عمر

احتلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، صدارة تعاملات شركات السمسرة بسوق المال، خلال شهر نوفمبر الماضى، بعد أن سجلت قيم تداول وصلت إلى 8.4 مليار جنيه، مسيطرة على حصة سوقية بـ 14.9%.

وجاءت شركة “هيرمس” للوساطة فى الأوراق المالية، فى مركز الوصيف، بعدما سيطرت على حصة سوقية بـ 9.9%، وتسجيل قيم عمليات قاربت 5.5 مليار جنيه، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المرتبة الثالثة محققة قيم تداول 3.5 مليار جنيه، ومسجلة حصة سوقية 6.3%.

واحتلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، المرتبة الرابعة بعدما سجلت قيم تداول 3.021 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.3%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الخامس، بعد تحقيق قيم تداول بـ 2.6 مبليار جنيه، وحصة سوقية 4.6%.

واستقرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمركز السادس بعد تسجيل قيم تداول 2.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.4%، وتلتها شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية محققة قيم عمليات 2.3 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.1%.