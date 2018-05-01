المجموعة المالية تنفذ ربع تعاملات الأجانب بالبورصة

مصطفى طلعت استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على حصة سوقية قدرها 24.34% من تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية بتنفيذات بلغت 3.5 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 221.7 مليون سهم. وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة وصل "المال"…

مصطفى طلعت

استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على حصة سوقية قدرها 24.34% من تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية بتنفيذات بلغت 3.5 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 221.7 مليون سهم.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة وصل “المال” نسخة منه، عن أن شركة “المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية” قد احتلت المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 22.08% تمثل حجم تعاملات 2.12 مليار جنيه.

وفى المركز الثالث، جاءت شركة “اتش سي لتداول الأوراق المالية” بتنفيذات 1.61 مليار جنيه، مستحوذة على حصة قدرها 13.46% من تعاملات الأجانب خلال شهر أبريل.

واحتلت كلاً من “فاروس” لتداول الأوراق المالية و”أرقام” لتداول الأوراق المالية المقعد الرابع والخامس بصفقات قيمتها 1.61 مليار جنيه، و1.57 مليار جنيه على الترتيب.