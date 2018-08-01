المجموعة المالية تنفذ ثلث تعاملات الأجانب خلال أول 7 شهور

مصطفى طلعت:استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على 34.5% (الثلث تقريباً) من تنفيذات المستثمرين الأجانب خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري متصدرة المشهد.وذكر تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، أن المجموعة المالية نفذت تداولات بقيمة 32 مليار جنيه، عبر بيع وشراء

مصطفى طلعت:

استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على 34.5% (الثلث تقريباً) من تنفيذات المستثمرين الأجانب خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري متصدرة المشهد.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن المجموعة المالية نفذت تداولات بقيمة 32 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.5 مليار ورقة مالية، و219.6 ألف عملية.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 20.8% وقيم تداول 19.3 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 918 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة الثالثة حلت شركة ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة قدرها 9.68 %، وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية رابعاً بحصة 8.7%، وإتش إس بي سي خامساً مستحوذة على 7.4% من التعاملات.

