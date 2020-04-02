«المجموعة المالية» تقتنص صدارة السمسرة و«التجارى الدولى» وصيفًا فى الربع الأول من 2020

لعبت الصفقات –كعادتها- دورًا مؤثرًا فى ترتيب شركات السمسرة ، وتلك المرة امتد تأثيرها إلى المثلث الذهبى لترتيب الربع الأول من عام 2020 ، إذ دعمت الصفقات دخول “فاروس” كعضو ذهبى ثالث بدلًا من “هيرمس” التى تراجعت للمركز الرابع.

وشملت رياح الصفقات تغييرًا واضحًا على قائمة الـ10 الكبار التى شهدت دخول 3 أعضاء جدد فى الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الأخير من 2019، وهى “سيجما”، و”نعيم”، و”مباشر”، فيما حصلت شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية على لقب الأكثر صعودًا، محققة قفزة كبيرة بنحو 18 مركزًا لتنضم لعالم الـ20 الكبار.

وقال مسئولو شركات السمسرة إن الخطط تتركز خلال الفترة الراهنة على تدعيم التعاملات المؤسسية، بالإضافة إلى تطوير القدرات التكنولوجية لإتاحة الخدمات عن بُعد، وذلك فى ظل الظروف السيئة التى يمر بها العالم أجمع؛ نتيجة تفشى فيروس كورونا.

1 – المجموعة المالية

اقتنصت المجموعة المالية للسمسرة صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية فى الربع الأول من 2020 ، إذ استحوذت على حصة سوقية بلغت %21، وتداولات بقيمة 21.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 117.9 ألف عملية منفذة على 2 مليار ورقة مالية، مقارنة بالترتيب الثانى خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وخلال شهر مارس الماضى، جاءت “المجموعة المالية” فى الصدارة أيضًا بحصة سوقية %19.7، وتداولات بقيمة 7 مليارات جنيه، من خلال 53.5 ألف عملية منفذة على 581.2 مليون ورقة مالية.

2 – التجارى الدولى

جاءت “التجارى الدولى” وصيفًا فى ترتيب الثلاث شهور الأولى من 2020 مقارنة بالمركز الثالث بالربع السابق له والأخير من 2019، مستحوذة على حصة سوقية %9.6، وتداولات 9.9 مليار جنيه، من خلال 127.6 ألف عملية على 1.4 مليار ورقة مالية.

وخلال شهر مارس المنقضى، احتلت “التجارى الدولى” نفس الترتيب أيضًا بحصة سوقية %8.9، من خلال تنفيذ 55 ألف عملية، على 673.8 مليون ورقة مالية، وتداولات بقيمة 3.2 مليار جنيه.

3 – فاروس

تمكنت فاروس من الصعود بمعدل مركزين، لتأتى فى الترتيب الثالث خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بالمركز الخامس خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضى، وحققت حصة سوقية بنحو %6، وتسجيل تداولات بقيمة 6.28 مليار جنيه، من خلال 71.9 ألف عملية على 952 مليون ورقة مالية.

وعلى صعيد تعاملات الشهر المنقضى، جاءت “فاروس” فى المركز الرابع بحصة سوقية %6.9، وتداولات بقيمة 25 مليار جنيه، و279.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 29.8 ألف عملية.

سيف عطية: تعاملات المؤسسات المحلية دعمت فاروس بالفترة الماضية

وقال سيف عطية، مدير إدارة التداول بشركة “فاروس لتداول الأوراق المالية”، إن تعاملات المؤسسات المحلية دعمت أداء شركته خلال الفترة الأخيرة من الربع الأول من العام الحالى، خاصة فى ظل المبادرات الحكومية.

وأضاف أن تعاملات المؤسسات تمثل %60، لافتًا إلى أن خطة شركته تغيرت بالفترة الحالية فى ظل تأثيرات “كورونا” على أداء السوق لتركز على المحلية سواء الأفراد أو المؤسسات؛ خاصة فى ظل حالات خروج الأجانب من السوق المحلية.

واحتلت شركته الترتيب الثالث على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %8.3 بقيمة تداول 4.8 مليار جنيه.

4 – هيرمس

وسجلت “هيرمس” المركز الرابع منفذة تداولات بقيمة 6.22 مليار جنيه، وحصة سوقية %6، وتنفيذ 170.7 ألف عملية على 2 مليار ورقة مالية، مقارنة بالمركز الأول فى الربع الأخير من 2019.

وخلال شهر مارس جاءت “هيرمس” فى المركز الثالث بحصة سوقية %7.6، وقيم تداول 2.7 مليار جنيه من خلال تنفيذ 75 ألف عملية، على مليار ورقة مالية.

5 – بايونيرز

تقدمت “بايونيرز” من المركز السابع بالربع الأخير من العام الماضى، لتأتى فى المرتبة الخامسة خلال الربع الأول من العام الحالى، بحصة سوقية %5.7 وتداولات بقيمة 5.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 145 ألف عملية على 1.6 مليار ورقة مالية.

«بايونيرز» تطور قدرات الأونلاين لإتاحة تقديم الخدمات عن بعد

فيما جاءت بالمرتبة السابعة على صعيد تعاملات مارس الماضى، وحققت حصة سوقية %3.4، وتداولات بقيمة 1.2 مليار بتنفيذ 58.3 ألف عملية على 594 مليون ورقة مالية.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة بـ”بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، إن شركته تحاول الحفاظ على وجودها ضمن الخمسة الأوائل خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الظروف الحالية أدت بشركته لتطوير خدمات الأون لاين لإتاحة تقديم الخدمات عن بعد، وكان هذا أول عامل دعم أداء شركته بالربع الأول من 2020، كما ركزت بايونيرز على تعاملات الأفراد المحليين، موضحًا أنها تمثل %85 من إجمالى تعاملات شركته والـ%15 المتبقية للمؤسسات المحلية.

6 – بلتون

حافظت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية على ترتيبها فى المركز السادس، بحصة سوقية قدرها %5.2، وتداولات 5.41 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.68 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 85.28 ألف عملية.

يذكر أن بلتون احتلت المرتبة الخامسة خلال تعاملات شهر مارس المنقضى بحصة سوقية %4.6، وتداول 341.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.67 مليار جنيه، منفذة من خلال 34.4 ألف عملية بيع وشراء.

7 – أرقام

تراجعت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية 3 مراكز إلى المرتبة السابعة مقابل المركز الرابع خلال الربع الرابع من 2019، بعد تسجيل تداولات بقيمة 4.57 مليار جنيه، وبيع وشراء 406.97 مليون ورقة مالية، من خلال 83.15 الف عملية.

وفقدت الشركة 10 مراكز فى سوق الصفقات المنفذة بسوق داخل المقصورة لتحتل المرتبة الـ15 مقابل الخامسة خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وسجلت الشركة المركز السادس على صعيد التعاملات الشهرية فى مارس المنقضى، مستحوذة على حصة سوقة بلغت %4.3، وأحجام تداول 208 ملايين ورقة مالية، بقيمة 1.57 مليار ورقة مالية منفذة، من خلال 37.4 ألف عملية بيع وشراء.

8 – سيجما

تقدمت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية 3 مراكز لتحتل المرتبة الثامنة مقابل المركز الـ11 خلال الربع السابق، بحصة قدرها %3، وتداولات بقيمة 3.12 مليار جنيه، منفذة من خلال 995.9 مليون ورقة مالية، و77.5 عملية بيع وشراء.

وتفوقت الشركة 15 مركزًا فى سوق الصفقات المنفذة بداخل المقصورة لتحتل المركز الـ7 مقابل المرتبة الـ22 خلال تعاملات الربع الأخير من 2019، بينما تقدمت فى سوق الخارج 13 مرتبة إلى الثامنة مقابل الـ21.

وخلال مارس الماضى، احتلت أرقام المركز الثامن بحصة قدرها %2.6، وتداولات بقيمة 958.95 مليون جنيه عبر بيع وشراء 409 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 30.53 ألف عملية.

محمد همام: عمليات نقل الملكية واكتتاب «اميرالد» دعم صعود «سيجما»

وقال محمد همام، العضو المنتدب لـ”سيجما لتداول الأوراق المالية”، إن الصعود الذى حققته الشركة بالربع الأول يرجع بشكل أساسى لعمليات نقل ملكية خارج المقصورة، بجانب اكتتاب أميرالد العقارية.

وصعدت سيجما 13 مركزا على صعيد الصفقات لتصل إلى المرتبة الثامنة مقارنة بالواحد وعشرين الربع الأخير من 2019.

وقامت أميرالد للاستثمار العقارى بطرح %28 من رأسمالها بالبورصة المصرية فى فبراير الماضى، بقيمة 250 مليون جنيه، موزعة على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.

وبلغت تغطية الطرح العام لأميرالد 17.7 مرة، بينما سجلت تغطية الطرح الخاص 1.3 مرة.

9 – نعيم

صعدت شركة “نعيم” للوساطة فى الأوراق المالية إلى المركز الـ9 خلال الربع الماضى مقابل المركز الـ12 فى الربع الأخير من 2019، بحصة سوقية %2.9، وتداولات بقيمة 3.05 مليار جنيه عبر بيع وشراء 608.62 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 63.87 ألف عملية.

وتقدمت الشركة 27 مركزًا دفعة واحدة فى سوق الصفقات المنفذة بسوق داخل المقصورة لتحتل المركز الـ 5 مقابل الـ 32 فى الربع السابق، ونفس الترتيب فى سوق خارج المقصورة تقريبا.

واحتلت شركة “نعيم” للوساطة المركز الـ14 خلال شهر مارس، بحصة سوقية %1.8، وتعاملات بقيمة 653.45 مليون جنيه عبر بيع وشراء 254.37 مليون جنيه منفذة على 23.22 ألف عملية.

10 – مباشر

تقدمت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية 3 مراكز أيضًا لتسجل المركز الـ10 مقابل الـ13 خلال الربع السابق، بعد أن اقتنصت حصة سوقية قدرها %2.1، وتداولات بقيمة 2.2 مليار جنيه، وأحجام تداول 932.4 مليون ورقة مالية منفذة على 125.2 ألف عملية بيع وشراء.

وتفوقت الشركة فى سوق داخل المقصورة حوالى 38 مركزًا إلى المرتبة التاسعة مقابل الـ 47 خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وخلال تعاملات مارس، احتلت مباشر المرتبة الـ11 بتداولات قيمتها 818 مليون جنيه وحصة سوقية %2.2 منفذة على 458.4 مليون ورقة مالية من خلال 53.4 ألف عملية بيع وشراء.

11 – برايم

قفزت شركة برايم لتدول الأوراق المالية 3 مراكز أيضا لتحتل المرتبة الـ11 مقابل المركز 14 خلال الربع الأخير من 2019 بتداولات قيمتها 2 مليار جنيه تقريبا، وحصة %2، وتنفيذات 513 مليون ورقة مالية عبر 38.68 ألف عملية.

وتقدمت الشركة 8 مراكز فى سوق الصفقات داخل المقصورة إلى المركز 8 مقابل الـ14، وكذلك فى سوق خارج المقصورة تقدمت 4 مراتب إلى الـ7 مقابل الـ11 فى الربع الرابع من العام الماضى.

واحتلت شركة “برايم” المرتبة التاسعة خلال شهر مارس الماضى بقيم تداول قدرها 841.66 مليون جنيه، وحصة سوقية %2.3، عبر بيع وشراء 299.27 مليون ورقة مالية منفذة على 15.49 ألف عملية تداول.

شوكت المراغى: عمليتان بسوق الخارج وأخرى بالداخل وراء تطور أداء برايم

وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لبرايم لتداول الأوراق المالية، إن التقدم الذى أحرزته الشركة بالربع الأول من العام الحالى يعود بشكل أساسى إلى عمليات خارج المقصورة، وعددها عمليتين دعمتا مركز الشركة، إضافة إلى عملية شطب بنك الاتحاد الوطنى، داخل المقصورة.

وصعدت برايم على صعيد سوق خارج المقصورة 4 مراكز بالربع الأول إلى المرتبة السابعة، مقارنة بالـ11 فى الربع الأخير من العام الماضى.

12 – عربية أون لاين

تراجعت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية مركزين لتحتل المرتبة الـ12 خلال الربع الماضى مقابل المركز العاشر خلال الربع الأخير من العام الماضى مسجلة حصة سوقية %1.9 وتداولات بقيمة 2 مليار جنيه، و1.12 مليار ورقة مالية منفذة عبر 121.37 ألف عملية بيع وشراء.

وتأخرت الشركة 28 مركزًا فى سوق الصفقات بداخل المقصورة إلى الـ56 مقابل 28، وفى سوق الخارج ونفس الترتيب فى سوق الخارج.

واحتلت عربية أون لاين المركز الـ13 خلال تعاملات شهر مارس الماضى، بحصة بلغت %2.1، وتداولات بقيمة 753.72 مليون جنيه، منفذة على 575.61 مليون ورقة مالية، و4956 ألف عملية بيع وشراء.

13 – إتش سي

حلت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ13 لترتيب السمسرة خلال الربع الأول من 2020، منفذة تداولات بقيمة 1.977 مليار جنيه بحصة سوقية %1.9، لتتأخر 5 مراكز دفعة واحدة مقارنة بترتيب الربع الأخير من 2019، عندما سجلت تداولات بقيمة 2.917 مليار جنيه بحصة سوقية %2.5.

وعلى صعيد ترتيب “إتش سى” فى مارس المنقضى، احتلت المركز الـ10 منفذة تداولات بقيمة 821.359 مليون جنيه بحصة سوقية %2.2.

حسن شكرى: «إتش سى» ستواصل خطة التوسع لإضافة 3 فروع جديدة بالإسكندرية والصعيد

قال حسن شكرى، العضو المنتدب لإتش سى لتداول الأوراق المالية، إن ترتيب الشركة فى شهر مارس المنقضى كان جيدا، رغم الأوضاع الضبابية التى يمر بها السوق.

وتابع، تسعى إتش سى لضمان استقرار أوضاعها الفترة القادمة، فى ظل الأزمة التى تجتاح السوق، وذلك عبر السعى لجذب العملاء من خلال تقديم عروض أفضل على صعيد أسعار العمولات، وخفض تكلفة الاقتراض.

وأشار شكرى إلى أن شركته ستواصل خطتها للتوسع بإضافة 3 فروع جديدة فى الإسكندرية والصعيد، بمجرد انتهاء الفترة الحالية، وعودة الأمور لطبيعتها.

14 – أصول

قفزت شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية نحو 12 مركزًا دفعة واحدة، لتنضم إلى عالم الـ20 الكبار فى ترتيب الربع الأول من 2020، إذ احتلت المركز الـ14، منفذة تداولات بقيمة 1.608 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت %1.5، مقارنة بالمركز الـ26 فى ترتيب الربع الأخير من 2019، عندما نفذت تداولات بقيمة 756.588 مليون جنيه بحصة سوقية %0.6.

«أصول» تقفز 12 مركزًا بدعم صفقة «ايه كيه…و«وثيقة» تصعد 18 مرتبة وينضمان للعشرين الكبار

وفى ترتيب شهر مارس المنقضى، جاءت “أصول” فى المركز الـ16 بقيم تداولات منفذة 498.228 مليون جنيه وحصة سوقية %1.4.

ودعم صعود أصول القوى تنفيذها صفقة نقل ملكية لـ%10 من أسهم إيه كيه للتطوير العقارى، بقيمة إجمالية 204 ملايين جنيه خلال فترة الربع الأول.

وعلى صعيد ترتيب الصفقات صعدت أصول 19 مركزا دفعة واحدة بدعم صفقة إيه كيه، لتستقر بالمرتبة العاشرة فى الربع الأول من العام 2020، مقارنة بالمركز الـ29 الربع الأخير من 2019.

15 – العربى الأفريقى

حلت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ15 بترتيب شركات السمسرة فى الربع الأول من 2020، إذ نفذت تداولات بقيمة 1.358 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3، لتحتفظ بنفس المركز المحقق فى الربع الماضى- الربع الرابع من 2019- بقيمة تداولات بلغت 1.620 مليار جنيه بحصة %1.4.

وفى مارس الماضى، حلت “العربى الأفريقى” فى المركز الـ15، منفذة تداولات بـ603.907 مليون جنيه بحصة سوقية %1.7.

16 – شعاع

حافظت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية على مركزها الـ16 فى ترتيب الربع الأول من 2020، إذ سجلت تداولات قيمتها 1.278 مليار جنيه بحصة سوقية %1.2، وهو نفس المركز المسجل فى الربع الأخير من 2019 الماضى، عندما نفذت تداولات بقيمة 1.434 مليار جنيه بحصة سوقية %1.2.

وسجلت “شعاع” المركز الـ17 فى ترتيب شهر مارس الماضى، بقيمة تداولات منفذة 486.672 مليون جنيه بحصة سوقية %1.3.

17 – إتش إس بى سي

احتلت شركة إتش إس بى سى سيكيوريتيز المركز الـ17 فى ترتيب الربع الأول من 2020، منفذة تداولات قيمتها 1.254 مليار جنيه بحصة سوقية %1.2 مقارنة بالمركز الـ9 فى ترتيب الربع الماضى والأخير من 2019، عندما نفذت تداولات بـ2.461 مليار جنيه بحصة سوقية %2.1.

وجاءت “إتش إس بى سى” فى مارس 2020 فى المركز الـ12، وهو نفس ترتيب شهر مارس فى العام الماضى، بتداولات بلغت 762.926 مليون جنيه، بحصة سوقية %2.1.

18 – وثيقة

حققت شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية قفزة كبيرة فى ترتيبها الربع السنوى مرتفعة بـ18 مركزًا دفعة واحدة، لتسجل المركز الـ18 بترتيب الربع الأول من 2020، بتداولات منفذة قيمتها 980.784 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9، مقارنة بالمركز الـ36 فى ترتيب الربع الرابع من 2019 بقيمة تداولات 471.909 مليون جنيه بحصة سوقية %0.4.

وفى مارس 2020، حلت “وثيقة” فى المركز الـ19 بتداولات منفذة قيمتها 444.310 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.2.

19 – ثمار

جاءت شركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ19 بترتيب السمسرة فى الربع الأول من 2020، إذ نفذت تداولات بلغت 956.014 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9، وهو نفس مركزها المحقق فى الربع الأخير من 2019، بقيم تداولات 1.019 مليار جنيه بحصة سوقية %0.9.

وسجلت “ثمار” المركز الـ21 فى ترتيب شهر مارس الماضى، بتداولات منفذة قيمتها 330.544 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9.

20 – بلوم مصر

تراجعت شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية مركزين فى ترتيب الربع الأول من 2020، لتحتل المركز الـ20 منفذة تداولات بقيمة 879.569 مليون جنيه بحصة سوقية %0.8، مقارنة بالمركز الـ18 فى الربع الأخير من 2019، عندما نفذت تداولات بـ1.207 مليار جنيه بحصة سوقية %1.

وحلت “بلوم مصر” فى المركز الـ20 بترتيب شركات السمسرة لشهر مارس المنقضى، بقيم تداولات منفذة بلغت 340.165 مليون جنيه وحصة %0.9.

إعداد: قسم البورصة