«المجموعة المالية» تقتنص خُمس تنفيذات المؤسسات بالبورصة يناير الماضى

هيمنت “المجموعة المالية” على ما يقرب من خمس تعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية ، على صعيد المؤسسات بنسبة بلغت 19% وبقيمة تداول 3 مليارات جنيه خلال شهر يناير الماضى .

وأظهرت البيانات أن شركة “بايونيرز” جاءت وصيفًا بنسبة بلغت 17.5% وبقيمة تداول سجلت 2.9 مليار جنيه، تلاها “التجارى الدولى” بنحو 11.7% وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن تداولات البورصة المصرية زادت بحوالى 12.2 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يناير المنقضى ، إذ سجلت تداولات بقيمة 47.3 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار شهر ديسمبر 2019 الماضى .

وأوضح التقرير أنه جرى التعامل على 3.39 مليار ورقة مالية منفذة على 377 ألف عملية، مقارنة بحوالى 3.53 مليار ورقة منفذة على 373 ألف عملية الشهر السابق له.

يُذكر أن مؤشرات البورصة تباينت خلال تعاملات الشهر ذاتهُ وسط اتجاه بيعى للمستثمرين العرب والأجانب وتداولات قوية على أسهم البنوك.

وانخفض مؤشر “Egx30” الرئيسى بنسبة 0.31% ليسجل مستوى 13918 نقطة ، بينما صعد “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% ليصل إلى 538 نقطة ، وانخفض “Egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة خلال يناير ما يعادل 200 مليون جنيه ؛ ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه ، مقابل 708.3 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر المذكور.