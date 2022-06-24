المجموعة المالية تقتنص تعاملات السمسرة في البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 15.4%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية وصل “المال” نسخة منه، أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 10.2%.

واحتلت شركة التجاري للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 9.4%، ثم «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية بنسبة 7.4%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة 6.7%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “اتش سي وبايونيرز وارقام وعربية اون لاين وبرايم”، بحصص بين 3.7 و6.4%”على التوالي.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.33 % ليصل إلى 9439 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.07% إلى 1778نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.98 % إلى 2629 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 22 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنحو 3.36% إلى 635.3 مليار جنيه.

وتزايدت حدة مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 538.9 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 17% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 68.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية الأسبوع الماضي بقيم تعاملات قدرها 493.3 ملايين جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية وصل “المال” نسخه منه أن قطاع المرافق تذيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 5.1 مليون جنيه فقط.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر تعاملات الاسبوع، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغ 385 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.8% عند 9439 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21%، ليسجل 1778 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.21 % مسجلا 2629 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 385 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 16 سهمًا من إجمالي 180 متداولة، بينما هبط 85، وبقي 79 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 431 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات 615 مليون جنيه على الأسهم، فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط مماثل بحجم تداولات بلغت 431 مليون جنيه.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق تذبذب حالة البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى فى ظل حالة عدم اليقين بشأن المتغيرات الاقتصادية، وأوصوا المستثمرين بتوخى الحذر وانتقاء الأسهم وفقا لاشتراطات معينة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن الأوضاع الاقتصادية السلبية، وموجات التضخم التى تضرب الاقتصادات محليا وعالميا دفعت البنوك المركزية لانتهاج سياسات نقدية تشددية مما انعكس بقوة على أسواق الأسهم، والسلع أيضا.

وأكد النمر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت سلبا على الأسهم والقطاعات التى سجلت أداء جيدا فى السابق، مثل الأسمدة والبتروكيماويات وقد لا تنجح هذه القطاعات فى مواصلة ذلك مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

على صعيد أداء المؤشر«السبعينى» يرى «النمر» أن أداءه يرتبط بشكل كبير بالمضاربات، فيما أوصى المستثمرين الذى يفضلون هذا النوع من الاستثمار بالانتقائية الشديدة.