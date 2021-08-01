المجموعة المالية تقتنص تعاملات السمسرة في البورصة خلال الـ7 شهور الأولى من 2021

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بحصة سوقية بلغت 13.8%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة فاروس لتداول الأوراق قد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 7.9%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 7.8%، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 7.3%، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة 6.5%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “مباشر وبايونيرز وعربية اون لاين وارقام وتايكون”، بحصص بين 2.2 إلى 4.4%.

يتوقع خبراء البورصة المصرية مواصلة السوق اتجاهه الصعودي في أغسطس الذي تبدأ تداولاته بجلسة اليوم الأحد، ليصل لمستويات 1100 نقطة، مع احتمالية تجاوزها لأعلى، بدعم توقعات استمرار المشتريات العربية التي تشهدها السوق منذ بداية العام.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات يوليو بنتائج إيجابية وسط إحراز مؤشراتها ارتفاعات جماعية بنسب تراوحت بين نحو 5% و ما يقرب من 19% وجني رأس المال السوقي مكاسب ملحوظة، بدعم اتجاه شرائي للمستثمرين العرب.

وسجل مؤشر السوق الرئيس “EGX30” صعودا 4.7%، في يوليو ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق السبعيني EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 18.97%، إلى مستوى 2763 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 14.13% إلى مستوى 3742 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 34.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستويات 701.6 مليار جنيه في يوليو، مقارنة مع 667.3 مليار جنيه، شهر يونيو السابق له.

واتجه العرب نحو الشراء بصافي 410.6 مليون جنيه، بنسبة 6.3% من التعاملات، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت تعاملات المصريين 85.7% من إجمالي التداولات، بينما كان نصيب المستثمرين الأجانب 8%، بصافي مبيعات 36.2 مليون جنيه.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن كلا من المؤشرين الثلاثيني، والسبعيني سيواصلان الصعود في شهر أغسطس.

وتوقع عبدالقادر، استمرار مشتريات المحافظ العربية المستمرة منذ بداية العام خلال أغسطس، يساهم في دعم التحركات الصعودية للسوق.

ولفت إلى أنه على صعيد القطاعات يشهد قطاع البنوك الصغيرة حركات إيجابية، وأبرز أسهمها أبوظبي الإسلامي الذي أنهى تعاملات يوليو مرتفعا 5.6% عند مستوى 12.4 جنيه، وسهم بنك فيصل الإسلامي- بالدولار، والذي أنهى تعاملات يوليو بارتفاع 14.55%، إلى مستوى 0.87 دولار.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن الأداء الإيجابي الذي شهدته السوق فى يوليو الماضي، سيدفع السوق نحو 11100 نقطة الشهر الجاري، وفي حالة تجاوز هذه المستويات لأعلى سيؤهل ذلك السوق للاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

ولفتت زيدان إلى أن المشتريات العربية دعمت السوق الشهر الماضي، مُرجحة أن يستمر ذلك الشهر الجاري، موضحة أن القطاعات التي كانت أكثر جاذبية للمستثمرين العرب هي الأدوية، والدواجن، والصناعة، والأغذية، والسياحة.

وتصدرت قطاعات العقارات، والأغذية والمشروبات قطاعات الأسهم المقيدة من حيث قيم التداول، يوليو الماضي، حيث اقتنص الأول ما نسبته 26.5% من التعاملات بتداولات قيمتها 6.22 مليار جنيه، بينما كان نصيب الأغذية 12% من التداولات، بقيمة 2.8 مليار جنيه، فيما جاء قطاع الأدوية بالمركز السابع، بنسبة 4.6% من التداولات، بقيمة مليار جنيه، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية.