المجموعة المالية تقتنص تعاملات السمسرة بالبورصة خلال مايو

احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال شهر مايو المنقضي بحصة سوقية بلغت 13.5%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 9.5%.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6%، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية بنسبة 5%، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة 4.8%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “فاروس وبايونيرز وعربية اون لاين وارقام وسيجما”، بحصص بين 2.6 و4.7%.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة امس الإثنين، اخر جلسات شهر مايو، على ارتفاعات جماعية محدودة، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10309 نقاط، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 2278 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% إلى 3215 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.77 مليار جنيه، وجرى التعامل على 193 سهما، ارتفع منها 67، وانخفضت أسعار 96، واستقرت أسعار 30 عند نفس مستويات الأحد.

وسيطر الصعود على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والاتصالات والسياحة والتعليم والتجارة، بينما انخفضت قطاعات الموارد الاساسية والرعاية الصحية والاغذية والطاقة والنفل.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة تنفيذات السوق بقيمة 296.7 مليون جنيه، بعد ان ارتفع السهم 4.5%، كما قفز سهم سي اي كابيتال القابضة 13.6% بتداولات قدرها 67.8 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بقيم تداولات قدرها 18.2 و44.6 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بقيمة 62.8 مليون جنيه.

وتوقع خبراء التحليل الفني، استكمال مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، رحلة الارتداد التصحيحي الصاعد، مستهدفًا مستويات 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

وأشار الخبراء إلى الأداء الإيجابي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI ، ما يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة، واستكمال الصعود مستهدفًا 2400 نقطة.

وأنهى EGX30، تعاملات جلسة الأحد على صعود بنسبة 0.58%، مسجلًا مستوى 10301 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI، بنسبة 1.85% مسجلًا 2266 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بحوالي 1.57% ، عند مستوى 3199 نقطة.