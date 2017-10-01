المجموعة المالية تسيطر على تعاملات المؤسسات في 9 أشهر





منى عبدالباري:



احتلت المجموعة المالية، صدارة شركات السمسرة من حيث تعاملات المؤسسات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة تعاملات 28.62%، بتعاملات بلغت 59.356 مليار جنيه، تلاها التجاري الدولي للسمسرة بنسبة 12.71%، بقيمة تعاملات بلغت 26.363 مليار جنيه.



في المراكز من الثالث حتى الخامس جاءت شركات الرواد لتداول الأوراق المالية بنسبة 11.77% بقيم تعاملات 24.419 مليار جنيه، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.42% بقيم تعاملات 15.389 مليار جنيه، وحلت إتش سي لتداول الأوراق المالية بقيم تعاملات 15.389 مليار جنيه، بنسبة 6.91%.



على صعيد تعاملات الربع الثالث من العام (يوليو – سبتمبر) جاءت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في صدارة تعاملات شركات السمسمرة، على صعيد تعاملات المؤسسات أيضا بنسبة 23.19% بقيمة تعاملات 8.258 مليار جنيه.



وجاءت شركات التجاري الدولي للسسمسرة في الأوراق المالية، وفاروس لتداول الأوراق المالية في المركزين الثاني والثالث، بنسبة 17.73 % و 7.06% بقيم تعاملات 6.314 مليار جنيه، و2.516 مليار جنيه على الترتيب.



في المركزين الرابع والخامس جاءت شركات بلتون لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بنسب تعاملات 6.46% و 6.11% بقيم تعاملات 2.302 مليار جنيه، و2.175 مليار جنيه على الترتيب.

