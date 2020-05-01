«المجموعة المالية» تستحوذ على 53% من تنفيذات الأجانب بالبورصة الشهر الماضي

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات الوساطة المالية فيما يتعلق بتنفيذات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية شهر أبريل الماضي بحصة سوقية قدرها 53% وتداولات بلغت 6.69 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة قد جاءت في المرتبة الثانية بحصة بلغت 27.2% وقيم تداولات قدرها 3.45 مليار جنيه.

وأحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز الثالث بحصة سوقية 5.9% وتداولات 748.7 مليون جنيه، بينما جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية رابعاً بنسبة 5.1% وقيم قدرها 643.3 مليون جنيه.

وجاءت شركة اتش اس بي سي في المركز الخامس بنسبة 3.4%، واتش سي 1.7% سادساً، ثم فاروس 1.2%، وهيرميس 1.2%، ثم نعيم 0.6%، وعاشراً جلوبال انفيست 0.4%.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات شهر أبريل الماضي مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي قفز بنسبة 11% ليسجل مستوى 10554 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 23.16% إلى 1225 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 6.9%، ما يعادل 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.8 مليار جنيه الشهر السابق له.

وارتفعت قيم التداولات بنحو 64.9 مليار جنيه خلال الشهر المذكور عبر بيع وشراء 6.56 مليار ورقة مالية، قابل 126.6 مليار جنيه و5.5 مليار ورقة خلال شهر مارس.

واستحوذت الأسهم على 32.77 % من إجمالي قيمة التداول، داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.23%.

يذكر أن البورصة قد اختتمت تعاملات أمس الخميس – آخر جلسات شهر أبريل– على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة خلال الجلسة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهما متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغير.