المجموعة المالية تستحوذ على 52.9% من تنفيذات العرب و41.8% من الأجانب

مصطفى طلعت:استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على 52.9 % من تنفيذات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، خلال شهر يوليو المنقضي، كما اقتنصت 41.8% من تعاملات الاجانب خلال الفترة ذاتها، متصدر المشهد في كلا الحالتين.وقال تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، إن المجموعة ا

مصطفى طلعت:

استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على 52.9 % من تنفيذات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، خلال شهر يوليو المنقضي، كما اقتنصت 41.8% من تعاملات الاجانب خلال الفترة ذاتها، متصدر المشهد في كلا الحالتين.

وقال تقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” نسخة منه، إن المجموعة المالية نفذت تداولات بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة على صعيد تعاملات العرب، بينما بلغت تداولاتها فيما يتعلق بالأجانب نحو 3.2 مليار جنيه.

يذكر أن الشركة واصلت سيطرتها على صدارة ترتيب شركات السمسرة بشكل عام، خلال شهر يوليو المنقضي، بحصة سوقية قدرها 20.9% وبفارق كبير عن منافسها الأكبر شركة التجاري الدولي التي تراجعت 3 مراكز دفعة واحدة.