«المجموعة المالية» تستحوذ على 25% من صفقات البورصة خلال 8 شهور

استحوذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على 25% من الصفقات المنفذة بالسوق الرئيسية للبورصة وبورصة النيل وسوق خارج المقصورة خلال ال 8 شهور الأولى من العام الحالي.

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، ان الشركة نفذت تداولات بقيمة 16.6 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة عبر بيع وشراء 3.2 مليار ورقة مالية منفذة عبر 539 عملية .

واحتل مركز الوصيف شركة فاروس الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحصة بلغت 14.9%، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة 10% ثم شركة التجاري للسمسرة في الأوراق المالية بحصة 8.2%.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر اغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 11365 نقط.

كما قفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 20% إلى 1848 نقطة ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 17.4% إلى 2763 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنسبة 7.7% ما يعادل 45 مليار جنيه ليصل إلى 630.9 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 37.9 مليار جنيه، وسجل الاجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليار جنيه.