بورصة وشركات

«المجموعة المالية» تستحوذ على 21% من تعاملات السمسرة الربع الأول من 2020

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 175 مليار جنيه
أسماء السيد 10:03 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20 10:03 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20

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تصدرت ” المجموعة المالية ” تعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بحصة سوقية 21% وتداولات 21.8 مليار جنيه من خلال تنفيذ 117.9 ألف عملية منفذة على 2 مليار ورقة مالية.

وفي المرتبة الثانية جاءت شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 9.6% وتداولات 9.9 مليار جنيه، تلاها “فاروس” بحصة سوقية 6% وتداولات 6.28 مليار جنيه، ثم “هيرمس” بنفس الحصة السوقية وتداولات 6.22 مليار جنيه .

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 175 مليار جنيه، ما يعادل 25% من قيمته خلال تعاملات الربع الأول من 2020 – أول 3 شهور من العام، إذ أغلق عند مستوى 532.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه بنهاية 2019.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ خلال الفترة المذكورة بسبب الضغوط البيعة للمستثمرين العرب والأجانب خاصة خلال شهر مارس.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 9593 نقطة.

فيما زادت قيم التداولات بحوالي 96 مليار جنيه بالفترة ذاتها، رغم التراجع الحاد في المؤشرات، وبلغ إجمالي قيم التداول 213.1 مليار جنيه مقابل 117.4 مليار ورقة الربع الماضي.

وجرى التعامل على 13.06 مليار ورقة مالية منفذة على 1.28 مليون عملية، مقابل 11.78 مليار ورقة مالية و1.21 مليون عملية الفترة السابقة.

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بقلم أسماء السيد

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