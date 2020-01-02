بورصة وشركات

«المجموعة المالية» تستحوذ على نصف تعاملات الأجانب فى 2019

التجارى الدولى» فى الوصافة
المال - خاص 8:36 ص, الخميس, 2 يناير 20 8:36 ص, الخميس, 2 يناير 20

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تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة ترتيب شركات السمسرة لعام 2019 من حيث تعاملات الأجانب، مقتنصة على %51.9 منها بقيمة 63.931 مليار جنيه، وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى المركز الثاني، بحصة سوقية قدرت بـ%13.7 بقيمة 16.932 مليار جنيه.

وفى المركز الثالث، حلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة للأجانب 9.523 مليار جنيه بحصة سوقية %7.7 ورابعًا حلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 8.886 مليار جنيه بحصة سوقية %7.2.

وخامسًا حلت شركة اتش اس بى سى بقيمة 8.277 مليار جنيه بحصة سوقية %6.7 وتلتها سادسًا، شركة فاروس بتداولات منفذة بقيمة 4.462مليار جنيه بحصة سوقية %3.6 تلتها شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية بحصة سوقية %2.5 تمثل تداولات للمؤسسات بقيمة 3.129 مليار جنيه .

وفى المركز الـ 8 حلت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 1.907 مليار جنيه بحصة سوقية %1.5 ومن خلفها جاءت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.378 مليار جنيه بحصة سوقية %1.1 وعاشرًا حلت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 949.666 مليون جنيه بحصة سوقية %0.8 .

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بقلم المال - خاص

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