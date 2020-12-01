بورصة وشركات

«المجموعة المالية» تستحوذ على نصف تعاملات الأجانب بالبورصة خلال 11 شهرًا

بقيمة تداول بلغت 57.3 مليار جنيه
أسماء السيد 8:37 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 8:37 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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استحوذت شركة ” المجموعة المالية للسمسرة” على نصف تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية بنسبة 50% وبقيمة تداول بلغت 57.3 مليار جنيه، وذلك في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي .

ووفقًا لبيانات مركز المعلومات بالبورصة المصرية، فإن شركة “التجاري الدولي للسمسرة” جاءت في المرتبة الثانية وهيمنت على حصة سوقية بنسبة 16.2% وحققت قيمة تداول بنحو 18.5 مليار جنيه .

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فيما تقاسم حوالي 75 شركة سمسرة آخرى النسب المتبقية، ومن الترتيب الثالث للخامس حلت شركات “بلتون المالية” و “أرقام لتداول الأوراق المالية” تلاها “اتش اس بي سي سيكيوريتيز”.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد صعد المؤشر الرئيسي “egx30” خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي بنحو 4% ليصل 10943 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 9% ليصل 2040 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 8.7% وسجل 2983 نقطة .

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وتجدر الإشارة إلي أن شركة “هيرمس” احتلت صدارة ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي فقط، منفذة تعاملات بقيمة 7.362 مليار جنيه بحصة سوقية 10.6% مقارنة بالمركز الـ 3 في ترتيب شهر أكتوبر الماضي، بتسجيلها تداولات قيمتها 3.668 مليار جنيه بحصة سوقية 6.4%

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بقلم أسماء السيد

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