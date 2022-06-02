«المجموعة المالية» تستحوذ على صدارة «السمسرة» والصفقات تمنح «بلتون» الوصافة فى مايو

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة ترتيب شركات الوساطة فى شهر مايو الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 5.043 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية 13.5% مقارنة مع ترتيبها الثالث فى أبريل، عندما نفذت 3.986 مليار بحصة 3.8%.

وعلى صعيد ترتيب «يناير إلى مايو 2022» جاءت “المجموعة المالية” فى المركز الثانى بتداولات منفذة 42.689 مليار جنيه بحصة 14.1%، كما تصدرت تعاملات المؤسسات بحصة 23.5%.

وتصدرت «المجموعة المالية» تعاملات نظام «FIX» الإلكترونى بتداولات منفذة 3.827 مليار جنيه، بجانب صدارتها لتعاملات العرب بحصة 19.4%، وتصدرها أيضًا لتعاملات الأجانب بحصة 29.4%.

«بلتون» تتصدر صفقات السوق الشهر الماضى و«التجارى الدولى» فى «السادس»

وحلّت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثانى بترتيب شهر مايو بتنفيذها تداولات بقيمة 4.252 مليار جنيه بحصة 11.4%، مقارنة مع المركز السادس فى أبريل، بواقع 1.266 مليار بحصة 1.2%.

وظهرت «بلتون» فى المركز السادس بترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022، بتنفيذها لتداولات بلغت 11.165 مليار جنيه بحصة 3.7%.

وتصدرت «بلتون» ترتيب شركات السمسرة من حيث الصفقات، إذ نفذت صفقات خلال مايو الماضى، بقيمة 3.438 مليار جنيه، كما تصدرت تعاملات سوق خارج المقصورة بـحصة 33%.

وجاءت شركة «أرقام» لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث بقيمة تداولات بقيمة 3.902 مليار جنيه بحصة 10.5%، مقارنة مع المركز الخامس فى ترتيب أبريل، عندما نفذت 2.463 مليار جنيه بحصة 2.3%.

وحلّت «أرقام» فى المركز الخامس بترتيب شركات السمسرة من يناير إلى مايو 2022 بتنفيذها تداولات بقيمة 14.487 مليار جنيه بحصة 4.8%.

ونفذت «أرقام» صفقات بقيمة 1.835 مليار جنيه، دعمت حصولها على المركز الثالث إذ استحوذت على 32.6% من صفقات السوق فى مايو الماضى.

واحتلت شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية المركز الرابع فى مايو الماضى بقيمة تداولات منفذة 3.108 مليار جنيه بحصة 8.3% مقارنة مع المركز السابع عشر فى ترتيب أبريل الماضي، عندما 573.915 مليون جنيه بحصة 0.5%.

وجاءت «كايرو كابيتال» فى المركز السابع بترتيب يناير– مايو 2022 منفذة تداولات بقيمة 8.835 مليار جنيه بحصة 2.9%.

«كايرو كابيتال» تقفز 13 مركزًا بدعم صفقات بقيمة 2.5 مليار جنيه

واستفادت «كايرو كابيتال» فى تقدمها الكبير من تنفيذها لصفقات خلال مايو الماضى، بقيمة 2.557 مليار جنيه احتلت بها المركز الثانى فى ترتيب السمسرة من حيث الصفقات، فيما استفادت «كايرو كابيتال» من تعاملات المصريين بحصة 9%.

وخامسًا ظهرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية التى نفذت تداولات فى مايو الماضى، بقيمة 2.129 مليار جنيه بحصة 5.7%، مقارنة مع المركز الرابع فى ترتيب شهر أبريل، بتداولات منفذة قيمتها 3.453 مليار جنيه بحصة 3.3%.

وجاءت «هيرميس» فى المركز الرابع بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى مايو 2022، بتداولات منفذة 21.990 مليار جنيه بحصة 7.2%، وتصدرت «هيرميس» ترتيب السمسرة من حيث تعاملات الأفراد بحصة 10.2%.

وتلتها فى المركز السادس بترتيب مايو الماضى، شركة التجارى الدولى للسمسرة التى نفذت تداولات بقيمة 1.788 مليار جنيه بحصة 4.8%، مقارنة مع المركز الأول فى ترتيب أبريل الماضى، بتداولات منفذة 46.663 مليار بحصة 43.9%.

وفى الفترة من يناير إلى مايو 2022 تصدرت «التجارى الدولى» ترتيب شركات السمسرة، إذ نفذت تداولات بقيمة 62.232 مليار جنيه بحصة 20.5%.

وحلّت شركة «مباشر إنترناشيونال»لتداول الأوراق المالية، فى المركز السابع بترتيب شهر مايو بتداولات قيمتها 1.271 مليار جنيه بحصة 3.4% لتحتفظ بنفس المركز التى حققته فى أبريل 2022 بتداولات منفذة 1.207 مليار بحصة سوقية 1.1%.

وظهرت «مباشر» فى المركز الثامن بترتيب يناير إلى مايو 2022 بتداولات منفذة قدرها 7.797 مليار جنيه بحصة 2.6%.

وتراجعت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية إلى المركز الثامن فى ترتيب السمسرة لشهر مايو ، إذ نفذت تداولات بقيمة 1.142 مليار جنيه بحصة 3.1%، مقارنة مع مركز الوصافة فى أبريل عندما نفذت تداولات بقيمة 31.191 مليار بحصة 29.4%.

فيما حلّت «الأهلى فاروس» فى المركز الثالث بترتيب يناير إلى مايو 2022، بتنفيذها تداولات بقيمة 40.337 مليار جنيه بحصة 13.3%.

وجاءت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز التاسع بترتيب شهر مايو، إذ تفذت تداولات بقيمة 1.091 مليار جنيه بحصة 2.9%، مقارنة مع المركز الثامن فى أبريل 2022، الذى نفذت فيه تداولات بقيمة 1.050 مليار بحصة 1%.

وفى المركز نفسه (9) حلت «نعيم» بترتيب الفترة من يناير إلى مايو 2022، بتداولات قيمتها 6.664 مليار جنيه بحصة سوقية 2.2%.

وفى المركز العاشر، جاءت شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة 926.318 مليون جنيه بحصة 2.5%، مقارنة مع المركز التاسع فى ترتيب أبريل الماضى، بقيمة تداولات منفذة قدرها 950.365 مليون جنيه بحصة 0.9%.

وعلى صعيد ترتيب الفترة من يناير إلى مايو 2022، سجلت «بايونيرز» حضورها فى المركز العاشر بتداولات منفذة قدرها 6.506 مليار جنيه بحصة سوقية 2.1%.