المجموعة المالية تحسم صدارة السمسرة بفارق ضئيل عن CIBC

■ الصفقات سلاح التجارى الدولى.. وداخل المقصورة رهان EFG ■ هيرميس تتخلى عن صدارة أول 3 أشهر وتتراجع للبرونزية ■ نعيم تستهدف افتتاح فرع جديد بالقاهرة وزيادة تعاملات الأفراد ■ إتش سى تركز على زيادة عدد الأفرع لجذب مزيد من العملاء ■ أسطول تعتزم إضافة رخصة السندات واختراق العشرة الكبار ■ شعاع تعود بقوة

■ الصفقات سلاح التجارى الدولى.. وداخل المقصورة رهان EFG

■ هيرميس تتخلى عن صدارة أول 3 أشهر وتتراجع للبرونزية

■ نعيم تستهدف افتتاح فرع جديد بالقاهرة وزيادة تعاملات الأفراد

■ إتش سى تركز على زيادة عدد الأفرع لجذب مزيد من العملاء

■ أسطول تعتزم إضافة رخصة السندات واختراق العشرة الكبار

■ شعاع تعود بقوة وتحتل المرتبة 18 بدعم العرب والأفراد

قسم البورصة

اشتعلت المنافسة الثنائية بين المجموعة المالية «EFG» للسمسرة، والتجارى الدولى CIBC على صدارة تعاملات شركات السمسرة خلال الربع الأول من العام الحإلى، التى استطاعت المجموعة اقتناصها فى النهاية بفارق ضئيل عن الوصيف، مستفيدة من عملياتها بسوق داخل المقصورة، فيما تواصل التجارى الدولى المطاردة مستندة لتداولاتها فى سوقى داخل المقصورة والصفقات.

وتخلت هيرمس للوساطة عن صدارتها المحققة فى الربع الأول من 2017 لتتراجع للمركز الثالث، فيما ارتقت بلتون لتداول الأوراق المالية إلى المرتبة الرابعة، بفضل تحسن إيرادات سوق الداخل، وحافظت فاروس على مرتبتها الخامسة، تلتها أرقام سادساً، ثم شركات بايونيرز، نعيم، اتش سى، مباشر فى المراكز من 7 إلى 10 على التوإلى.

واستحوذ الـ20 الكبار من شركات السمسرة على %77.6 من إجمإلى تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الحالى.

على صعيد ترتيب شهر مارس الماضى، احتلت المجموعة المالية صدارة الترتيب، ثم التجارى الدولى، وهيرمس.

1 – المجموعة المالية

بصعود 3 مراكز دفعة واحدة، انتقلت المجموعة المالية للسمسرة من المرتبة الرابعة خلال الربع الأول من العام الماضى، لتقتنص صدارة تعاملات الشركات خلال أول 3 أشهر من العام الجارى، مستفيدة من ارتفاع قيم التعاملات لتسجل 24.6 مليار جنيه، ومحققة حصة سوقية %12.8.

واحتلت المجموعة المالية صدارة تعاملات سوق داخل المقصورة بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 23.6 مليار جنيه، وحصة سوقية %13.05، وبنفس المركز احتلت صدارة تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %27، واحتلت وصافة التداولات الإلكترونية، كما جاءت فى المركز الثالث بقيم تداول الصفقات محققة 1.06 مليار جنيه، وحصة سوقية %8.14.

خلال مارس الماضى، احتلت المجموعة المالية صدارة تعاملات شركات السمسرة بعد تحقيقها قيم تداولات وصلت إلى 11.4 مليار جنيه، ضمنت لها السيطرة على حصة سوقية %13.2، مستفيدة من تصدرها لتعاملات شركات السمسرة وفقاً لسوق داخل المقصورة.

2 – التجارى الدولى

وبصعود مركز واحد، واصل التجارى الدولى للسمسرة CIBCالأداء الجيد، لينتقل من المركز الثالث، نهاية الربع الأول من 2016، إلى وصافة ترتيب الشركات نهاية الربع الأول من العام الجارى، بعد أن سجلت قيم تداولات وصلت إلى 23.626، وبحصة سوقية %12.3، وبفارق ضئيل، عن المتصدر المجموعة المالية.

اقتنص التجارى الدولى صدارة تعاملات سوق تداول الصفقات، وبفارق شاسع عن أقرب الملاحقين، بعد أن سجلت قيم عمليات بلغت 4.1 مليار جنيه، وبحصة سوقية %31.4، واقتنصت صدارة ترتيب تعاملات التداول الإلكترونى، فيما احتلت وصافة الترتيب فى سوق داخل المقصورة، بعد تسجيل عمليات 19.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %10.8، كما احتلت الوصافة فى تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %20.5.

خلال مارس الماضى، احتلت التجارى الدولى وصافة ترتيب الشركات بعد أن حققت قيم تداولات وصلت إلى 11.2 مليار جنيه، أمنت لها تسجيل حصة سوقية قدرها %12.9 من التعاملات الشهرية، واستفادت الشركة من صدارة ترتيب سوق الصفقات، بعد تحقيق عمليات 1.8 مليار جنيه، ضمنت لها تسجيل حصة %25.1.

وتولت التجارى الدولى تنفيذ صفقة بيع حصة من أسهم بنك قطر الوطنى، مارس الماضى، بعمليات قاربت قيمتها مليار جنيه.

3 – هيرمس

فقدت هيرمس صدارتها المسجلة فى الربع الأول من العام الحإلى، لتتراجع إلى المركز الثالث بعد أن حققت قيم تداول وصلت إلى 17.7 مليار جنيه، مسيطرة على حصة سوقية %9.2.

جاءت هيرمس فى صدارة تعاملات الأفراد بعد تحقيق قيم تداول وصلت 14.3 مليار جنيه، وحصة سوقية %14، كما احتلت المركز الثالث، وفقاً لتداولات سوق داخل المقصورة، بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 17.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %9.7، واحتلت المركز السادس فى تعاملات التداول الإلكتروني،

خلال الشهر الماضى، احتلت هيرمس المركز الثالث، بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %11، وجاءت الشركة فى المركز 14 وفقاً لتداول الصفقات، وجاءت فى المركز الثانى بتعاملات الأفراد، بحصة سوقية %11، واحتلت صدارة التعاملات الشهرية للافراد بحصة سوقية %16.

4 – بلتون

وارتقت بلتون من المركز السابع خلال الربع الأول من 2017، لتقتنص المركز الرابع نهاية أول ربع من العام الجارى، بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 12.4 مليار جنيه، أهلتها لتسجيل حصة سوقية %6.5.

احتلت بلتون المركز الرابع وفقاً لتعاملات سوق داخل المقصورة، محققة حصة سوقية %6.3، وقيم عمليات 11.5 مليار جنيه، واحتلت الشركة المركز الخامس فى ترتيب الشركات وفقاً لتداول الصفقات محققة تداولات 832 مليون جنيه، وحصة سوقية %6.3، واقتنصت برونزية التداول الإلكتروني بحصة سوقية %9.7، ونفس المركز فى تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %8.8.

وقال محمود يوسف، مدير التداول فى بلتون، إن الشركة حصدت ثمار تقديم كامل الخدمات للعملاء سواء الأفراد أو المؤسسات، وتجرى مستقبلاً جولات ترويجية فى الخليج والولايات المتحدة، لجذب المزيد من العملاء.

لفت إلى أن بلتون تستهدف تحقيق وصافة الترتيب النهائى للعام الحإلى، من خلال زيادة قيم التعاملات، وإدارة طروحات جديدة فى السوق.

وجاءت بلتون فى المركز الرابع نهاية تعاملات مارس الماضى، بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 5.3 مليار جنيه، وحصة سوقية %6.1.

5 – فاروس

حافظت فاروس على مركزها الخامس، نهاية الربع الأول من العام الحإلى، مستفيدة من تحقيق قيم عمليات وصلت إلى 12.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %4.7.

وقال سيف عطية، مدير المبيعات المحلية بفاروس، إن الأداء ارتبط بتحسن تداولات العملاء الأفراد من العرب والمحليين، فى أعقاب التحول الإستراتيجى لخطط فاروس لتركز على الأفراد بجانب المؤسسات، لافتاً إلى أن الشركة تجرى العديد من الجولات الترويجية خلال الفترة المقبلة سواء فى الخليج أو بلدان أجنبية لجذب المزيد من العملاء، لا سيما ذوى الملاءة المالية المرتفعة.

أشار إلى أن فاروس تركز على زيادة تعاملاتها بسوق الصفقات من خلال المشاركة فى بعض الطروحات المنتظرة أو إدارة طروحات حصرية، لتعزيز موقفها فى البقاء ضمن الخمس الكبار.

وخلال مارس الماضى جاءت فاروس فى المرتبة الخامسة محققة قيم عمليات وصلت إلى 3.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %4.4.

6 – أرقام

قفزت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية 6 مراكز دفعة واحدة لتحتل المرتبة السادسة، خلال الربع الاول من العام الجاري بقيم تعامل 8.4 مليار جنيه وحصة سوقية %4.4، مقابل المركز الـ 12 خلال تعاملات الربع المماثل من 2017.

واحتلت الشركة المركز السادس فى تعاملات مارس الماضى، بعد أن نفذت تداولات بقيمة 3.67 مليار جنيه، وحصة سوقية %4.2، عبر بيع وشراء 311.61 مليون ورقة مالية.

7 – بايونيرز

تراجعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مركزاً واحداً ، لتحتل المرتبة السابعة خلال الربع الاول من العام الحإلى بعد تحقيق تعاملات بقيمة 7.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %4.2، مقابل المركز 6 فى الربع المناظر.

واحتلت الشركة المركز السابع، خلال شهر مارس الماضي، بعد أن نفذت تداولات بقيمة 3.20 مليار جنيه، وحصة سوقية %3.7.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير ببايونيرز، إن الشركة تجرى خطة تطوير تضم عدة محاور، منها الترويج خارجياً، عبر سفر قيادات الشركة لدبى، بجانب تحديث نظام التداول الإلكتروني بالكامل على يبدأ النظام الجديد في العمل منتصف الشهر المقبل.

أشار إلى أن الشركة تجرى تطوير ديسك شهادات الايداع الدولية “GDR” والذي من المفترض ان يتم الإنتهاء منه في وقت قريب، بالإضافة إلى تدشين مركزاً للكول سنتر لخدمة العملاء وفقا لعامر.

8 – نعيم

وبالمثل، تقدمت شركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية مركزين لتستقر في المرتبة الثامنة مقابل المركز العاشر خلال الربع المماثل من العام الماضي بقيمة تداولات 5.61 مليار جنيه، وحصة %2.9، وذلك عبر بيع وشراء 1.4 مليار ورقة مالية.

واحتلت الشركة المركز الثامن خلال تعاملات مارس المنقضي بقيم تداول قدرها 2.44 مليار جنيه، عبر حصة سوقية بلغت %2.8.

قال طارق أباظة، رئيس قطاع السمسرة بنعيم، إن الشركة تركز على زيادة تنفيذات المستثمرين الأفراد، الذين يستحوذون على %60 من تعاملات الشركة الإجمالية، بينما تستحوذ المؤسسات على النسبة الباقية.

وأشار “اباظة” إلى ان الشركة تمتلك 8 فروع على مستوى الجمهورية وتستهدف افتتاح فرع جديد بإحدى مناطق محافظة القاهرة قريباً، مشيراً لاستعدادها بشكل كامل لإستقبال الطروحات الحكومية.

فيما احتلت شركة التوفيق للسمسرة – التابعة لنعيم – المركز 76 بقيم تداول 249 مليون جنيه، بعد كانت تحتل المركز 17 بنهاية الربع الأول من 2017 بقيم تعامل 2.4 مليار جنيه.

-9 إتش سى

وقفزت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية 4 مراكز دفعة واحدة، لتستقر في المرتبة التاسعة مقابل المركز 13 الفترة المماثلة من 2017، إذ سجلت قيم تداول قدرها 4.73 مليار جنيه وحصة سوقية %2.5.

جاءت الشركة فى المركز التاسع خلال شهر مارس المنقضي، بعد تحقيق قيم تداول بلغت 2.27 مليار جنيه وحصة قدرها %2.6.

قال شوكت المراغي، رئيس قطاع السمسرة في إتش سي، إن الشركة ركزت على تنشيط تعاملات الأفراد عبر اتباع سياسة التوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع للوصول إلى أكبر قدر من العملاء بالمحافظات، موضحا أن المؤسسات تستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات الشركة تصل إلى %70، والباقي لصالح الأفراد.

أشار المراغي إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد الفروع بين 10 إلى 12 فرعا، لكنها تسير بخطى متانية في هذا الإتجاه، إذ تخطط للصول بعدد الفروع إلى 8 خلال العام الجاري.

10 – مباشر

جاءت مباشر في المرتبة العاشرة خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة سوقية %2.3 بقيمة تداولات إجمالية 4.4 مليار جنيه، متراجعة مركز واحد فقط عن الفترة المماثلة العام الماضي.

في مارس الماضي تقدمت مباشر مركزا واحدا لتقتنص المرتبة 11، بحصة سوقية % 2.2 بقيم تداولات 1.8 مليار جنيه.

وقال أيمن صادق العضو المنتدب لمباشر إن الشركة نشطت قطاعي العرب والأجانب لديها عبر ذراعيها بدول دبي والبحرين، ما ساهم في تعزيز موقفها على صعيد هذه الفئات.

خلال الربع الأول من العام الحالي تقدمت مباشر مركزين على صعيد تعاملات العرب لتأتي بالمرتبة الـ14 مقارنة بالـ 16، بحصة سوقية %0.99، وقيم تداولات 266 مليون جنيه، مقارنة بـ%0.63، وقيم تداولات 170 مليون جنيه.

أشار صادق إلى أن الشركة تواصل توسعاتها محليا لاقتناص حصة سوقية أكبر، لافتا إلى أنها بصدد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لتدشين فرعين جديدين بالقاهرة، ومن المتوقع بدء نشاط الفرعين قبل انتهاء الربع الثاني من العام الحالي، ليصبح إجمالي عدد الفروع العاملة 14 فرعا، مع مستهدف الوصول بهم إلى 20 فرع هذا العام.

أضاف صادق أن الشركة تواصل مساعيها لتعزيز بنيتها التكنولوجية لزيادة حصتها على صعيد التداول عبر الانترنت، والتي سجلت %3.76 في الربع الأول من العام الحالي، بقيم تداولات 4.4 مليار جنيه.

11 – سيجما

في المركز ال 11 جاءت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية خلال الربع الأول بحصة سوقية %2.3 وبقيم تداول 4.3 مليار جنيه، مقارنة بالمركز الثامن في الربع الأول من العام الماضي، وبحصة سوقية %2.6.

احتلت المركز التاسع وفقا لتعاملات الأفراد بالسوق خلال الربع الأول إذ نفذت عمليات لصالحهم بقيمة 3.1 مليار جنيه مستحوذة على %3.12 من تعاملاتهم.

خلال شهر مارس سجلت سيجما حصة سوقية %2، بقيم تداولات 1.7 مليار جنيه، مقارنة بحصة سوقية %2.5، وقيم تداول 1.3 مليار جنيه.

12 – عربية اون لاين

تراجعت عربية مركزا واحدا في الربع الأول من العام الحالي إلى المرتبة الـ 12 أيضا، بينما ارتفعت حصتها السوقية %2.1 وقيم تداولاتها 4.1 مليار جنيه، مقارنة بالمرتبة الـ 11 الفترة المماثلة من العام الماضي بحصة سوقية %1.8، وقيم تداولات 3.7 مليار جنيه.

في مارس تقدمت عربية اون لاين مركزا واحدا إلى المرتبة الـ 12، مقارنة بالمركز الـ 13 الشهر الماضي، وسط ارتفاعا في قيم التداولات وثبات في الحصة السوقية إلى %2.1 ، وقيم تداولات 1.8 مليار جنيه، مقارنة بقيم تداولات 1.1 مليار جنيه.

13 – الجزيرة

تقدمت الجزيرة 8 مراكز في الربع الأول من العام الحالي جاءت الجزيرة بالمركز الـ 13 بحصة سوقية %2 وقيم تداول 3.9 مليار جنيه، مقارنة بالمركز 21، بحصة سوقية %1، وقيم تداولات ملياري جنيه.

خلال مارس احتلت الجزيرة المركز 14 بعد تحقيق قيم تداول وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.8.

14 – العربي الأفريقي

تقدمت العربي الإفريقي مركزين في الربع الأول من العام الحالي لتحل في المرتبة الـ 14 بحصة سوقية %1.9 وقيم تعامل 3.6 مليار جنيه، مقارنة بالـ 16 الفترة المماثلة من العام الماضي.

في مارس الماضي جاءت العربي الإفريقي في المرتبة الـ 10 بحصة سوقية %2.3، وقيم تداولات ملياري جنيه.

15 – ثمار

تراجعت “ثمار” مرتبة واحدة لتحتل المركز الـ 15، بالربع الأول من العام الحالي، بحصة سوقية %1.5، وقيم تداولات 2.8 مليار جنيه، مقابل احتلال المركز 14 بالربع المقابل، وبحصة سوقية %1.7، وتداولات 3.4 مليار جنيه.

في مارس الماضي جاءت ثمار بالمركز الـ 17 بحصة سوقية %1.5 وقيم تداولات 1.3 مليار جنيه.

قال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة “ثمار” إن تراجع الترتيب يعود لزيادة معدلات تداول المؤسسات، والصفقات بالسوق في الوقت الذي تسيطر فيه تعاملات الأفراد على النسبة الأكبر لدى “ثمار”.

توقع عبدالفتاح تحسن الحصة السوقية للشركة الربع الثاني من العام، والوصول بحصة سوقية %2 حتى نهاية العام الحالي، بدعم برامج الطروحات الحكومية.

جاءت ثمار في المركز الـ 11 على صعيد تعاملات الأفراد في الربع الأول من العام الحالي بحصة سوقية %2.70، وقيم تداولات 2.7 مليار جنيه.

16 – برايم

تقدمت شركة برايم لتداول الأوراق المالية أربعة مراكز خلال الربع الأول من العام الجاري لتحتل المركز الـ 16 بتعاملات 2.77 مليار جنيه وحصة سوقية %1.4، مقابل المركز الـ20 خلال الربع الأول من 2017 بتعاملات 2.2 مليار جنيه، وبحصة سوقية %1.1.

جاءت برايم في المركز الـ 15 خلال مارس الماضي بإجمالي تعاملات 1.39 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.6.

17 – إتش إس بي سي

تراجعت شركة إتش إس بي سي سيكيورتيز إيجيبت لتداول الأوراق المالية مركزين، خلال الربع الأول من العام الجاري لتحتل المركز الـ 17 بتعاملات 2.71 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.4، مقابل المركز الـ 15 عشر خلال الربع الأول من العام 2017 بتعاملات 2.84 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.4.

على صعيد شهر مارس الماضي حافظت اتش اس بى سى على المركز السادس عشر للشهر الثاني على التوالي، منفذةً تعاملات بقيمة 1.38 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.6.

18 – شعاع

عادت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية كلاعب قوي بين شركات السمرة بعد عودتها للعمل أواخر العام الماضي، واحتلت الشركة المركز الثامن عشر بين الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري بعدما نفذت تعاملات بقيمة 2.22 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.2، مستفيدة من أدائها الجيد في تعاملات المستثمرين الأفراد، والعرب، والمؤسسات.

حققت شعاع أيضا المركز الثامن عشر خلال شهر مارس منفردا بإجمالي تعاملات 1.15 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.3.

أعلنت، لجنة العضوية في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2017 الموافقة على إعادة استفادة شعاع بالبورصة.

19 – أسطول

قفزت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية نحو 14 مركزاً خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى المركز الـ19 بإجمالي تعاملات 1.89 مليار جنيه وبحصة سوقية %1، متقدمة من المركز 33 خلال الربع المقابل من 2017.

وخلال مارس الماضي احتلت أسطول المركز الـ 21 بإجمالي تعاملات 831.98 مليون جنيه وبحصة سوقية %1.

برر محمد لطفي العضو المنتدب لـ “أسطول” التقدم لبدء الشركة التعامل مع المؤسسات، بجانب إضافة عملاء من الخليج وفتح تعاملات شهادات الإيداع الدولية “GDR” وزيادة تعاملات الانترنت.

لفت لطفي إلى أن الشركة بدأت في السوق المحلية منذ ما يزيد عن عامين تمكنت من تنفيذ تعاملات مرتفعة وخاصة بعد التحول لشركة قابضة تضم إدارتي الأصول والمحافظ.

أشار لطفي إلى أن الشركة تستهدف اختراق العشر الكبار خلال العام الجاري، بدعم زيادة النشاط محلياً، بجانب الحصول على رخصة تداول السندات، وإطلاق خطة توسعية على المدى المتوسط تتضمن افتتاح فروع جديدة في التجمع الخامس ومدينة السادس من أكتوبر.

20 – مترو

تقدمت شركة مترو لتداول الأوراق المالية 3 مراكز خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى المركز العشرين بتعاملات 1.89 مليار جنيه وبحصة سوقية %1، مقابل المركز الـ 23 خلال الربع المقابل من 2017 بإجمالي تعاملات 1.98 مليار جنيه وبحصة سوقية %1.

جاءت مترو في المركز العشرين أيضا خلال الشهر الماضي بإجمالي تعاملات 928.8 مليون جنيه وبحصة سوقية %1.1.

خرجت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية من قائمة الخمس الكبار والتي كانت بها خلال الربع الأول من العام الماضي، مستفيدة من تنفيذ صفقة تخارج بنك مصر من شركة المستقبل للتنمية العمرانية.