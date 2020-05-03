«المجموعة المالية» تحتفظ بصدارة «السمسرة» و»التجارى الدولي» و«هيرمس» يكملان المثلث الذهبي

شهد ترتيب شركات السمسرة لشهر أبريل المنقضى ثباتًا فى أعضاء المثلث الذهبي، وهم بالترتيب المجموعة المالية للسمسرة والتجارى الدولى وهيرمس للوساطة، فيما شهدت قائمة الـ10 الكبار دخول عضوين جديدين هما شركتى نعيم لتداول الأوراق المالية وعربية أونلاين.

وجاءت أكبر القفزات فى ترتيب شهر أبريل، لصالح شركة نيوبرنت التى قفزت بمعدل 10 مراكز لتستقر فى المرتبة الـ 18 بجانب شركة تايكون التى تقدمت بـ 9 مراكز لتسجل المركز الـ 16 فى عالم الـ 20 الكبار.

وتركزت توجهات الشركات التوسعية حول زيادة عدد الفروع خلال الفترة المقبلة، لخدمة عدد أكبر من المتعاملين الأفراد، فيما تتجه بعض الشركات إلى منح عملائها شاشات تداول مجانية فى محاولة للتغلب على أزمة فيروس كورونا.

1ـ المجموعة المالية للسمسرة

حافظت شركة المجموعة المالية للسمسرة على صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية لشهر أبريل المنقضي، منفذة تداولات بقيمة 8.249 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %17.9 مقارنة بمركز الصدارة فى مارس الذى حققت فيه تداولات بقيمة 7.190 مليار جنيه بحصة سوقية %19.7

وحصلت «المجموعة المالية» على صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020، بقيمة تداولات منفذة 30.123 مليار جنيه وحصة سوقية %20.1.

2ـ التجارى الدولي

حافظت شركة التجارى الدولى للسمسرة على المركز الثانى فى أبريل مسجلة تداولات بقيمة 5.546 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %12.1 وهو ذات مركزها فى ترتيب مارس 2020 بقيمة 3.268 مليار جنيه بحصة سوقية %8.9 .

وسجلت «التجارى الدولي» المرتبة الثانية فى ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020، بقيمة تداولات منفذة 15.526 مليار جنيه بحصة سوقية %10.3.

3 ـ هيرمس

احتفظت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية بالضلع الثالث للمثلث الذهبي، منفذة تداولات بقيمة 4.944 مليار جنيه بحصة سوقية 10.8%، وهو نفس المركز المسجل فى مارس الماضي، التى نفذت فيه تداولات بقيمة 2.764 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %7.6 .

وسجلت «هيرميس» المرتبة الثالثة فى ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020، بقيمة تداولات منفذة 11.170 مليار جنيه بحصة سوقية %7.4.

4 ـ فاروس

حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الرابع بترتيب شركات السمسرة لشهر أبريل 2020، منفذة تداولات بقيمة 2.220 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %4.8 لتحافظ على مركزها المحقق فى شهر مارس 2020 الذى سجلت فيه تداولات بقيمة 2.509 مليار جنيه بحصة سوقية %6.9.

وجاءت «فاروس» فى المركز الـ 4 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى أبريل 2020، بقيمة تداولات 8.510 مليار جنيه بحصة سوقية %5.7.

5 ـ بايونيرز

تقدمت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مركزين فى ترتيب شهر أبريل المنقضي، لتحتل المركز الخامس منفذة تداولات بقيمة 1.716 مليار جنيه بحصة سوقية %3.7 مقارنة بالمركز السابع بشهر مارس الماضي، الذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 1.247 مليار جنيه بحصة سوقية %3.4

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وحلت «بايونيرز» فى المركز الـ 5 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى أبريل 2020، بقيمة تداولات 7.687 مليار جنيه بحصة سوقية %5.1.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن شركته كانت تستهدف الاستقرار ضمن قائمة الخمسة الكبار خلال تعاملات النصف الأول، وبالفعل نجحت فى ذلك.

وأضاف أن بايونيرز نجحت فى دعم قطاع الأفراد من خلال حصولهم على شاشات تداول مجانية نظراً للظروف الحالية بسبب كورونا، وتمكنت الشركة من الحفاظ على مركز الوصافة فى تعاملات الأفراد خلال شهر أبريل.

وأوضح عبد القادر أن الشركة تمكنت من زيادة حصتها فى قطاع المؤسسات والوصول إلى المركز الثامن بتعاملات المؤسسات، برغم عدم تنفيذ صفقات بخارج المقصورة أو عمليات نقل ملكية.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من الحفاظ على عامليها فى ظل هذه الظروف الاستثنائية من خلال آلية توزيع العمل بواقع %50 لكل مجموعة مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية من تطهير لمكان العمل والتباعد وارتداء الكمامات.

وذكر أنه كان من المقرر افتتاح فرع الشركة بالتجمع خلال النصف الأول لكن تقرر تأجيل افتتاحه لحين تحسن واتضاح الأمور فى وقت قريب.

6ـ بلتون

تراجعت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مركزًا لتحتل المرتبة الـ 6 فى ترتيب شهر أبريل المنقضي، منفذة تداولات بقيمة 1.680 مليار جنيه بحصة سوقية %3.7 مقارنة بالمركز الـ 5 فى ترتيب مارس الماضي، عندما سجلت تداولات بقيمة 1.679 مليار جنيه بحصة سوقية %4.6.

وجاءت «بلتون» فى المركز الـ 6 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى أبريل 2020، بقيمة تداولات 7.097 مليار جنيه بحصة سوقية %4.7.

7 ـ أرقام

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بترتيب شهر أبريل المنقضي، منفذة تداولات بقيمة 1.497 مليار جنيه بحصة سوقية %3.3 متأخرة مركزًا عن ترتيبها فى شهر مارس الماضي، الذى سجلت فيه تداولات بقيمة 1.574 مليار جنيه احتلت بها المركز السادس بحصة سوقية %4.3.

وجاءت «أرقام» فى المركز الـ 7 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى أبريل 2020، بقيمة تداولات 6.071 مليار جنيه بحصة سوقية %4.

8 ـ نعيم

وجاءت «نعيم للوساطة» فى المركز الثامن متقدمة بمعدل 6 مراكز، إذ كانت تحتل الترتيب الـ14 بمارس الماضي، وحققت تداولات بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 33.3 ألف عملية بكمية تداول 331.8 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية %3.2.

وفى الفترة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي، احتلت «نعيم» نفس ترتيبها الشهري، لتأتى فى المركز الثامن، بحصة سوقية %3 وتداولات بقيمة 4.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 97.2 ألف عملية على 940.4 مليون ورقة مالية.

9ـ إتش سي

وصعدت أيضًا «إتش سي» لتداول الأوراق المالية من المركز الـ 10 خلال مارس الماضي، لتأتى فى الترتيب الـ9 بنهاية تعاملات أبريل، محققة تداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.6 من خلال تنفيذ 19.3 ألف عملية على 186.3 مليون ورقة مالية.

وفى فترة الشهور الأربعة منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل المنقضي، سجلت «إتش سي» تداولات بقيمة 3.1 مليار جنيه، محتلة بذلك الترتيب العاشر، بحصة سوقية %2.1 من خلال تنفيذ 61 ألف عملية على 620.9 مليون ورقة مالية.

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قال حسن شكري، العضو المنتدب بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إن شركته تمكنت من زيادة عملياتها فى سوق خارج المقصورة لتستحوذ على حصة سوقية قدرها %9 من قيم تداولات.

وأضاف أن شركته ما زالت تحتفظ بخططها التوسعية دون إلغائها إذ أنها تسير فى عملية تدشين فرع جديد فى الإسكندرية، ومن المرجح افتتاحة حين اتضاح الرؤية العامة.

وأوضح شكرى أن الشركة تمكنت من العودة إلى مكانتها الطبيعية بين العشرة الأوائل بعد تعثرها مطلع العام، وتستهدف الوصول إلى قائمة الخمسة الكبار فى التعاملات.

10 ـ عربية أونلاين

جاءت شركة «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية»، فى المركز الـ 10 فى شهر أبريل، صاعدة من المركز الـ13 خلال شهر مارس السابق لهُ، مقتنصة حصة سوقية بنحو 2.5% من خلال تنفيذ 58.7 ألف ورقة مالية منفذة على 690.2 مليون ورقة مالية.

فيما جاءت فى الفترة منذ يناير وحتى نهاية أبريل الماضى فى المركز الـ11 بحصة سوقية %2.1 من خلال تنفيذ 180 ألف عملية على 1.8 مليار ورقة مالية وتدولات بقيمة 3.1 مليار جنيه.

11ـ أصول

تقدمت شركة «ًأصول» لتداول الأوراق المالية 5 مراكز خلال شهر أبريل لتستقر فى المركز الـ 11 مقابل الـ 16 خلال مارس السابق له، وذلك بعد تفوقها فى سوق الصفقات.

وتمكنت «أصول» من تنفيذ صفقة الاستحواذ على %10 من أسهم شركة “المهندس للتأمين” لصالح عميلها مجموعة بيت الخبرة للتأجير التمويلى «تكنوليس» فى صفقة بلغت قيمتها 104 ملايين جنيه.

وسجلت الشركة أبريل تداولات بقيمة 1.03 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %2.2 منفذة من خلال 415.43 مليون ورقة مالية، و18.27 ألف عملية.

واحتلت «أصول» المركز الـ 13 خلال تعاملات الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بحصة سوقية %1.8 وتداولات بقيمة 2.64 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.2 مليار ورقة مالية.

12 ـ مباشر

تراجعت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية مركزا واحدا خلال تعاملات شهر أبريل لتستقر فى المركز الـ 11 مقابل الـ 10 خلال شهر مارس بحصة سوقية %2.1 وتداولات 945 مليار جنيه.

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وتراجعت 3 مراكز فى بورصة النيل إلى 8 مقابل 5 فى شهر مارس، بينما تقدمت مركزا فى سوق الأفراد إلى الـ 6 مقابل السابع الشهر السابق له، ومركزا أيضا فى المؤسسات إلى 14 مقابل الـ 15 الشهر الماضي، وحافظت على ترتيبها الـ 11 فى تعاملات الأجانب.

واحتلت مباشر المركز الـ 12 على صعيد الشهور الأربعة المجمعة بتداولات 3.15 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها %2.1 منفذة على 1.42 مليار ورقة مالية من خلال 185.06 ألف عملية.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن مركز الشركة فى ترتيب السمسرة لشهر أبريل لم يتغير بشكل كبير، رغم تنفيذ بعض العمليات الكبيرة لصالح بنكى الأهلى ومصر من خلال شركات محددة، إضافة إلى عمل أكثر من %95 من موظفيها من المنزل بسبب ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن شركته تسعى إلى زيادة عدد فروعها خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 13 فرعا منها فرع حصلت الشركة مؤخرًا على الموافقات اللازمة بشأنه بمنطقة حلوان، إضافة إلى اعتزام الشركة افتتاح ثان فرع لها بالإسكندرية وآخر بالمعادي.

وأوضح رشاد أن شركته تسعى لإطلاق تطبيق إلكترونى جديد سيعمل على زيادة الأدوات المتاحة أمام المستثمر لمساعدته لاتخاذ قرار استثمارى جيد.

13ـ سيجما

خرجت سيجما لتداول الأوراق المالية من قائمة العشرة الكبار خلال شهر أبريل لتحتل المرتبة الـ 13 مقابل الـ 8، متأخرة 5 مراكز بعد تأخرها فى سوق الصفقات لتحتل المركز الـ 10 مقابل الـ 5 فى مارس.

وتراجعت مركزا فى سوق الأفراد إلى المركز السابع مقابل الثامن، وهبطت 4 مراكز فى المؤسسات إلى الـ 15 مقابل الـ 11، وتقدمت 3 مراكز فى سوق الأجانب إلى الـ 13 مقابل الـ 16 الشهر السابق له.

واحتلت شركة سيجما المركز الـ 9 خلال الشهور الأربعة الأولى من 2020 بقيم تداول قدرها 4 مليارات جنيه وحصة سوقية %2.7عبر بيع وشراء 1.44 مليار ورقة مالية منفذة على 112.1 ـلف عملية.

14ـ العربى الإفريقي

تقدمت شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية مركزا واحدا لتصل إلى الـ 14 مقابل الـ 15 ونفذت تداولات بقيمة 708.8 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.5 منفذة على 321.5 مليون ورقة مالية.

وتقدمت مركزين فى قيمة الصفقات المنفذة لتصل إلى المركز الـ 22 مقابل الـ 24 خلال مارس، وتأخرت 6 مراكز فى سوق الأفراد إلى الـ 20 مقابل الـ 14، وحافظت على المركز الـ 12 فى سوق المؤسسات، وتقدمت 5 مراكز فى سوق العرب إلى 10 مقابل 15، وتفوقت 10 مراكز فى الأجانب إلى 22 مقابل 32.

واحتلت شركة العربى الإفريقى المركز الـ 15 خلال الـ 4 شهور الأولى من 2020 بحصية سوقية قدرها %1.4 وتداولات بقيمة 2.06 مليار جنيه عبر بيع وشراء 771.09 مليون جنيه.

15ـ ثمار

تقدمت شركة المصرية العربية «ثمار» 6 مراكز دفعة واحدة خلال شهر أبريل لتستقر فى المرتبة الـ 15 مقابل الـ 21 فى مارس، بعد أن حصدت حصة سوقية قدرها %1.3 وتداولات بقيمة 600.3 مليون جنيه.

وتفوقت مركزين فى سوق الأفراد إلى المرتبة الـ 9 مقابل الـ 11 الشهر السابق له، و6 مراكز فى المؤسسات إلى 31 مقابل 37 خلال مارس.

واحتلت الشركة المركز الـ 18 خلال تعاملات الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بحصة سوقية قدرها %1 وتداولات بقيمة 1.55 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 808 ملاين ورقة مالية.

16 ـ تايكون

وتقدمت شركة «تايكون للوساطة» بمعدل 9 مراكز لتحتل الترتيب الـ16 بنهاية تعاملات شهر أبريل مقارنة بالمرتبة الخامسة والعشرين خلال شهر مارس السابق لهُ، مستحوذة على حصة سوقية بنحو %1.1 وقيم تداولات بلغت 521.4 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 25 ألف عملية على 297.6 مليون ورقة مالية.

وفى الفترة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضى جاءت الشركة فى المركز الـ 19 محققة تداولات بقيمة 1.3 مليار جنيه وبحصة سوقية %0.9 فيما نفذت 66.5 ألف عملية على 700 مليون ورقة مالية.

«تايكون»: نسعى لدخول عالم الـ10 الكبار

وقال مسئول بشركة «تايكون» لتداول الأوراق المالية، إن الشركة قدمت أرقاما تاريخية جديدة منذ إنشائها عام 1998 على صعيد أحجام التداولات أو الترتيب بين الشركات نتيجة تقديم خدمات أكثر تطوراً، واعتمادها على تقديم المعلومات للعميل عبر الوسائل التفاعلية بالفيديو والإنفوجراف.

وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول إلى قائمة العشرة الكبار فى التعاملات خلال فترة قريبة مع زيادة حجم التعاقدات للعملاء الأفراد مؤخرًا، بجانب التنسيق مع بعض المؤسسات للتعامل عبر الشركة، الأمر الذى دفع تايكون لافتتاح فرع جديد بالإسكندرية خلال الشهر الحالى لاستيعاب هذه الزيادة.

وأوضح المسئول أن الشركة مستمرة فى سياسة تعليم البورصة للجميع من خلال عقدها دورات تدريبية وورش لعملائها سواء بالقاهرة أول الإسكندرية، كما أن هناك خطة لطرح تايكون القابضة بالبورصة، والتى يندرج تحتها ذراع السمسرة.

17ـ برايم

هوت شركة «برايم للسمسرة» من المركز التاسع خلال شهر مارس، لتأتى فى المركز الـ 17 بنهاية تعاملات شهر أبريل الماضي، بحصة سوقية %1.1 وتداولات بقيمة 497.3 مليون جنيه، من خلال 17.5 ألف عملية منُفذة على 154 مليون ورقة مالية.

وفى فترة الـ 4 شهور منذ يناير وحتى أبريل احتلت «برايم» الترتيب الـ14 بحصة سوقية %1.7 وتداولات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ونفذت 56 ألف عملية على 667 مليون ورقة مالية.

18 ـ نيوبرنت

تقدمت «نيوبرنت لتداول الأوراق المالية»، بمعدل 10 مراكز لتأتى فى المرتبة الثامنة عشرة بشهر بنهاية شهر أبريل، مقارنة بالترتيب الـ28 بشهر مارس السابق لهُ، وتمكنت من حصد حصة سوقية بنحو %1 وتداولات بقيمة 467 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 20.5 ألف عملية على 281.6 مليون ورقة مالية.

ومنذ يناير وحتى أبريل الماضي، جاءت الشركة فى المركز الـ 23 بحصة سوقية %0.7 وتداولات بقيمة مليار جنيه، وبكمية تداول سجلت 532.4 مليون ورقة مالية من خلال 55.3 ألف عملية.

19 ـ إتش إس بى سي

فيما تراجعت «إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت» لتأتى فى المركز الـ19 مقارنة بالترتيب الـ12 خلال شهر مارس، وحصدت حصة سوقية بنحو %1 وتداولات بقيمة 460.3 مليون جنيه من خلال تنفيذ 6 آلاف عملية وبكمية تداول 41.2 مليون ورقة مالية.

وفى فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، جاءت «إتش إس بى سى سيكيوريتيز ايجيبت» فى المركز الـ 16 بحصة سوقية %1.1 وتداولات بقيمة 1.7 مليار جنيه، فيما حققت كمية تداول بلغت 117.9 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 16.8 ألف عملية .

20 ـ كايرو كابيتال

وصعدت «كايرو كابيتال» من المركز الـ22 خلال شهر مارس لتأتى فى المركز الـ20 بنهاية تعاملات شهر أبريل، بحصة سوقية %1 وتداولات بقيمة 448.2 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 11 ألف عملية على 188.7 مليون ورقة مالية.

وفى الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، حصدت الشركة نفس الترتيب الشهري، لتأتى فى المرتبة العشرين أيضًا بحصة سوقية %0.9 وتداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 32.7 ألف عملية منفذة على 593.4 مليون ورقة مالية.

أحمد على – أسماء السيد – مصطفى طلعت