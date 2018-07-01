المجموعة المالية تحافظ على هيمنتها لتعاملات السمسرة خلال يونيو

مصطفى طلعت:حافظ شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، على هيمنتها لترتيب شركات السمسرة، خلال شهر يونيو المنقضي، بحصة سوقية قدرها 11.2% بقيمة 4.2 مليار جنيه، منفذة عبر 340 مليون ورقة مالية.ووفقا لتقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه؛ جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق

مصطفى طلعت:

حافظ شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، على هيمنتها لترتيب شركات السمسرة، خلال شهر يونيو المنقضي، بحصة سوقية قدرها 11.2% بقيمة 4.2 مليار جنيه، منفذة عبر 340 مليون ورقة مالية.

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه؛ جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية في المركز الثاني، بحصة 10.6%، وقيم بلغت 3.9 مليار جنيه، واحجام تداول قدرها 376.8 مليون ورقة مالية.

واحتلت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية المرتبة الثالثة بقيم تداول قدرها 3.4 مليار جنيه، مستحوذة على حصة بلغت 9.3 % عبر بيع وشراء 131.2 مليون ورقة مالية.

وحققت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة سوقية 8.9% وقيم قدرها 3.3 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 325.9 مليون ورقة.

وفي المركز الخامس، ظهرت فاروس لتداول الاوراق المالية بعد ان سجلت قيم تداول 3.3 مليار جنيه، وحصة قدرها 8.8 %، بأحجام تداول قدرها 244.3 مليون ورقة مالية.

واحتلت المراكز من الساس حتى العاشر بالترتيب كل من: “هيرميس وارقام وبيونيرز ونعيم واتش اس بي سي سيكيوريترز ايجيبت لتداول الاوراق المالية”.

يذكر ان التجاري الدولي تصدرت تعاملات السمسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد استحواذها على حصة سوقية 11.9% بفارق ضئيل عن المنافس الاقرب شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية التي حققت حصة بلغت 11.5%.