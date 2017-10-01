المجموعة المالية تحافظ على صدارة السمسرة في 9 أشهر

مصطفى طلعت:حافظت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، على صدارة تعاملات شركات السمسرة خلال الـ 9 أشهر الأولى 2017، بعد أن حققت تداولات بقيمة 60 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها 13.2%.وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في مركز الوصافة إذ نفذت تداولات بقيمة 48,44 مليار جنيه

مصطفى طلعت:

حافظت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، على صدارة تعاملات شركات السمسرة خلال الـ 9 أشهر الأولى 2017، بعد أن حققت تداولات بقيمة 60 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها 13.2%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في مركز الوصافة إذ نفذت تداولات بقيمة 48,44 مليار جنيه، وحصة سوقية 10.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 38,786 مليار جنيه، عبر حصة سوقية 8.5%.

وحققت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بقيمة تداولات 25,22 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.5%.

وجاءت فاروس لتداول الأوراق المالية في المرتبة الخامسة، بقيم تداولات بلغت 20,11 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.4٪.