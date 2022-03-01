بورصة وشركات

«المجموعة المالية» تتصدر تعاملات شركات السمسرة في البورصة خلال فبراير الماضي

بحصة سوقية 15.8% وقيمة تداول 6.08 مليار جنيه
أسماء السيد 10:12 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 10:12 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

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تصدرت شركة “المجموعة المالية”، تعاملات شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال شهر  فبراير الماضي بحصة سوقية 15.8% وبقيمة تداول سجلت 6.08 مليار جنيه .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد حلت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 9.3% وبقيمة تداول 3.58 مليار جنيه، تلاها شركة “هيرميس للوساطة” بحصة سوقية 9.2% وبقيمة 3.53 مليار جنيه .

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ورابعًا جاءت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 4.4% وبقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، تلاها شركة “مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 4% وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد اختتمت تعاملات جلسة أمس في المنطقة الحمراء وسط سيطرة بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

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وهبط مؤشر egx30 الرئيسي نحو 0.32% ليغلق عند مستوى 11138 نقطة.

كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.58% مسجلا مستوى 1819 نقطة ، وانخفض مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بـ 1.27% مسجلا 2787 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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