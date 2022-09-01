«المجموعة المالية» تتصدر تعاملات السمسرة نهاية أغسطس بحصة 24%

هيمنت “المجموعة المالية” على صدارة شركات السمسرة، خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، وحصدت حصة سوقية قدرها 24% بقيمة تداول 26.8 مليار جنيه. في حين جاءت “الأهلي فاروس” وصيفًا بحصة سوقية 19.7% وقيمة تداول 22.5 مليار جنيه، تلتها شركة “التجاري الدولي” بنسبة 6.6%، وقيمة تداول 7.4% .

وفي المركز الرابع حلّت شركة “هيرمس” للوساطة بحصة سوقية 4.7%، وقيمة تداول 5.3 مليار جنيه، ثم “بلتون” لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.9%، وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات جلسة أمس الأربعاء على هبوط جماعي، وسط اتجاه بيعي من جانب المستثمرين الأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.3% عند 9998.6 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.69% عند 2201 نقطة، والأوسع نطاقًا بـ0.67% ليصل 3153 نقطة، ونظيره “egx50” بـ0.94% عند 1903.5 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 197 ورقة مالية، هيمن الصعود من بينها على أداء 37، وتراجع 90 أخرى، وظلّت الأسهم الباقية على ثبات سعري دون أية تغيرات.





