«المجموعة المالية» تتصدر تعاملات السمسرة خلال مايو بحصة سوقية 13.5%

تصدرت شركة “المجموعة المالية” تعاملات شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال مايو الماضي بحصة سوقية 13.5% وتداولات بقيمة 5 مليارات جنيه.

في حين جاءت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” في المركز الثاني بحصة سوقية 11.4% وتداولات 4.2 مليار جنيه، تلاها “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 10.5% وتداولات 3.9 مليار جنيه .

وفي المركز الرابع حصلت شركة “كايرو كابيتال” بحصة سوقية 8.3% وتداولات 3.1 مليار جنيه، تلاها في المركز الخامس شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، بحصة سوقية 5.7% وتداولات 2.1 مليار جنيه .

شهدت أخبار البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات مصرية وعربية، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم، وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.4% عند 10150 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1744 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.28% إلى 2621 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.