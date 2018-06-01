المجموعة المالية تتصدر تعاملات السمسرة في شهر مايو

التجاري الدولي وصيفًا.. و"أرقام" في المركز الثالث.. و"هيرمس" تتراجع أحمد عليتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة خلال شهر مايو الماضي، ونفذت تداولات بقيمة 7.465 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية 14%، مقارنة بالمركز الثالث في شهر أبريل الماضي، الذي نفذت خلا

التجاري الدولي وصيفًا.. و”أرقام” في المركز الثالث.. و”هيرمس” تتراجع





أحمد علي

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة خلال شهر مايو الماضي، ونفذت تداولات بقيمة 7.465 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية 14%، مقارنة بالمركز الثالث في شهر أبريل الماضي، الذي نفذت خلاله تداولات بقيمة 4.899 مليار جنيه، بحصة سوقية 6.6%.

في المركز الثاني جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة منفذة تداولات بقيمة 5.140 مليار جنيه، بحصة سوقية 9.6%، مقارنة بالمركز الأول في أبريل الماضي، الذي حققت فيه الشركة حصة سوقية 13.2% بتداولات قيمتها 9.805 مليار جنيه.

في المرتبة الثالثة حلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، منفذة تداولات قيمتها 4.194 مليار جنيه، تمثل حصة سوقية قدرها 7.9% مقارنة بالمركز السابع في أبريل الماضي، بتداولات قيمتها 3.258 مليار جنيه بحصة سوقية 4.4%.

جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الرابع بتداولات قيمتها 3.440 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها 6.4%، مقارنة بالمركز الـ 6 في أبريل الماضي، بقيمة تداولات منفذة قدرها 3.753 مليار جنيه، بحصة سوقية 4.4%.

ظهرت شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الـ 5 في تعاملات شهر مايو، ونفذت تداولات بقيمة 3.203 مليار جنيه، بحصة سوقية 6%، مقارنة بالمركز الـ 2 بتداولات قيمتها 8.196 مليار جنيه بحصة سوقية 11.1%.