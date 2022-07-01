المجموعة المالية تتصدر تعاملات السمسرة للمصريين والأجانب.. وهيرميس للعرب خلال يونيو

اقتنصت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة من حيث قيمة التداول فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، خلال شهر يونيو الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن الشركة سيطرت على 9.7% من تنفيذات المتعاملين المصريين، و63.8% من تعاملات الأجانب.

وتصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب الشركات على صعيد تعاملات المستثمرين العرب، بحصة سوقية بلغت 21.5%.

يذكر أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لإجمالي تعاملات البورصة المصرية، خلال شهر يونيو الماضي، بحصة سوقية بلغت 18.6%.

وجاءت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية الأوراق المالية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6.3%، ثم التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية بنسبة 6%، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة 4.6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “ مباشر وأرقام والأهلي فاروس وبرايم وبايونيرز”، بحصص بين 3 و4%”.