«المجموعة المالية» تتصدر ترتيب شركات السمسرة الأسبوع الماضي

احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 12.3%. وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 11.5%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 9.6%، ثم التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية بنسبة 8.8%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة 8.6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “فاروس وأرقام وبايونيرز وإتش إس بي سي وعربية أون لاين”، بحصص بين 3.8 و7.4%.

واختتمت البورصة جلسة الخميس أمس، آخِر جلسات الأسبوع على أداء متباين لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 400 مليون جنيه فقط.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقي بقيمة 14 مليار جنيه.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وانخفاض رأس المال السوقي بقيمة 8.8 مليار جنيه.

بينما أغلقت جلسة الاثنين الماضى على صعود جماعى، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه، وكذلك أغلقت الأحد الماضى على ارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 6.2 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت وحدة التحليل الفني فى شركة نعيم القابضة إن البورصة المصرية تعرضت، خلال الجلسات القليلة الماضية، لحالة من التراجع دفعتها للهبوط من 10500 نقطة لتصل إلى نطاق 10150- 10200 نقطة.

وأشارت “نعيم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن عدم تمكن المؤشر الرئيسي من التماسك عند 10150 نقطة سيدفعه نحو 9750 نقطة في الجلسات المقبلة.

قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن تراجعات البورصة المصرية الحادة ناتجة عن مجموعة من الضغوط، على رأسها استمرار مبيعات أسهم المضاربات.

ولفت إلى أن الضغوط البيعية طالت القياديات أيضًا منذ جلسة أمس الثلاثاء الماضي، وعلى رأسها سهم «التجارى الدولى»، موضحًا أن السهم حقق قاعًا جديدة قد تدفعه لمواصلة التراجع نحو 47 جنيهًا.

ونوه بأن استمرار مفاوضات سد النهضة تُعد من العوامل النفسية المؤثرة سلبًا على تحركات المتعاملين، إلى جانب الهدوء العام الذى يشهده شهر رمضان.

وتوقّع عبد الفتاح أن تُواصل السوق حركتها تلك، خلال الجلسات القليلة الماضية، مع آماله لظهور أي قوى بيعية جديدة تساعد السوق على الأقل على أن تتماسك قُرب المستويات الحالية.

وقال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن السوق بدأت تراجعاتها الحادة منذ جلسة الثلاثاء الماضى، واستكملتها بجلسة أمس الأربعاء.

ولفت إلى أن البورصة تشهد حالة من عدم الاتزان فى الفترة الحالية، وسط ضغوط بيعية كبيرة على غالبية الأسهم؛ وعلى رأسها القياديات.

وتوقّع كمال أن تستكمل السوق حركتها المتراجعة نحو 9800 نقطة للمؤشر الرئيسى، وعلى صعيد المؤشر السبعيني قال إنه حال كسر مستوى 1820 نقطة، سيتجه نحو 1750 نقطة.