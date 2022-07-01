«المجموعة المالية» تتصدر ترتيب السمسرة في البورصة يونيو الماضي

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال شهر يونيو الماضي، بحصة سوقية بلغت 18.6%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6.3%، ثم التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية بنسبة 6%، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة 4.6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “ مباشر وأرقام والأهلي فاروس وبرايم وبايونيرز”، بحصص بين 3و4%”.

