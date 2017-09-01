بورصة وشركات

المجموعة المالية تتصدر ترتيب السمسرة في ٨ أشهر

أحمد على:  تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية،  ترتيب شركات السمسرة في الفترة من يناير إلي أغسطس ٢٠١٧،  بتداولات قدرها ٥٦.٧٥٣ مليار جنيه، ، وحصة سوقية قدرها ١٣.٦%. وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في مركز الوصافة إذ نفذت تداولات بقيمة ٤٤.٤١٣ مليار جنيه، و
1 سبتمبر، 2017 1 سبتمبر، 2017

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أحمد على: 

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية،  ترتيب شركات السمسرة في الفترة من يناير إلي أغسطس ٢٠١٧،  بتداولات قدرها ٥٦.٧٥٣ مليار جنيه، ، وحصة سوقية قدرها ١٣.٦%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في مركز الوصافة إذ نفذت تداولات بقيمة ٤٤.٤١٣ مليار جنيه، وحصة سوقية ١٠.٦%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت ٣٥.٥٢٥ مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها ٨.٦%.

وظهرت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع، مقارنة بقيمة تداولات ٢٥.٠٧١ مليار جنيه، وحصة سوقية ٦%.

وجاءت فاروس لتداول الأوراق المالية في المرتبة الخامسة، بقيم تداولات بلغت ١٧.٩٩٧ مليار جنيه، وحصة سوقية ٤.٣٪.

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