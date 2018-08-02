«المجموعة المالية» تتصدر السمسرة فى يوليو بحصة سوقية %20.9

■ «هيرمس» وصيفاً و«إتش سى» تقتنص البرونزية ■ «EFG» الأولى بالترتيب منذ بداية العام بفارق ضئيل عن «CIBC» الوصيف ■ «الصفقات وداخل المقصورة» المتحكم الرئيسى فى تحديد العشر الكبار ■ والى: «المجموعة - هيرمس» تستهدف المراكز الأ

■ «هيرمس» وصيفاً و«إتش سى» تقتنص البرونزية

■ «EFG» الأولى بالترتيب منذ بداية العام بفارق ضئيل عن «CIBC» الوصيف

■ «الصفقات وداخل المقصورة» المتحكم الرئيسى فى تحديد العشر الكبار

■ والى: «المجموعة – هيرمس» تستهدف المراكز الأولى بكل الأسواق التى تعمل بها

■ «HC» تنفذ صفقة بـ500 مليون جنيه على «الشرق الأوسط للزجاج»

■ «بايونيرز» تروج للفرص الاستثمارية المحلية فى السعودية والإمارات

■ «سيجما» تقفز 3 مراكز بدعم تعاملات الأفراد

■ «كايرو كابيتال» تستهدف افتتاح فرعين جديدين

■ «العربى الأفريقى» تستهدف دخول العشر الكبار خلال العام المقبل

■ «نعيم»تنتظر موافقة «الرقابة» على افتتاح فرع بالقاهرة الجديدة



قسم البورصة

واصلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال شهر يوليو الماضى، وذلك للشهر الثانى على التوالى، مستفيدة من أدائها الإيجابى بسوقى داخل المقصورة والصفقات، فيما اقتنصت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، مركز الوصافة بنهاية الشهر، واستمرت شركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية فى انطلاقتها لتقتنص المرتبة الثالثة.

واحتلت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية المرتبة الرابعة، فيما فقدت «التجارى الدولى» للسمسرة، مركز الوصافة المحقق بيونيو الماضى، لتتراجع للمركز الخامس، تلتها بايونيرز، وفاروس، وسيجما، وأرقام، ونعيم فى المراكز من السادس إلى العاشر.

ودخلت 8 شركات فقط فى نادى المليار جنيه بتعاملات يوليو الماضى، فيما استحوذ العشرون الكبار على نحو %78 من إجمالى التداولات الشهرية، ولعبت الصفقات دوراً محورياً فى تحديد الخمس الأوائل، فيما سيطرت المجموعة المالية وشقيقتها هيرميس على %28.1 من إجمالى التداولات.

وعلى صعيد ترتيب الشركات خلال الشهور السبع الأولى من العام الحالى، فقد تواصل الصراع الشرس ولعبة الكراسى الموسيقية بين المجموعة المالية والتجارى الدولى على احتلال القمة، والتى اقتنصتها المجموعة فى النهاية بفارق %1 عن التجارى للسمسرة التى احتلت المركز الثانى، وجاءت هيرمس ثالثا، أما باقى المراكز حتى المرتبة العاشرة فجاءت كالتالى، بلتون، فاروس، أرقام، إتش سى، بايونيرز، نعيم، وسيجما.

1 – المجموعة المالية

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة صدارة ترتيب الشركات بنهاية شهر يوليو، مستفيدة من الاستحواذ على حصة سوقية لنحو %20.9 من التعاملات، فيما تضاعفت قيم التداولات إلى 8 مليارات جنيه، مقارنة بـ 4 مليارات فى يونيو.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام جاءت المجموعة المالية فى صدارة شركات السمسرة كذلك بحصة سوقية %12.5، وقيم تداولات 49.3 مليار جنيه.

-2 هيرميس

متقدمة 4 مراكز فى يوليو، اقتنصت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية المرتبة الثانية مقارنة بالمركز السادس شهر يونيو، مستفيدة من ارتفاع قيم التداولات لتصل إلى 2.97 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه الشهر المنقضى، وانعكس كذلك على الحصة السوقية لتصل إلى %7.2، مقارنة بـ%5.3.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، جاءت هيرميس فى المركز الثالث بحصة سوقية %8.6. وقيم تداولات نحو 34 مليار جنيه.

وقال أحمد والى، رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرميس فى تصريحات لـ «المال» إن هيرميس تعمل بالتوازى على تنمية قدراتها التنفيذية فى الأسواق الناشئة والمبتدئة لخدمة عملائها بشكل أفضل، والتعزيز المستمر لقدراتها التنفيذية، وهو ما أثمر عن قدرة الشركة على تنفيذ عمليات فى أكثر من %90 من الأسواق المدرجة بمؤشر MSCI FEM.

تابع: «وتخطط هيرميس لجذب مزيد من العملاء من الأفراد والمؤسسات والتوسع بشبكة فروعها بمصر بشكل مدروس، حيث نرى أن السوق المصرية من اهم الاسواق للمجموعة المالية هيرميس وبالتالى يكون دائما محط التركيز فيما يتعلق بالتطوير وأفكار التوسع» وفقا لـ «والي»

ولفت إلى أن هيرميس تستهدف احتلال المراكز الثلاثة الأولى فى كل الأسواق التى تم الدخول بها جديداً، حيث اخترقت الشركة مؤخرا أسواق باكستان وكينيا وبنجلاديش بشكل مباشر، كما قامت بتأسيس مقرات فى كل من نيويورك ولندن لخدمة عملاء الشركة من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الرائدة.

وتابع: «إن أهم خطط هيرميس فى السمسرة تتمثل فى المحافظة على مراكز الصدارة من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة لعملائها من الأفراد أو المؤسسات على كل الأصعدة سواء كانت تكنولوجيا المعلومات والأنظمة التى تسهل على كل عملائنا التداول براحة تامة وأمان وأيضاً يشمل التطوير والتدريب المستمر لكوادر الشركة من أجل تقديم خدمة أفضل للعملاء».

-3 إتش سي

وظلت «إتش سي» لتداول الأوراق المالية على ثبات فى مركزها منذ الشهر الماضى محتلة المركز الثالث، رغم تراجع حصتها السوقية إلى %6.2 مقارنة بـ%9.3، وأحجام التداولات إلى 2.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه فى يونيو.

واحتلت «إتش سى» وصافة ترتيب الشركات خلال شهر يوليو الماضى فى تداول الصفقات، بعد سيطرتها على %20.8 من التداولات الشهرية، وبقيم تداول 1.6 مليار جنيه.

وعلى صعيد الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى جاءت «إتش سي» فى المركز السابع بحصة سوقية %4.3 وقيم تعاملات 16.8 مليار جنيه.

ويقول شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن إبقاء الشركة على مركزها بين العشر الأوائل هو أحد مستهدفاتها، فضلا عن اقتناص الشركة المركز الثانى على صعيد المؤسسات، والصفقات، وذلك بدعم تنفيذها صفقة إعادة هيكلة شركة الشرق الأوسط للزجاج، بقيمة 505.8 مليون جنيه.

وسجلت «إتش سي» حصة سوقية على صعيد تعاملات المؤسسات نسبتها %20.8 بقيم تعاملات 1.6 مليار جنيه، وعلى صعيد المؤسسات بحصة سوقية %11.24، بقيم تعاملات مليارى جنيه.

وقال المراغى إن شركته تسعى حاليا للتوسع فى خدمات الأفراد مع امتلاكها كل الرخص اللازمة لنشاط السمسرة، وكذلك التوسع الجغرافى، مستهدفة الوصول بعدد فروعها إلى ما نحو 10 فروع بنهاية العام الحالى مقارنة بـ 6 فروع حاليا حيث تدرس «إتش سي» حاليا فتح فرعين جديدين بطنطا والإسكندرية.

-4 بلتون

وظلت بلتون فى المرتبة الرابعة فى يوليو، ولكن مع هبوط كبير فى الحصة السوقية وصلت الى %5.9 مقارنة بـ%8.9 الشهر قبل الماضى، وقيم تداولات 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.3 مليار شهر يونيو.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى جاءت بلتون فى المركز الرابع أيضا بحصة سوقية %6.4، وقيم تعاملات 25.2 مليار جنيه.

-5 التجارى الدولى

ومتراجعة 3 مراكز جاءت التجارى الدولى للسمسرة فى المركز الخامس بشهر يوليو مقارنة باحتلال الوصافة فى شهر يونيو الماضى، وسط تراجع فى حصتها السوقية إلى %5.6 مقارنة بـ%10.6، وأحجام التداولات إلى 2.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه فى يونيو.

وعلى صعيد الفترة من يناير وحتى يوليو العام الحالى جاءت التجارى الدولى فى المركز الثانى بحصة سوقية 11.3%، وقيم تعاملات 44.7 مليار جنيه.

-6 بايونيرز

تقدمت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مركزين لتستقر فى المرتبة السادسة، مقابل الثامنة الشهر الماضى، بعد أن نفذت تداولات بقيمة 1.68 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها %4.3، عبر بيع وشراء 388.05 مليون ورقة مالية.

وتصدرت الشركة سوق الأوامر بحصة قدرها %10.61، كما احتلت المركز الوصيف فى تعاملات بورصة النيل، واقتناص المركز الثانى أيضا فى تعاملات الأفراد بعد هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وجاءت الشركة فى المركز الثامن خلال تعاملات أول 7 شهور من العام الحالى مستحوذة على حصة سوقية قدرها %4، وقيم تداول 15.7 مليار جنيه، وأحجام تداول قدرها 3.95 مليار جنيه.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركته استغلت هدوء تعاملات السوق خلال الفترة الأخيرة للقيام بهيكلة شاملة لقطاع البحوث، موضحاً أنه جارٍ المفاضلة بين أحد الأسماء الكبيرة فى السوق لتولى إدارة القطاع.

وأكد أن «بايونيرز» تستهدف الوصول إلى قائمة الخمس الكبار فى تعاملات السمسرة خلال الربع الأخير من العام الحالى، والذى وصفه بالربع الفاصل فى تعاملات شركات السمسرة والتى ستشهد رواجاً مع بدء الطروحات الحكومية بالبورصة.

ولفت إلى أن الإدارة التنفيذية وقطاع الوساطة من المقرر أن يقوما بجولتى ترويج للفرص الاستثمارية بالسوق المحلية فى المملكة العربية السعودية والإمارات، لافتا إلى أنه سبق أن الإدارة قامت بجولات ترويجية فى الإمارات الأمر الذى انعكس على زياد أحجام تعاملات المؤسسات التى تنفذها الشركة.

وأوضح رئيس قطاع الوساطة أن شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية – تابعة – قد بدأت فى الظهور عبر تداولات قوية خلال تعاملات الشهر الماضى وذلك برغم حداثتها بالسوق المحلية والتى لم تتجاوز 6 أشهر، علما بأنها احتلت المركز الـ32 خلال يوليو.

-7 فاروس

تراجعت فاروس لتداول الأوراق المالية مركزين إلى المرتبة السابعة مقابل الخامس شهر يونيو السابق، فيما استحوذت على حصة سوقية %3.8 وقيم تداول 1.47 مليار جنيه عبر بيع وشراء 185.10 مليون ورقة مالية.

وتفوقت الشركة فى سوق الخارج بعد أن احتلت مركز الوصيف بحصة قدرها %7.44، كما أحدثت توازناً فى فئات المستثمرين، بعد احتلالها المركز السابع فى كل من المؤسسات والأفراد.

يذكر أن الشركة استقرت فى المركز الخامس خلال تعاملات أول 7 أشهر من العام الحالى بقيم تداول 20.81 مليار جنيه، وحصة %5.3 من التنفيذات عبر بيع وشراء 3.41 مليار ورقة مالية.

8 سيجما

قفزت سيجما لتداول الأوراق المالية 3 مراكز دفعة واحدة لتستقر فى المرتبة الثامنة مقابل الـ 11 خلال يونيو، فيما نفذت تداولات بقيمة 1.17 مليار جنيه، وحصة سوقية %3، وأحجام تداول 314.99 مليون ورقة مالية.

واحتلت الشركة مرتبة متقدمة فى تعاملات الأفراد، إذ استقرت فى المثلث الذهبى لقائمة الكبار، كما جاءت فى المركز الخامس بسوق الخارج بحصة سوقية بلغت %1.39.

يشار إلى أن «سيجما» احتلت المركز العاشر فى التعاملات منذ أول العام، بحصة سوقية بلغت %2.5، بقيمة 10.03 مليار جنيه، وأحجام تداول 2.18 مليار ورقة مالية.

-9 أرقام

تراجعت أرقام لتداول الأوراق المالية مركزين خلال التعاملات المذكورة لتأتى فى المرتبة التاسعة مقابل المركز السابع خلال يونيو بعد أن نفذت تداولات بقيمة 999.79 مليون جنيه، وحصة سوقية 2.6%، منفذة على 120 مليون ورقة مالية.

واحتلت الشركة مرتبة متقدمة خلال تعاملات أول 7 شهور من العام، لتستقر فى المركز السادس بقيم تداول قدرها 18.65 مليار جنيه، وحصة %4.7، عبر بيع وشراء 1.61 مليار ورقة.

-10 نعيم

هبطت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية مركزا وحيدا خلال تعاملات الشهر الماضى لتستقر فى المركز العاشر مقابل التاسع، بينما استحوذت على حصة سوقية %2.6، وقيم تداول قدرها 991.88 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 310.56 مليون ورقة مالية.

يشار إلى أن الشركة احتلت المركز التاسع خلال تعاملات أول 7 شهور من العام بقيم 11.37 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.9، وأحجام تداول 2.98 مليار ورقة مالية.

وقال طارق أباظة، رئيس قطاع الوساطة بالنعيم، إن السوق تأثرت خلال يوليو بعدة متغيرات أثرت على ضعف التداولات وعلى رأسها الإجازات التى صاحبت فترة العيد وكأس العالم والتى يفضل فيها المستثمرون الابتعاد عن شاشات التداول.

وأشار «أباظة» إلى أن شركته بدأت فى تحقيق نوع من التوزان بين فئات المتعاملين الأفراد والمؤسسات، مع محاولات استقطاب المؤسسات الأجنبية وعملاء من الخليج، فضلا عن التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة فرع جديد بالقاهرة الجديدة.

وقال إن «نعيم» اقتربت من إنهاء خطة إعادة هيكلة شركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية التى تم تغيير اسمها إلى الاتحاد كابيتال مؤخراً – تابعة – للوصول بها إلى مراكز متقدمة.

واحتلت «اتحاد كابيتال» المركز الـ129 فى ترتيب شهر يوليو المنقضى بقيم تداول 1.71 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 1.14 مليون ورقة مالية.

-11 كايرو كابيتال

صعدت شركة «كايرو كابيتال» لتحتل الترتيب الـ11 مقارنة بالمركز الـ18 خلال الشهر الماضى بقيمة تداول 946.6 مليون جنيه وحصة سوقية %2.4 بحجم تداول 293 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 7 آلاف عملية.

قال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تعتزم التوسع فى افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة بعدما تمكنت من تحقيق مستهدفاتها بالتوسع فى تعاملات الأفراد والمؤسسات على حد سواء ما دعمها فى الدخول والمحافظة على مركزها بين العشرين شركة الأكثر تنفيذا لتعاملات السوق على مدار الأشهر الثلاث المنقضية.

وأشار أبو حسين إلى أنه تم وضع الملامح العريضة للخطة التوسعية على صعيد الفروع حيث تستهدف الشركة افتتاح فرعين أحدهما فى الصعيد والآخر وجه بحرى، إلا أنه لم يتم تحديد المواقع، لافتا إلى أن الشركة تسعى للمحافظة على ترتيبها بين الـ15 شركة الأوائل خلال الأشهر المتبقية من العام.

ونوه أبو حسين بأن دخول المنافسة مع العشر الكبار بالسوق يحتاج إلى التوسع الإقليمى واستهداف الصفقات، والتركيز على تعاملات الأجانب، وهو أمر غير مطروح على الأقل فى التوقيت الراهن حيث تسعى «كايروكابيتال» للتوسع خطوة بخطوة حتى لا تعاود التراجع أو تدخل ضمن العشرة الكبار شهرا ومن ثم تعود لمراكز متأخرة.

وعلى صعيد الـ7 شهور اﻷولى من العام احتلت الترتيب الـ19 محققة قيمة تداول 4 مليارات جنيه وحصة سوقية %1.

-12 إتش إس بى سى

تراجعت شركة «إتش إس بى سي» بمعدل مركزين لتأتى فى الترتيب الثانى عشر مقارنة بالـ10 خلال شهر يونيو مستحوذة على حصة سوقية بنحو %2.1 بقيمة تداول 819.8 مليون جنيه بتنفيذ 51.6 مليون ورقة مالية من خلال 7.4 ألف عملية.

وجاءت الشركة فى الترتيب الـ13 خلال 7 شهور بقيمة تداول 7 مليارات جنيه وحصة سوقية 1.8%.

-13 مباشر

حافظت شركة «مباشر إنترناشيونال» على الترتيب الـ13 للشهر الثانى على التوالى بحصة سوقية %2.1 وبقيمة تداول 815 جنيها من خلال تنفيذ 37.9 ألف عملية بحجم 286.8 مليون ورقة مالية.

واحتلت «مباشر» الترتيب الـ11 خلال الـ7 شهور اﻷولى من العام بقيمة تداول 8.8 مليار جنيه وحصة سوقية %2.2.

-14 عربية أون لاين

تراجعت شركة «عربية أون لاين» لتأتى فى الترتيب الـ14 مقارنة بالـ12 خلال شهر يونيو مستحوذة على حصة سوقية بنحو %1.8 بقيمة تداول 678 مليون جنيه بكيمة سجلت 259.7 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 33 ألف عملية.

فيما اقتنصت الترتيب الـ12 منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بحصة سوقية %2.1 بقيمة 8.2 مليار جنيه.

-15 ثمار

وجاءت شركة «المصرية العربية – ثمار» فى المرتبة الخامسة عشرة وهو نفس المستوى المحقق خلال شهر يونيو بحصة سوقية %1.6 بقيمة تداول 608 ملايين جنيه بكمية تداول سجلت 200.6 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 22 ألف عملية.

واحتلت أيضًا الترتيب الـ15 بقيمة تداول بلغت 5.9 مليار جنيه بحصة سوقية %1.5.

-16 شعاع

وتراجعت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية مركزين، لتنتقل من المركز 14 بنهاية يونيو الماضى لتحتل المرتبة 16 بنهاية يوليو السابق، بعد تحقيق قيم تداولات وصلت إلى 604.9 مليون جنيه، ومستحوذة على حصة سوقية %1.6.

واحتلت شعاع المرتبة 15 بين شركات السمسرة فى تعاملات سوق داخل المقصورة محققة قيم تداولات بلغت 607 ملايين جنيه، وحصة سوقية %1.8، واحتلت المركز 12 فى تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %1.6.

وعلى صعيد أداء الشركة فى الشهور السبع الأولى من العام الحالى، فقد احتلت شعاع المركز 17 بين الشركات، محققة قيم تعاملات بلغت 5.450 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.47.

-17 العربى الأفريقى

وحافظت شركة العربى الافريقى لتداول الأوراق المالية على المرتبة 17 مستفيدة من تحقيق قيم تعاملات وصلت إلى 545.3 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تسعى لإنهاء العام الحالى محافظة على ترتيبها فى حدود المراكز الحالية وحتى المركز الرابع عشر، على أن تستهدف دخول العشرة الكبار خلال العام المقبل.

وأشار المصرى إلى أن العربى الأفريقى تسعى للتوسع فى تعاملات المؤسسات والعرب حيث تستهدف زيادة عملائها من السعودية فضلا عن العملاء الإماراتيين، خاصة مع وجود فرع للبنوك التابعة له بدولة الإمارات العربية.

واستبعد المصرى اتجاه الشركة لافتتاح أفرع جديدة، خاصة أن الشركة ضمن العشرين شركة الأولى فى تعاملات السوق فى الوقت الذى لا تمتلك فيه سوى فرعاً واحدا، منوها بأن الشركة تعتبر زيادة عدد الأفرع بمثابة تكلفة إضافية تؤثر على الربحية والتى تعد المعيار الأهم لقوة الشركة.

واحتلت «العربى الأفريقى» المرتبة 14 بين شركات السمسرة خلال السبع شهور الأولى من العام الحالى، مسجلة قيم تعاملات وصلت إلى 5.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.5.

-18 برايم

وارتقت شركة برايم لتداول الأوراق المالية مركزاً واحداً لتنتقل من المرتبة 19 فى يونيو الماضى لتحتل المركز 18 بنهاية يوليو الماضى، بعد تحقيق قيم تعاملات 442.644 مليون جنيه بحصة سوقية %1.1.

واحتلت برايم المرتبة 16 بين شركات السمسرة خلال السبع شهور الأولى من العام الحالى، مسجلة قيم تعاملات وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.4.

-19 أصول

وتراجعت شركة أصول لتداول الأوراق المالية مرتبة واحدة لتحتل المركز 19 بين شركات السمسرة بنهاية تعاملات يوليو الماضى، مستفيدة من تحقيق قيم عمليات وصلت إلى 375.6 مليون جنيه، ومسيطرة على حصة سوقية %1.

واحتلت «أصول» المرتبة 21 بين شركات السمسرة خلال السبع شهور الأولى من العام الحالى، مسجلة قيم تعاملات وصلت إلى 3.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %0.9.

-20 أسطول

وارتقت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية 4 مراكز دفعة واحدة لتقتنص المركز 20 بين شركات السمسرة بنهاية يوليو المنصرم، مستفيدة من تحقيق قيم عمليات وصلت إلى 340.4 مليون جنيه، أهلتها للسيطرة على حصة سوقية قدرها %0.9.

واحتلت أسطول المرتبة 20 بين شركات السمسرة خلال السبع شهور الأولى من العام الحالى، مسجلة قيم تعاملات وصلت إلى 3.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.