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«المجموعة المالية» تتربع على عرش السمسرة أول 11 شهراً من 2022

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بحصة سوقية 14.5%.

«المجموعة المالية» تتربع على عرش السمسرة أول 11 شهراً من 2022
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

12:07 م, الخميس, 1 ديسمبر 22

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب شركات السمسرة في البورصة من حيث قيم التداول المنفذة وذلك خلال فترة الـ 11 شهرا الاولى من 2022، وبحصة سوقية 14.5%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بحصة 13.6%، ثم الاهلي فاروس بنسبة 10.4%.

وجاء شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الرابع بحصة 7.6%، ثم أرقام لتداول الأوراق المالية 3.8%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كلا من “بلتون ومباشر وبايونيرز وكايروكابيتال ونعيم”، بحصص تراوحت ما بين 2.3 و3.7 %.

مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

12:07 م, الخميس, 1 ديسمبر 22