«المجموعة المالية» تتربع على عرش السمسرة أول 10 شهور من 2022

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بحصة سوقية بلغت 15.1%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي لللسمسرة في الأوراق المالية قد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14.1%.

واحتلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 11.4%، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.2%، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة 3.9%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “مباشر وبايونيرز وعربية أون لاين وأرقام وسيجما”، بحصص بين 2.3 و4.6%.