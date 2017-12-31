المجموعة المالية تتربع على عرش السمسرة في 2017

- استقرار في قائمة المثلث الذهبي.. والرواد تظهر ضمن العشرة الكبار مصطفى طلعت:تربعت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على عرش شركات السمسرة، خلال العام المنقضي، 2017، فيما احتلت شقيقتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية مركز الوصيف في الترتيب.ووفقا للتقرير السنوي الصادر ع

– استقرار في قائمة المثلث الذهبي.. والرواد تظهر ضمن العشرة الكبار

مصطفى طلعت:

تربعت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على عرش شركات السمسرة، خلال العام المنقضي، 2017، فيما احتلت شقيقتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية مركز الوصيف في الترتيب.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن البورصة، نفذت شركة المجموعة المالية تداولات بقيمة 76.2 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 12.1%، من خلال بيع وشراء 5.6 مليار ورقة مالية، منفذة على 450 ألف عملية.

وتمكنت شركة هيرميس من الحفاظ على نفس ترتيب العام السابق، كوصيفه، للمجموعة المالية بتداولات قيمتها 63.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 10.1%، منفذة من خلال 19.1 مليار ورقة مالية، على 902.7 ألف عملية بيع وشراء.

وإلى ذلك، حافظت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على مركزها الثالث، بحصة سوقية 8.8%،بقيمة تداولات 55.1 مليار جنيه، منفذةعلى 7.2 مليار ورقة مالية، على 737.8 ألف عملية بيع وشراء.

وتقدمت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية 3 مراكز دفعة واحدة، لتستقر في المركزالرابع، بتداولات قيمتها 31.9 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 5.1%، من خلال بيع وشراء 7.4 مليار ورقة مالية، منفذة على 388.8 ألف عملية.

وحافظت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على تصنيفها في المرتبة الخامسة، بينما تراجعت بايونيرز مركزين لتأتي في المركز السادس، في حين قفزت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية 24 مركز دفعة واحدة إلى المركز السابع.

إلى ذلك، تقدمت اتش سي لتداول الأوراق المالية إلى المركز الثامن، مقارنة بالسادس في 2016، بينما إستقرت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية في المرتبة التاسعة، في الوقت الذي تراجعت سيجما مركزين لتتزيل قائمة العشرة الكبار.