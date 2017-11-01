المجموعة المالية الأولى فى تنفيذ الصفقات خلال أكتوبر

أسماء السيدتصدرت شركة "المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية" شركات السمسرة من حيث تعاملات قيم تداول الصفقات خلال أكتوبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية بـ 38.7% بحجم 103.5 مليون ورقة مالية .وجاءت في الترتيب الثاني شركة "أصول" للوساطة في اﻷوراق المالية بقيمة 9

أسماء السيد







تصدرت شركة “المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية” شركات السمسرة من حيث تعاملات قيم تداول الصفقات خلال أكتوبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية بـ 38.7% بحجم 103.5 مليون ورقة مالية .







وجاءت في الترتيب الثاني شركة “أصول” للوساطة في اﻷوراق المالية بقيمة 904 مليون جنيه، بحصة سوقية 19% بحجم تداول 176.9 مليون ورقة مالية، تلاها شركة “”اتش سي” لتداول اﻷوراق المالية بقيمة 459 مليون جنيه وحصة سوقية 9.7%، وحجم تداول 12.8 مليون سهم .







وجاءت في الترتيب الرابع “فاروس” لتداول اﻷوراق المالية بقيمة 248.4 مليون جنيه، وحصة سوقية 5.3% بحجم تداول 16.4 مليون ورقة مالية، تلاها في المركز الخامس شركة “التجاري الدولي” للسمسرة في اﻷوراق المالية بـ 213 مليون جنيه وحصة سوقية 4.5% بحجم تداول 24 مليون جنيه .

