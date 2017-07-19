المجموعة الفرنسية : 5 أسباب فنية تفرض إنشاء محطة مترو الزمالك

مدحت إسماعيل قال إيديك كوبيه، مدير مشروع الخط الثالث بالمرحلة الثالثة لخط مترو الأنفاق للمجموعة الفرنسية التى تتولى تنفيذ الأعمال المدنية، إن المجموعة قدمت عرضًا بديلًا عن العرض الأساسي للمرحلة الثالثة في الخط الثالث يتضمن الاستغناء عن إنشاء محطة الزمالك، والاكتفاء بمحطة الكيت كات.وأضاف، في

مدحت إسماعيل

قال إيديك كوبيه، مدير مشروع الخط الثالث بالمرحلة الثالثة لخط مترو الأنفاق للمجموعة الفرنسية التى تتولى تنفيذ الأعمال المدنية، إن المجموعة قدمت عرضًا بديلًا عن العرض الأساسي للمرحلة الثالثة في الخط الثالث يتضمن الاستغناء عن إنشاء محطة الزمالك، والاكتفاء بمحطة الكيت كات.

وأضاف، في تصريحات، خلال مؤتمر صحفى، أن الهيئة القومية للأنفاق رفضت العرض البديل، مبررة رفضها بـ5 أسباب تمنع الاستغناء عن محطة الزمالك.

وأشار إلى أن رد “القومية للأنفاق” أوضح أنه حال التخلّي عن الزمالك فإن المسافة ستزيد 700 متر عن محطة الكيت الكات، إضافة إلى أن المسافة بين محطتى ماسبيرو والزمالك 1200 متر، لكن في العرض البديل ستكون 2000 متر.

وتابع: في زيادة المسافة سيكون هناك بعض الأخطار، ومنها عدم القدرة على الإخلاء، وعدم السيطرة على الحريق، إضافة إلى فقدان القدرة على التهوية.

ولفت مدير المشروع إلى أن “القومية للأنفاق” أوضحت أن العرض البديل سيؤدي إلى غلق فرع صغير في النيل عند منطقة الكيت كات، بما يعمل على غلق الملاحة أمام المراكب، إضافة إلى أنه سيتطلب الحصول على موافقة من وزارتي البيئة والري.

وذكر أن الهيئة القومية توقعت حال عدم إنشاء محطة الزمالك انخفاض أعداد الركاب، ومن ثم فإن المشروع لن يحقق الجدوى الاقتصادية التي بُنيت عليها الدراسات الأخرى.