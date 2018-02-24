المجموعة الدولية تسعى لإضافة الاستشارات المالية وترويج الاكتتابات

❏ السلامونى: مضاعفة رأس المال فى 2018.. ودراسة ضم إدارة الأصول العام المقبل شريف عمر تسعى شركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، لمضاعفة رأسمالها فى العام الحالى، بهدف إضافة الأنشطة المتخصصة كالبيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، والشراء الهامشى، كما ستتجه لمخاطبة جهات سوق المال، لإضافة

❏ السلامونى: مضاعفة رأس المال فى 2018.. ودراسة ضم إدارة الأصول العام المقبل

شريف عمر

تسعى شركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، لمضاعفة رأسمالها فى العام الحالى، بهدف إضافة الأنشطة المتخصصة كالبيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، والشراء الهامشى، كما ستتجه لمخاطبة جهات سوق المال، لإضافة رخصتى الترويج وتغطية الاكتتابات، والاستشارات المالية.

قال محسن السلامونى، العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، إن رأسمال الشركة يبلغ حالياً 10 ملايين جنيه، وهناك نية لمضاعفته فى العام الجارى، ليصل إلى 20 مليون جنيه، تُمول من المساهمين الرئيسيين.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المساهمين الرئيسيين بالمجموعة، وهم بنك قناة السويس، وشركة الإسكندرية للأوراق المالية، ومجموعة جى إم إتش الإنجليزية المتخصصة فى مجال الأوراق المالية والبورصات، أبدوا اهتماماً لافتاً للمشاركة فى زيادة رأس المال، لاستغلال الانتعاشة الحالية بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لإضافة مزيد من الأنشطة المتخصصة فى العام الحالى، على غرار البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، والشراء الهامشى، لرغبتها فى زيادة قيم التداول، وجذب مزيد من المستثمرين.

وأكد اهتمام الشركة بزيادة كفاءة ذراعها الخاص بتسوية تعاملات المؤسسات والمحافظ فى البورصة، باعتبارهم الفئات الأكثر نشاطا ًمؤخراً، وفى هذا الإطار يجرى التفاوض مع أكثر من بنك للحصول على تمويلات تقارب 20 مليون جنيه، لتغطية عمليات DVP فى البورصة.

وتطرق لسعى الشركة لإضافة رخص جديدة بمجال الأوراق المالية، على رأسها الترويج، وتغطية الاكتتابات كمرحلة أولى، يليها الاستشارات المالية، متابعاً: السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية، اهتماماً من الشركات الأجنبية، وصناديق الاستثمار المباشر، بالاستحواذ على شركات محلية، وهو ما تحاول الشركة الاستفادة منه عبر تولى صفقات الاستحواذات والاندماجات.

وأضاف أن العديد من الشركات المحلية ترغب فى زيادة رءوس أموالها، وهو ما نستهدفه عبر إضافة الترويج وتغطية الاكتتابات.

وأشار السلامونى، إلى أن الشركة تمتلك فرعاً رئيسياً واحداً وليس نية لديها فى زيادة عدد الفروع، بسبب ارتفاع التكاليف، بجانب انخفاض جدواها، لوجود التداول الإليكترونى.

كما أشار إلى أن الجهات الرقابية والمنظمة لسوق المال، عليها إعادة النظر فى عدد من الضوابط المنظمة لمنح التراخيص لشركات السمسرة، والتى تتطلب إيداع مبالغ مالية لا تقل عن 5 مليون جنيه، وهى مبالغ قد تكون كبيرة لدى شركات السمسرة صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرا، خفض قيمة التأمين المودع لشركات السمسرة عند التعامل على الأسهم الأجنبية، عبر آلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة.

ولفت العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، إلى أن الاخيرة ستتجه بعد تحقيق مستهدفات العام الحالى، لدراسة إمكانية إطلاق ذراع لإدارة الأصول والمحافظ، للاستفادة من وجود شريك أجنبى برأسمال الشركة، يسعى لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فى الأسهم المحلية، خاصة فى الشركات المتوسطة والصغيرة.

واحتلت شركة المجموعة الدولية للسمسرة، المرتبة 107 فى قائمة ترتيب تعاملات شركات السمسرة، خلال العام الماضى، بعد أن حققت قيمة تداول بلغت 270.838 مليون جنيه.

كانت “المال” قد نشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، توجهاً لافتاً من جانب شركات السمسرة صغيرة ومتوسطة الحجم، للتوسع فى المرحلة الحالية، منها شركات الإسكندرية، والخليجية، وأمان، وأونست، وطيبة، وكونتينتال، وإيجيبت ستكس لتداول الأوراق المالية، وتمثلت أبرز التوسعات فى إضافة آليات تداول جديدة، منها البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، والشراء الهامشى، وأمناء الحفظ وادارة المحافظ، وذلك من خلال إجراء زيادة نقدية لرأس المال، سواء بالتمويلات الذاتية، أو دخول مساهمين جدد.