«المجموعة الإيطالية للمعارض» تنجح فى اختبار العودة بـ«Ecomondo» و«KEY ENERGY»

نجحت مجموعة المعارض الإيطالية «IEG» فى تنظيم معرضى «Ecomondo» و«KEY ENERGY» خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الماضى فى حضور أكثر من ألف علامة تجارية من جميع دول العالم بمركز المعارض الدولى بمدينة ريمينى مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحتزازية.

وقالت المجموعة إن نتائج المعرضين فاقت التوقعات «الأكثر تفاؤلاً» حيث بلغت نسبة الاشغال %90 مقارنة بنسخة ماقبل أزمة كورونا فى 2019 وشهد المعرضان مايقرب من 500 ساعة من المؤتمرات والندوات بمشاركة من الحكومة الإيطالية وبرعاية من المفوضية الأوروبية.

و«Ecomondo» و«KEY ENERGY»، متخصصان فى الاقتصاد الدائرى والطاقة المتجددة وتمكنا هذا العام من العودة إلى التنظيم الفعلى فى أرض المعارض بمدينة ريمينى وسط تعطش من الشركات للمشاركة حيث انعقدا العام الماضى بشكل افتراضى تأثراً بأزمة كورونا.

وتناولت النسخة الحالية من المعرضين قضايا الاقتصاد الحيوى الدائرى والموارد المائية ومعالجة النفايات والرقمنة التى تضع الاقتصاد الأخضر فى الصناعة وضمت معرضا للمركبات البيئية ومعدات جمع النفايات باستخدام مركبات الدفع الهجينة أو التى تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة.

كما استعرضت التطورات والتحول من استخدام المطابع الميكانيكية إلى الطابعات ثلاثية الأبعاد التى تعمل بالبلاستيك الحيوى.

ولفتت المجموعة إلى أن النسخة الحالية شهدت زيادة فى النسبة المئوية للأجنحة التى أقيمت بمواد مستدامة.

واستعرضت النسخة الحالية خطط التعافى الاقتصادى والبيئى والإجتماعى السريع فى ايطاليا ودول منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط .

دراسة : التحول الأخضر يضيف 64 مليار يورو ايرادات و132 ألف فرصة عمل

كما تم طرح نتائج الدراسة التى أعدتها مجموعة استراتيجية الطاقة فى جامعة البولتيكنيك فى ميلانو حول الفرص المرتبطة بخطة التعافى الوطنى والصمود NRRP للاقتصاد والتوظيف حيث من المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية تصل إلى 64 مليار يورو بالاضافة إلى 132 ألف فرصة عمل .

وتم استعراض الابتكارات الجديدة فى التحول من الرياح البحرية إلى الطاقة الكهروضوئية ومن مجتمعات الطاقة إلى استراتيجيات الهيدروجين و المناخ وذلك خلال سلسلة المؤتمرات العلمية التى تم تنظيمها خلال الحدث.

و من جانبه أكد لونزو كانيونى رئيس مجموعة المعارض الإيطالية خلال الكلمة الافتتاحية أن معرضى «Ecomondo» و«KEY ENERGY» يمثلان موعداً أساسيا لعالم الاقتصاد الأخضر والدائرى والطاقة المتجددة والتنقل والمدن المستدامة ضمن الإطار العام لتحقيق خطة التعافى والقدرة على الصمود التى تهتم بالقطاعات الأساسية للمعرضين.

وأضاف كانيونى أن مجموعة المعارض الإيطالية أرادت أن تضيف التدريب ضمن محاور موضوعاتها الرئيسية من خلال إطلاق مدرسة التعليم العالى للتحول البيئى على أن تروج لها «Ecomondo» وتديرها جامعة بولونيا.

وقال جميل صاقولفاد عمدة ريمينى، إن المعرضين ينعقدان بعد أيام قليلة من معرض السياحة «TTG» الذى استضافته المدينة بما يؤكد أن السياحة والبيئة تتكاملان معا.

وقال إيرين بريولو مستشار البيئة والدفاع عن التربة والسواحل والحماية المدنية فى منطقة إميليا برومانيا إن النسخة الحالية مهمة للغاية لأنها تنعقد بالتزامن مع مؤتمر المناخى Cop26 فى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، لافتاً إلى أنه يوجد أكثر من 6 ألاف شركة فى رومانيا مرتبطة بالاقتصاد الأخضر ولكن تحقيق الأهداف الطموحة للانتقال البيئى يحتاج إلى تحالف المؤسسات والمواطنين والشركات.

ومن جانبها أشارت باربرا فلوريدا وكيلة وزارة الدولة لشئون التعليم إلى أن «المدرسة التى سيتم إطلاقها ويروج لها ايكوموندو ضرورية حيث يحتاج الانتقال البيئى أيضا إلى انتقال ثقافى لتكوين مواطنين قادرين على الفهم وبذل الجهود اللازمة بأنفسهم».

أما إيلاريا فونتانا وكيلة وزارة الخارجية للتحول البيئى فقالت إن تحقيق أهداف التحول البيئى لايقتصر على الحاجة إلى وزارة مخصصة فحسب بل إلى العمل الجماعى بين المؤسسات والمواطنين والشركات.

ومعرض «ايكوموندو» و«كى إنيرجي» واحد من أهم أحداث المعارض التى تتحدث عن الاقتصاد الأخضر والدائرى ونجح العام الماضى فى تنظيم نسخته رقميا نتيجة لتداعيات فيروس كورونا ، وأكدت مجموعة المعارض الدولية أن النسخة السابقة للمعرض نجحت فى توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل خلال أسبوعين وتمت مشاهدة المعرض نحو 7300 مرة فى حضور 400 شركة.

وأكدت مجموعة المعارض الإيطالية أن المعرض شهد نشاطا لنحو 400 شركة من إجمالى 735 على المنصة وبحضور3897 مشاركا فى المؤتمرات، وتمت كتابة قرابة 5620 تقريرا صحفيًا وعلى شبكة الإنترنت، 109 منها فى التليفزيون والراديو.

وذكرت أن عدد وسائل الإعلام الأجنبية المشاركة فى الحدث بلغت 470 وسيلة مؤكدة أن العارضين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر النسخة الحية فى 2021.

وأكدت أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنشيط منصتها الإلكترونية فى المؤتمرات الدولية ومنها على سبيل المثال الأسبوع الأوروبى لمنع النفايات، ويوم البيئة العالمى وغيره لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة بفاعلية لتلك الفاعليات التى تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر.

ومجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، هى شركة رائدة فى إيطاليا فى تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين فى قطاع المعارض التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبى، ولها فروع فى ريمينى وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى فى ميلانو وأريتسو.

وتقوم بتنظيم 5 معارض فى مجالات الأطعمة والمشروبات والمجوهرات والموضة؛ والسياحة والضيافة والرياضة والترفيه؛ والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. ونفذت أعمالا خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والصين.